 "Один "двухсотый", один "трехсотый". Это наша территория", - боевики "ЛНР" опубликовали запись с места взрыва автомобиля миссии ОБСЕ. ВИДЕО

"Я уже на месте. Один "двухсотый", один "трехсотый". Это наша территория. Это Пришиб", - говорит он.
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Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.
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Первыми на месте подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) оказались российские журналисты. Об этом сообщает группа экспертов «Информационное сопротивление».
Согласно данным ИС, 23 апреля события развивались следующим образом: в 11.17 произошел подрыв авто. Уже через три минуты, в 11.20 - прибыла съемочная группа телеканала Russia Today.
«11.28 - прибыл автомобиль «Нива» цвета хаки с неопознанными гражданскими, которые отдавали указания российским «журналистам»; 15.44 - прибыла «полиция ЛНР»; 15.48 - прибыл автомобиль медицинской службы («таблетка») для вывоза тела погибшего сотрудника СММ ОБСЕ», - пояснили в ИС.
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Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/makron-pobedil-le-pen-krupneyshih-gorodah-1493013080.html
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Фоток танка нет к сожалению, а вот грузовичек имеется.
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Это выступ на линии фронта, который орки контролируют с самого начала войны, а ВСУ там ни дня не было, - по сути сплошное минное поле, которое орки "культивируют" еще с лета 2014-го. Карт минирования не составляют или теряют их, а потом сами же и подрываются.
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https://news.mail.ru/politics/29528425/?frommail=1
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Ждем адекватный ответ от США
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птичка упала,готовьте погоны полковника...
доклад Гиркин-Стрелкова начштабу РАБссии вонючки..
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