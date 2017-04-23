 "Сняли с поезда": певицу Лолиту не пустили в Украину. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, украинские пограничники не пустили в страну певицу Лолиту Милявскую. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
"Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину. Вот, пересаживают сразу на другой поезд", - говорит она.
По ее словам, ей запрещен въезд в Украину из-за посещения Керчи в 2015 году.
6606 122
Материалы по теме: Оккупация Крыма
Фейгин: отказ Кремля исполнять решение суда ООН по Меджлису предсказуем(18)
В Крыму за три месяца четверо подростков совершили самоубийство, – СМИ(33)
"Зейтуллаева доставили в суд. Участвовать в прениях он не будет - не хватает сил", - журналист. ФОТО(29)
"Ни один американский президент, включая Дональда Трампа, никогда не признает незаконную аннексию Крыма", - Порошенко(28)
Триумф женской красоты. "Евровидение 2016" глазами пластического хирурга(0)
Кернес недоволен решением суда, лишившего российского сенатора Шишкина звания "почетный гражданин Харькова"(112)
"В Европе не может быть безопасности и стабильности, пока Россия не прекратит воинственную внешнюю политику", - МИД поблагодарил "Большую семерку" за поддержку(8)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Дура набитая. Правильно сделали, что за вернули. Если бы у нас во всем была бы такая принципиальная позиция, то мы были бы уже как сыр в масле. Пока только касается крымских гастролеров.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В Хабаровске вооруженное нападение на управление ФСБ На приемную управления ФСБ в Хабаровске совершено нападение. Погибли посетитель и два сотрудника ФСБ, нападавший застрелен, заявили представители ЦОС ФСБ. По словам очевидцев Хабаровске произошло вооруженное нападение на управление ФСБ. Очевидцы утверждают, что целью стало здание Федеральной службы безопасности. По неподтвержденной информации погибли три человека. Также был слышен взрыв и стрельба. Припаркованные автомобили обыскивают сотрудники полиции с собаками. В настоящий момент проходит эвакуация людей из зданий. Банки, офисы, магазины закрыты.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ну а отношения Мамы к Лолите - как у украинцев к москалям...
«Если бы папа был жив, то он бы мной гордился!» А мама мне на это ответила: «Если бы папа был жив, он бы тебя... ненавидел!» И это - не предел.
Ответить
Ответить
Ответить