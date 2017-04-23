 "Вы делаете все, чтоб я, бл#дь, забыла язык украинский", - певицу Лолиту не пустили в Украину. ВИДЕО (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, украинские пограничники не пустили в страну певицу Лолиту Милявскую. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
"Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину. Вот, пересаживают сразу на другой поезд", - говорит она.
По ее словам, ей запрещен въезд в Украину из-за посещения Керчи в 2015 году.
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от это точно.
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Только что эта хитрожопая мразь разрушила ВЕСЬ, подчеркиваю, ВЕСЬ!!! агитпроп страны-404 под названием расея!!!!
НИКОГДА! НИКОГДА женщина не будет держать своего ребенко там, где хуже!!!!
на расее ЖОПА, панове! лаптеголовые россияне живут в дерьме!
Лолке респект!
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А она тут ребенка держит.
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https://informnapalm.org/35650-kremlevskie-peshki-na-shahmatnoj-doske-prezidentskih-vyborov-vo-frantsii/
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А ведь просто нужно было связаться с Мидом Украинским и попросить урегулировать проблему, покаяться мол не знала, простите. Мы ж добрые, мы простим.
Но тебе похер. Ну собсно, привет лунатикам.
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- не прошла фейс-контроль?
А нефиг было бухать перед таможней....
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Что ни день, то из вяликай расеи новости одна лучше другой: то бутылку в задницу менты воткнули, то детей мамка закопала! Видать, лишняя хромосома виновата. Ничё, скора дивятамай! Деражитесь там(с) И молитеся на пу с гундяевым.
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Потихоньку ставить на место и все будет "ладушки".
Ай бальзам на душу.
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https://www.youtube.com/watch?v=EGSPXZXPay8
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Равно как Барыги и его кагала.
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Барыги только не хватает...
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Нехай в Украину из кацапии приезжают на вокзалы поезда с трупами.
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варианты ответа:
1. мы делаем все чтобы ты... - бл*дь! и помнила это всегда!
2.мы делаем все чтобы ты забыла язык украинский! (не знав, не знав і забув!)
3. мы мало делаем, чтобы ты забыла дорогу сюда, желательно навсегда...
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Это хорошо.
Нужно еще выкинуть кагал остальных ее сородичей.
Тех, что оккупировали всю украинскую власть, экономику и прессу.
Тогда будет Украина, а не Барыгостан...
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В стране колонии ферме рабов.Где их дебилами делают с рождения.
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Стекломой,телевизор и лапти -все их достижения.
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