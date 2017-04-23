 "Свастика. Бросание файеров в людей. Драки и беспорядки на стадионе": что увидел инспектор УЕФА, проверявший готовность Киева к финалу ЛЧ-2018. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет в своем блоге на "УП" журналист Алексей Братущак.
"Изображение Гитлера у донецких ультрас, свастика - у киевлян. Бросание файеров в людей фанатами обеих команд. Драки и беспорядки на стадионе. Все это Инспектор УЕФА увидел на матче "Динамо" - "Шахтер". Европеец приезжал, чтобы проверить готовность Киева к проведению финального матча Лиги чемпионов-2018. К этому матчу готовились все: футболисты обеих команд, болельщики, правоохранители, местные власти, европейские футбольные функционеры. Лучше всего получилось у фанатов", - пишет он.
Свастика от ультрас "Динамо".
Гитлер от ультрас "Шахтера".
При это, как отмечает Братущак, на матче были усилены меры безопасности. Следили за порядком 1140 сотрудников полиции. На стадион запрещали проносить рюкзаки. Их можно было оставить в "камерах" на входе. В качестве "камер" использовались автобусы.
Но, несмотря на усиленные меры безопасности, фанатам удалось пронести свое "оружие" в достаточном количестве.
Также, как отмечает журналист, во время матча было несколько случаев, когда файеры бросали в людей. Один такой инцидент устроили ультрас "Шахтера". Со своего гостевого нижнего сектора они бросили файер на верхний. Получили его назад и снова бросили. А после этого устроили драку. Вот видео инцидента.
Подобный случай произошел и на противоположной стороне стадиона. В верхнем секторе прямо над ультрас "Динамо" один из фанатов бросил горящий файер на нижние ряды.
При этом Братущак сомневается, что кто-то понесет ответственность за случившееся.
"На стадионе постоянно твердят о каком-то видеонаблюдении, благодаря которому все нарушители будут привлечены к ответственности. Ну и где? Кто? Когда?
Правоохранители или совершенно не способны бороться с нарушителями правил и законов пребывания на стадионе. Или есть общая позиция с футбольными функционерами закрывать на это глаза. А когда журналисты обращают внимание на подобные инциденты, то футбольные функционеры наперегонки оправдываются: ничего подобного у нас нет", - пишет журналист.
Он уверен, что теперь в УЕФА задумаются над целесообразностью проведения финала Лиги чемпионов в Киеве: "Если на "Олимпийский" так легко пронести "оружие фанатов", то не смогут ли террористы прийти со своим оружием на финал Лиги чемпионов-2018?"
1627 18
"Дело 2 мая": двум активным участникам беспорядков в Одессе сообщили о подозрении, - прокурор(34)
Призывы выходить на "Майдан-3" инспирированы российскими спецслужбами, - СБУ(856)
Власти Черногории будут заочно судить россиян, подозреваемых в организации переворота и попытке убийства премьера, - прокурор(24)
Дело о беспорядках под Радой 31 августа: Адвокаты подсудимых просят суд вернуть обвинительный акт в прокуратуру. ФОТОрепортаж+ВИДЕО (обновлено)(40)
Рэпер 50 Cent ударил схватившую его за руку фанатку. ВИДЕО(0)
"Битье витрин банков не решит проблему противостояния Украины и России", - Геращенко(176)
Организатора "титушек" для разгона харьковского Евромайдана задержали в Грузии. Прокуратура подготовила пакет документов для экстрадиции(12)
Ответить
Ответить
а вообще фанаты идиоты полные
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Суркисы подмяли под себя тогда генералов МВД и поставили их на зарплату.
Ответить
А то, что на стадионе будут провокаторы , можно не сомневаться. За свастику могли бы и уголовные законы ввести , как в ЕС.
Ответить
Ответить
Ответить