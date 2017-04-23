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 Происшествия, Спорт, Фоторепортаж
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Все про:беспорядки (321) Динамо (698) Шахтер (566) фанаты (477)

 "Свастика. Бросание файеров в людей. Драки и беспорядки на стадионе": что увидел инспектор УЕФА, проверявший готовность Киева к финалу ЛЧ-2018. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

После беспорядков, устроенных фанатами на матче "Динамо"-"Шахтер", в УЕФА теперь задумаются, возможно ли проведение финала Лиги чемпионов в 2018 году на "Олимпийском" в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет в своем блоге на "УП" журналист Алексей Братущак.

"Изображение Гитлера у донецких ультрас, свастика - у киевлян. Бросание файеров в людей фанатами обеих команд. Драки и беспорядки на стадионе. Все это Инспектор УЕФА увидел на матче "Динамо" - "Шахтер". Европеец приезжал, чтобы проверить готовность Киева к проведению финального матча Лиги чемпионов-2018. К этому матчу готовились все: футболисты обеих команд, болельщики, правоохранители, местные власти, европейские футбольные функционеры. Лучше всего получилось у фанатов", - пишет он.


Свастика. Бросание файеров в людей. Драки и беспорядки на стадионе: что увидел инспектор УЕФА, проверявший готовность Киева к финалу ЛЧ-2018 01Свастика. Бросание файеров в людей. Драки и беспорядки на стадионе: что увидел инспектор УЕФА, проверявший готовность Киева к финалу ЛЧ-2018 02

Свастика от ультрас "Динамо".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Фанаты "Динамо" и "Бешикташа" подрались в Киеве. Соцсети пишут о сотнях участников и десятках раненых. ФОТО+ВИДЕО (обновлено)


Свастика. Бросание файеров в людей. Драки и беспорядки на стадионе: что увидел инспектор УЕФА, проверявший готовность Киева к финалу ЛЧ-2018 03Свастика. Бросание файеров в людей. Драки и беспорядки на стадионе: что увидел инспектор УЕФА, проверявший готовность Киева к финалу ЛЧ-2018 04

Гитлер от ультрас "Шахтера".


При это, как отмечает Братущак, на матче были усилены меры безопасности. Следили за порядком 1140 сотрудников полиции. На стадион запрещали проносить рюкзаки. Их можно было оставить в "камерах" на входе. В качестве "камер" использовались автобусы.


Свастика. Бросание файеров в людей. Драки и беспорядки на стадионе: что увидел инспектор УЕФА, проверявший готовность Киева к финалу ЛЧ-2018 05


Но, несмотря на усиленные меры безопасности, фанатам удалось пронести свое "оружие" в достаточном количестве.

Свастика. Бросание файеров в людей. Драки и беспорядки на стадионе: что увидел инспектор УЕФА, проверявший готовность Киева к финалу ЛЧ-2018 06Свастика. Бросание файеров в людей. Драки и беспорядки на стадионе: что увидел инспектор УЕФА, проверявший готовность Киева к финалу ЛЧ-2018 07



Также, как отмечает журналист, во время матча было несколько случаев, когда файеры бросали в людей. Один такой инцидент устроили ультрас "Шахтера". Со своего гостевого нижнего сектора они бросили файер на верхний. Получили его назад и снова бросили. А после этого устроили драку. Вот видео инцидента.





Подобный случай произошел и на противоположной стороне стадиона. В верхнем секторе прямо над ультрас "Динамо" один из фанатов бросил горящий файер на нижние ряды.



При этом Братущак сомневается, что кто-то понесет ответственность за случившееся.

"На стадионе постоянно твердят о каком-то видеонаблюдении, благодаря которому все нарушители будут привлечены к ответственности. Ну и где? Кто? Когда?

Правоохранители или совершенно не способны бороться с нарушителями правил и законов пребывания на стадионе. Или есть общая позиция с футбольными функционерами закрывать на это глаза. А когда журналисты обращают внимание на подобные инциденты, то футбольные функционеры наперегонки оправдываются: ничего подобного у нас нет", - пишет журналист.

Он уверен, что теперь в УЕФА задумаются над целесообразностью проведения финала Лиги чемпионов в Киеве: "Если на "Олимпийский" так легко пронести "оружие фанатов", то не смогут ли террористы прийти со своим оружием на финал Лиги чемпионов-2018?"

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Вы почаще читайте у_банов типа этого братущака... Оно реально упоротое.
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Но сами факты имели место, или фото со свастикой - фотомонтаж? Я не говорю об оценках - задумаются в УЕФА или не задумаются. Просто сам факт - было или не было?
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а разве финал у нас собирались проводить?
а вообще фанаты идиоты полные
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конечно идиоты...песенку про хуйла сочинили....не позволительно такое петь про солнцеликого ПУ...
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при чем тут песенка? я про то что приведено в статье. у УЕФА есть претензии к песенке? нет? вон и нехер трындеть тут... спели песенку когда то - молодцы. вывесили портрет гитлера - придурки. чо непонятно узколобый?
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думаешь єти фаны смогут заплатить за билет на финал лиги?))
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Так я и говорю: футбольные фанаты - каста клинических дебилов. Ну, на каких ещё соревнованиях можно такое увидеть: бокс? борьба? плавание? тяжёлая\лёгкая атлетика? А здесь пожалуйста - что ни страница - то зверь, то птица..
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а що спільного між кацапським журнаглистом та інспектором УЕФА?
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Люблю футбол.. Звинувачувати українських футбольних фанів в фашизмі та расизмі може тільки якийсь послідовник утилізованого бузини... А вклад в світове вокальне мистецтво зі своїм шедевром "путін - хуйло" - їхній вклад неможливо переоцінити.
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с приходом суркисов,Динамо умерло.все к чему прикасается рука шидофф,приносит пользу только шидамм.
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Футболисты для них товар и они им торгуют. Динамо было в подчинении МВД .
Суркисы подмяли под себя тогда генералов МВД и поставили их на зарплату.
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Фаны придумали " Ла Ла Ла Ла Ла Ла ", много фанов погибло теперь на фронте.
А то, что на стадионе будут провокаторы , можно не сомневаться. За свастику могли бы и уголовные законы ввести , как в ЕС.
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вроде в других странах все фанаты белые и пушистые
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Так это активисты. Им можно. Как будто что то новое. Радикальные фаны, как и радикалы любых мастей, это биомусор, который не нужен.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Свастика. Бросание файеров в людей. Драки и беспорядки на стадионе": что увидел инспектор УЕФА, проверявший готовность Киева к финалу ЛЧ-2018. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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