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 Политика Украины
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 "Сняли с поезда": певицу Лолиту не пустили в Украину. ВИДЕО

Певица заявила, что ее сняли с поезда в Конотопе.

Как передает Цензор.НЕТ, украинские пограничники не пустили в страну певицу Лолиту Милявскую. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину. Вот, пересаживают сразу на другой поезд", - говорит она.

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По ее словам, ей запрещен въезд в Украину из-за посещения Керчи в 2015 году.

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Та нас-рать! Меньше нужно обращать внимание на вопли срашки, гейропы и омерики. Нужно делать то, что для нас правильно.
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Дочери 17 лет , и она больна с рождения . Аутизм .
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Пусть киздует назад в рашку, тварь продажная.
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эта старая, тупая блядь "вспомнила" про ребенка, как только ей на хвост наступили!
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Мамаша херова, 'Что делать ей'' Забери своего ребенка в Москву , к себе . Или тебе она мешает трахаться?
Дура набитая. Правильно сделали, что за вернули. Если бы у нас во всем была бы такая принципиальная позиция, то мы были бы уже как сыр в масле. Пока только касается крымских гастролеров.
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Нарешті у нас з"явилась чітка однозначна позиція. Перестали соплі жувати і сидіти на двох стільцях, яйця на вису. Українці мають свою державу. А ці артистичні хвойди нехай визначаються до якої землі і до якої культури вони належать. Пишаюсь, що я українець. Слава Україні !
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С такой харей в Украину вообще въезд должен быть запрещён.
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скрепорасный вестерн чоли?........
В Хабаровске вооруженное нападение на управление ФСБ На приемную управления ФСБ в Хабаровске совершено нападение. Погибли посетитель и два сотрудника ФСБ, нападавший застрелен, заявили представители ЦОС ФСБ. По словам очевидцев Хабаровске произошло вооруженное нападение на управление ФСБ. Очевидцы утверждают, что целью стало здание Федеральной службы безопасности. По неподтвержденной информации погибли три человека. Также был слышен взрыв и стрельба. Припаркованные автомобили обыскивают сотрудники полиции с собаками. В настоящий момент проходит эвакуация людей из зданий. Банки, офисы, магазины закрыты.
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Инвалидку на "Евровидение" очень дипломатично предупредили заранее. Остальные лолиты, валерии и воробьи должны узнавать в месте пропуска. Все знают уже- пела в Крыму, пой теперь в Череповце, а не в Киеве. Всё очень просто...
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оба родителя живут в Маскве, а дочка живет в Киеве - наверное так сильно хочет с ними видеться
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Не, ребята вы с головой не дружите явно. Кричать: "пусть забирает ребёнка", это не лучше чем кричать: "Пусть забирают Крым и Донбасс" Ребёнок то, что вам сделал? Он разве не гражданин Украины? Может лучше вас отдать?
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Ребенка воспитывает мать Лолиты..Действительно больная девушка (18 лет) -Расстройство аутистического спектра общее расстройство развития, характеризующееся стойким дефицитом способности поддерживать и инициировать социальное взаимодействие и социальные связи
Ну а отношения Мамы к Лолите - как у украинцев к москалям...
«Если бы папа был жив, то он бы мной гордился!» А мама мне на это ответила: «Если бы папа был жив, он бы тебя... ненавидел!» И это - не предел.

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Лоліта Мілявська ніколи не підтримувала Майдан, після запровадження санкцій проти Росії заявляла, що все життя ладна їсти лише російські продукти. Співачка також висловлювала наміри перевозити доньку з Києва до Москви, але станом на лютий 2015 року цього і не зробила.
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Думала - якщо дупа велика, то всидіш на двох стільцях??? Їдь до взад до ракоцапстану, та забирай дитину, якщо вона теж тебе не пошле...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Сняли с поезда": певицу Лолиту не пустили в Украину. ВИДЕО
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