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 Политика Украины
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 "Вы делаете все, чтоб я, бл#дь, забыла язык украинский", - певицу Лолиту не пустили в Украину. ВИДЕО (обновлено)

Певица заявила, что ее сняли с поезда в Конотопе.

Как передает Цензор.НЕТ, украинские пограничники не пустили в страну певицу Лолиту Милявскую. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину. Вот, пересаживают сразу на другой поезд", - говорит она.

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По ее словам, ей запрещен въезд в Украину из-за посещения Керчи в 2015 году.



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"Вы делаете все, чтоб я, бл#дь, забыла язык украинский" - ну то і пизд...й назад за порЄбрік, курва московська.
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Правильно поступили! Кстати, сама и назвала себя неприличным словом!
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А я аплодирую Лолите!!! Аплодирую стоя!!!

Только что эта хитрожопая мразь разрушила ВЕСЬ, подчеркиваю, ВЕСЬ!!! агитпроп страны-404 под названием расея!!!!

НИКОГДА! НИКОГДА женщина не будет держать своего ребенко там, где хуже!!!!
на расее ЖОПА, панове! лаптеголовые россияне живут в дерьме!
Лолке респект!
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кстати да, тут же фОшистко-бЕндеровско-жидо-массонская хунта...
А она тут ребенка держит.
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Лолка не дура, чтобы держать ребенка в дерьме под названием расея.
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на расии на живут а зарабатывают. А живут в более приличных странах.
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А ведь всё просто, есть запрет, ты его нарушила, может случайно, может намеренно, но тебе похер на это. Ты типа выше запретов. Оказалось, что нет.
А ведь просто нужно было связаться с Мидом Украинским и попросить урегулировать проблему, покаяться мол не знала, простите. Мы ж добрые, мы простим.
Но тебе похер. Ну собсно, привет лунатикам.
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колись був кацапський фільм "Попса" 2005р. в ньому ця тварина зіграла саму себе, хамовату, бидлувату "зірку".. Ото її справжній портрет. Бидло у чистісінькому вигляді.. А бидло, яке потрапило якимось дивом на Олімп - бидло удвічі.. Природні риси бидла нікуди ж не поділись, тільки помножились.
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По ходу, подстилка козломордых
- не прошла фейс-контроль?
А нефиг было бухать перед таможней....

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Не тот пошел кацап... Нету драйва в историях и слёзы на глаза не навертаются. Кацапская история должна звучать так: "Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда и направили в нацгвардию, где меня изнасиловали в процессе эпилептического припадка с помощью монтажной пены злые биндеровцы и правосеки. Я не могу навестить своего ребенка, которого распяли как исуса в трусиках на майдане незалежности в 2014 году представители озверевшей хунты. Из за запрета на въезд НА Украину у меня пропало молоко и мой ребёнок остался висеть голодным! Путин ПАМАХИ, ВВЕДИ!"
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рюцке капут
Что ни день, то из вяликай расеи новости одна лучше другой: то бутылку в задницу менты воткнули, то детей мамка закопала! Видать, лишняя хромосома виновата. Ничё, скора дивятамай! Деражитесь там(с) И молитеся на пу с гундяевым.
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її путін спеціально заслав, щоб перевірити чи пустимо ми каббилу, яка незаконно була в Криму, в Україну, щоб потім по новому роздути скандал з Євробаченням і самойловою
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Ми зробимо все щоб ти "...блядь...", "...яка народилася на Україні..." забула не тільки "...язик український...", а і дорогу в Україну. Забирай свого рибйонка в кацапію і не розлучайся з ним, мама задрипана.
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Погранцам , "конторе" и линейщикам МВД аплодирую стоя!!!
Потихоньку ставить на место и все будет "ладушки".
Ай бальзам на душу.
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Лолита! А я русский выучил лишь для того, чтоб мог я скандировать Путин-ХУЙЛО.
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Лолита - удивительно гармоничный человек. Омерзительная внешность, омерзительное поведение и омерзительный язык. В России ей самое место!
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Ніяк не можу зрозуміти. Невже ці тупі псевдоспіваки не розуміють, що їх не пустят в Україну якщо вони були в Криму з 2014 без дозволу МЗС України? Ну плять якими треба даунами бути,щоб їхати ось так на фарт. Насрати всім в Україні на те, що її донька хворіє(хоча вона скоріш за все напистіла). Нехай хвору доньку перевозить в РФ і там лікує. Зате буде тепер нова тема дял російських ток шоу. Укрокаратєлі звєрствуют над мірная пєвіцай, украіно-росіяно- жідовкой.
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А скажут... А скажут что изнасиловали лолу монтажной пеной злые пагранкаратели хунты.
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Донька 99-го року - мабуть вже послала дурнувату маманю разом з мокшанською країною...
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Эта конченая "пивица" еще думает, что она "необычайна популярна и любима в Украине". Стоит показать ей эту ветку форума, узнала бы о себе правду.
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плохие новости 7 апреля Даже сирийцы знают о тупости Путина Гиркин тоже

