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 Политика Украины, Происшествия, Общество
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Все про:боевик (18566) взрыв (3986) наблюдатель (610) ОБСЕ (2476)

 "Один "двухсотый", один "трехсотый". Это наша территория", - боевики "ЛНР" опубликовали запись с места взрыва автомобиля миссии ОБСЕ. ВИДЕО

Боевики "ЛНР" опубликовали видеозапись с места взрыва автомобиля наблюдателей ОБСЕ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны остатки обгоревшего автомобиля и слышно разговор одного из боевиков, который докладывает по телефону о происшествии.

"Я уже на месте. Один "двухсотый", один "трехсотый". Это наша территория. Это Пришиб", - говорит он.

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Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.
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Смерть российским оккупантам !!! Лютая смерть ватным скотам !!!
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Ты шо газет не читаешь,Украинец и Американец братья на века !
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Потрібно пересаджувати ОБСЄ на MRAP бронемашини! Патрулювання на джипах в зоні бойових дій завжди було небезпечним. Це керівники місії винні в тім що інспектор загинув, бо вони неправильно обрали машини для патрулювання!
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Нужно просто освободить эти территории,чтобы там не шорхалась всякая мразь !!!
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Игореша чего так пригорает за дармоедов ничего не видящих и не слышащих ? На приоры пересадить, пусть полетают
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Сдается мне, что не Путин подвесил Украину за Донбасс, а кто-то другой за это же место Путина.
"Один "двухсотый", один "трехсотый". Это наша территория", - боевики "ЛНР" опубликовали запись с места взрыва автомобиля миссии ОБСЕ - Цензор.НЕТ 996
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томогавками по лугандону слабо ответку дать там всеравно отмаороженые свидетели хведорыча а теперь путькина
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если в этом аэропорту отключат - вполне возможно, в лугандонию (взагали) - не поверю, у нас президент мира, на такое, увы, не пойдет.
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На голову больной? Хера лупить по гоблинам, если можно влупить сразу по заказчику - путлеру? Дайош томагавками по кремлю, совфеду, госдуре и всем выявленным дачам/маєткам всех этих мразей.
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"Я уже на месте. Один "двухсотый", один "трехсотый". Это наша территория. Это Пришиб", - говорит он..... мдяяяя полный пришиб головного моцка....
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Совпадение? Ровно через 3 минуты после подрыва машины ОБСЕ прибыли российские журналисты

Первыми на месте подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) оказались российские журналисты. Об этом сообщает группа экспертов «Информационное сопротивление».
Согласно данным ИС, 23 апреля события развивались следующим образом: в 11.17 произошел подрыв авто. Уже через три минуты, в 11.20 - прибыла съемочная группа телеканала Russia Today.
«11.28 - прибыл автомобиль «Нива» цвета хаки с неопознанными гражданскими, которые отдавали указания российским «журналистам»; 15.44 - прибыла «полиция ЛНР»; 15.48 - прибыл автомобиль медицинской службы («таблетка») для вывоза тела погибшего сотрудника СММ ОБСЕ», - пояснили в ИС.
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Ну так раша- террорист. Чему удивляться? Вроде Хуг в Москву собирался. Вот и приурочили, чтобы попугать .
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Это из оперы - "ГАВАРИЛИ ЖЕ НЕ ЛЕТАТЬ В "НАШЕМ" небе !". У них у всех мосх синхронизирован с излучателями хуйла !
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Макрон победил Ле Пен в крупнейших городах Франции
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/makron-pobedil-le-pen-krupneyshih-gorodah-1493013080.html
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Взрыв на обочине Решили срезать путь и свернул в поле...
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Ага. 1:1, как и ватные абизянки на своем "Урале" в начале марта в том же районе. Причем совсем немного не дотянул до второй мины, которая там рядом была. А 31 января там же подорвался на собственной мине орочий танк.
Фоток танка нет к сожалению, а вот грузовичек имеется.
"Один "двухсотый", один "трехсотый". Это наша территория", - боевики "ЛНР" опубликовали запись с места взрыва автомобиля миссии ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6341

"Один "двухсотый", один "трехсотый". Это наша территория", - боевики "ЛНР" опубликовали запись с места взрыва автомобиля миссии ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1823
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ПС
Это выступ на линии фронта, который орки контролируют с самого начала войны, а ВСУ там ни дня не было, - по сути сплошное минное поле, которое орки "культивируют" еще с лета 2014-го. Карт минирования не составляют или теряют их, а потом сами же и подрываются.
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Земля пухом...аборигены таки съели Кука. Судя по останкам бронированной машины, фугас был на танк рассчитан.
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Шо там еще за ватный пендос на фоне говорит "rebels" (повстанцы) и "some one in Kiev wants to blow" (кто-то в Киеве хочет взорвать)?
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Из-за одного еврочиновника такой шум, а то, что почти каждый день гибнет по одному нашему солдату вызывает лишь традиционную "обеспокоенность" ЕС. Соболезную семье погибшего, но такое случается и будет случаться пока ты обеспокоенно НАБЛЮДАЕШЬ за такими вещами.
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Съехали зачем-то с дороги. Ну и кто ОБСЕшникам после этого злой Буратино?
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А что захер якобы заявил, типа они согласны обратно в Украину - это сбить с толку? Типа мы такие хорошие, амнистируйте нас? Ну и еще условия ставят - наверно карлик мутит.
https://news.mail.ru/politics/29528425/?frommail=1
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Так тут уже десь днів 5 залишилось до анонсованого їм взяття Київа.
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хрена ли ты постишь бредни каких-то тараканов? Может завтра запостишь очень важные новости своих м*андавошек? Или бактерий из-под ободка унитаза?
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Знов не похмелився. Він же ж сам казав, що України вже через 5 днів не буде. Мабуть вже забув, що казав.
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У кацапів тепер є 100% докази, що американці на даМбасє є і що їх по чим попало за просто так там убивають добровольці відпускники з расєї.
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как известно, гибель гражданина США в военных действиях приравнивается к нападению на США.
Ждем адекватный ответ от США
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17 июля 2014 года...,Малазийский БОИНГ под ДАУНетскам..
птичка упала,готовьте погоны полковника...
доклад Гиркин-Стрелкова начштабу РАБссии вонючки..
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Один "двухсотый", один "трехсотый". Это наша территория", - боевики "ЛНР" опубликовали запись с места взрыва автомобиля миссии ОБСЕ. ВИДЕО
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