"Вы делаете все, чтоб я, бл#дь, забыла язык украинский", - певицу Лолиту не пустили в Украину - Цензор.НЕТ 4572 https://www.youtube.com/watch?v=EGSPXZXPay8
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Лолита, с одной стороны тебя можно понять, ты ехала к ребёнку. Но знать закон страны, куда ты едешь тоже не мешало бы. Ты ведь не дурочка колхозная и к чему тогда возмущения? Ну не хотят украинцы ничего общего иметь с путинской россией, когда вы все это поймёте? Вы без ума от вашего гнилого болота? Ну и сидите в нём и не квакайте. Забудьте об Украине.
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хотел купить диск с песнями Анатолия Соловьянека,и не нашел нигде,зато шидоффских бездарей полно.
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Своего ребенка надо при себе держать, а не на родственников скидывать и вспоминать о нем только периодически!
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Так она и держит- молодого "мужа"-альфонса, чуть ли не вдвое младше её! Зачем ей дочка?
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Как вообще можно так рисковать своим ребенком, и оставить его на растерзание бендеровцам? Лолита забирай своего ребенка и живи с ним на своей любимой родине, раз историческую, предала.
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Историческая родина ее - совсем не Украина.
Равно как Барыги и его кагала.
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Пустили бы, да обменяли б на Сенцова. Это был бы адекватный обмен, а не как по Савченко на двух ГРУ-шников. Деятель культуры на деятеля культуры (хотя и низкопробной). Считаю, что Милявской повезло быть отправленной поездом Одесса - Москва. Ой как повезло..
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Главное не забудь мат, без него в РФ не выживеш
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Дивує як ці тварюки лізуть в Україну. До чого нагла сволота!
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оде де логіка у вати? спочатку вони радісно візжать шо віджали Крим, потім радісно візжать коли вбивають нас на Донбасі, потім радісно візжать шо продавали нам газ втридорога і після цього всираються шо ми ж "брати" ! да я краще здохну аніж визнаю кацарилих братами!
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Ездила бы в Крым на концерты через Перекоп, как Ира Билык к своему корешу Киркорову, проблем бы не было.
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Два таки да укГаинца.
Барыги только не хватает...
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Иллюстрация к поговорке "В семье - не без уродцев"
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Пускай эта алкашка едет орать свои вопли в Сызрани... В своём Гетто 21 века.


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Правильно сделали, всё по закону, соответственно международным юридическим нормам: гражданам страны оккупанта, посещавшим оккупированную территорию, въезд в Украину запрещён. Возражения и возмущения - выражайте на мацкве у мордорской башни - у вас вяликая, слабодная страна, вам там всё можно, и нефиг в "правасекскую Хунту" шастать.
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Тихо шлёпать в затылок из нагана нужно подобных перевёртышей.
Нехай в Украину из кацапии приезжают на вокзалы поезда с трупами.
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"Вы делаете все, чтоб я, бл#дь, забыла язык украинский", - певицу Лолиту не пустили в Украину.
варианты ответа:

1. мы делаем все чтобы ты... - бл*дь! и помнила это всегда!
2.мы делаем все чтобы ты забыла язык украинский! (не знав, не знав і забув!)
3. мы мало делаем, чтобы ты забыла дорогу сюда, желательно навсегда...
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у меня есть такое смутное подозрение, что она еще, кроме песенок, чем то подторговывает...
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украинский фашист Гройсман не пустил русскую патриотку Горелик в Киев.
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аяяй,вульгарная жидовка мову забудет,какая утрата
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Одну Хайку не пустили в Украину.
Это хорошо.
Нужно еще выкинуть кагал остальных ее сородичей.
Тех, что оккупировали всю украинскую власть, экономику и прессу.
Тогда будет Украина, а не Барыгостан...
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В Чечне вы не найдете ни одного русского, а из Украины этих кацапов фиг выгонишь. Хотя по документам Чеченская республика это часть РФ, а Украина это независимое государство. Потому что чеченцы знают как нужно относиться к этим свинособакам...постоянно держат их в страхе...то на бутылку посадят, то голову отрежут. Если украинцы хотят освободиться от русской чумы...нужно перенимать опыт кавказских народов.
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Не пустили "в Украину".........а родилась "на Украине".....и она "б..ядь" забудет украинский язык..нонсенс!?!?
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Пускай артистка поющая ртом в Сирии поёт.
В стране колонии ферме рабов.Где их дебилами делают с рождения.


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Лолита, это что за "звязда" такая??? Нафталин с 90-х???
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Нет у них новых талантов.
Стекломой,телевизор и лапти -все их достижения.
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Все правильно,а больше всего поражает возмущение, этих предателей!!! Ты курва,ездила по беспределу в Крым, нарушая закон и плевать хотела на Украину! У неё уже крыша поехала окончательно, падала на колени перед мизулиной несколько недель тому назад,посмотрите в инете! Фу,бл.ть курва! Нечего ей делать у нас.
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Украина понесла "огромную утрату", что эта б...дь продажная забудет украинскую мову. Нах с пляжа братское чумырло. Нужно так делать постоянно что бы ни одна подобная особь не осквернила святую украинскую землю своими копытами.
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Во время Майдана эта сука давала интервью,что Лобода спасла ее дочь и маму от от нацистов и вывезла их в родную Москву, и что она никогда не отпустит дочь назад!
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Этот нафталин из 90-х и ее история с больным ребенком такая же фсбшная провокация как и певица Самойлова на Евровидении в Киеве
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дорна ванюшку к вялым сиськам прижми и ковыляй падаль в мордор....у нас есть по кому скорбить
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Говорят сняли Лолиту в Нацгвардию окопы рыть. В Конотопе.
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Думаю, наша рідна мова від того нічого не втратить, тільки кращою стане без таких носіїв. ЇЇ мова - матюки
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Вы делаете все, чтоб я, бл#дь, забыла язык украинский", - певицу Лолиту не пустили в Украину. ВИДЕО (обновлено)
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