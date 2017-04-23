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 Певицу Лолиту не пустили в Украину: "Вы делаете все, чтоб я, бл#дь, забыла язык украинский". ВИДЕО (обновлено)

Певица заявила, что ее сняли с поезда в Конотопе.

Как передает Цензор.НЕТ, украинские пограничники не пустили в страну певицу Лолиту Милявскую. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину. Вот, пересаживают сразу на другой поезд", - говорит она.

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По ее словам, ей запрещен въезд в Украину из-за посещения Керчи в 2015 году.



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Може це її навіть з паРаші вигнали за це? Нє?
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Не пустили в Україну? То забирай доньку в Мордор і не каламуть воду
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Если бы она ей была нужна, то жила бы не с бабушкой в Киеве.
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Те, що вона блядь відомо всім. Добре, що сама це визнає.
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Любишь хуйла, живи на Фекальной Сталагмитии, а в Украине и без тебя ваты полно.
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А она думала что ей каравай на Украинской границе поднесут за ее выбрыки? ((((((
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А нахрен здесь кому это старое пропитое мурло....
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Ты - блядь (как сама сказала), народилася НА Украине? Это ты НА khуй пошла, шалава затертая! И ребенка своего хворого забирай себе НА россию!
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Можно конечно долго шутить на тему: "БЛ...ДЬ", "УХ ТЫ, ГДЕ Я?", и т.д., но на самом деле это страшная ситуация. Человек не принимает как должное то, что "Вор должен сидеть в тюрьме", и помоему реально не понимает, как так ЕЕ не пустили. Складывается такое впечатление, что рашная пропаганда до конца выела мозги у россиян, и они реально не осознают, что рядом свободное, независимое государство Украина, в котором живут люди, и не просто люди, а люди себя уважающие. Если ты нарушил Закон, не обессудь, будешь отвечать.
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мерзкая отъезженная манголажидокабыляка. с отвращением.
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есть евреи и есть жиды, это( лола) относится к второму варианту, мерзкая и пархатая
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Нехай вона пригадає, та озвучить, що казала коли виїжджала з України у паРашу,
а казала вона що її заставляють люди у вишиванках говорити українською мовою.
Взагалі вона належить до тої когорти осіб, які не мають Батьківщини, і не цінують місце де ступили у світ.
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кайф ловлю с каждого повизгования наших рос клоунов, которых не пускают соседи.
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А ты,бл....ть ,украинский язык и не знаешь,чтобы его еще и забыть
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- Святой отец, Вы знаете... Я блядь...
- Да-а, дочь моя, это - большой грех!
- Да Вы недослушали! Я, блядь, курю...
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Ну а что она ожидала интересно? Хотели и рыбку съесть и косточкой не подавиться?? Выступала в Крыму - забудь про въезд в Украину!
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хаха, интересно она когда вьезжала также на мове шпрехала? вспомнила язык петросянка на пути обратном в монголию.
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и что же этим, украинским блядям, в Украине не сидится, когда привыкли гнаться за длинным рублём, корячась на территории агрессора
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"Вы делаете все, чтоб я, бл#дь, забыла язык украинский"

Тю, та таке, я ж за більш ніж 20 років не забув!
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ТАК БУДЕТ С КАЖДЫМ КТО НЕ КУПИЛ ХОЛОДИЛЬНИК ДОНБАСС
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А хіба такі раритети ще існують? Зайшов на olx і був здивований, є індивіди, які ще ДОНБАС-2 намагаються продати
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К моему большому сожалению ,многие её ассоциируют с еврейским народом.
Но,если такой человек, общается с Мизулиной,АКТИВНОЙ антесимиткой и украинофобкой,
то понятно,что у неё ничего святого нету.
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"чтоб я, бл#дь, забыла язык украинский" - та уже забудь, бл#дь, украинский язык и дорогу сюда...
Родилась она НА Украине, бл#дь... выучи, бл#дь, В Украине, В Украине, В Украине, а не НА Украине. Бл#дь, что тут еще сказать
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Это не певица - это Чума болотная , всем остохеревшая .
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але як файно лепече ....мойже як на рідній мові..... "а де тут Астанівка" ?
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Шо ты , блядь ...
Это и так известно . Причём главное блядство - это моральное !
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Чого ж ти животина НА расээ, а "твоя дитина" боліє? Підіграєш карлику? Одну юродієву не пустили на Євробачення,другу до дитини?Живи НА расєє .....
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Как бы сделать так, шо б ты блядь, дорогу в Украину забыла?
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Чого вона так швидко? Навіть чаю не попила?
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Эту Кончиту,тьфу ты Лолиту нельзя впускать в Украину даже из за ее вида.На сцене она похожа на старую пропитую шлюху.
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Своє обурення адресуйте Путіну і його камарильї. Чи "кишка тонка"? Dura lex Sed Lex - (рус. Закон суров, но это закон). А відповідь шукайте в 2014 році, коли раділи анексії Криму. А взагалі, мадам, не дуркуйте, Ви не могли не знати про заборону в'їзду в Україну. Не лякайте нас, Україна не постраждає, якщо Ви забудете українську мову, хоча Ви її і не знаєте. Ще один "пуп Землі" - Лоліта Милявська! Поводитесь так, начебто на Вас, кремлевская поп-дива, "свет клином сошелся". Згадала про дитину, яку залишила в "бандерівській" Україні. Про те, що російські найманці вбивають українських дітей на Донбасі, мовчок. А все тому, що Путін-"кормилец" млинця на лопаті не подасть
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Еще и хватает наглости жаловаться...
За посещение Керчи...будто это мелочь какая ,пустяк,а с ней в отместку так жутко поступили...
Пшла в кацапию, Лола!
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А все-таки Кончіта і дечому права. Каже, що вона "блядь". Як тут не погодитися
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И точно знает, что за посещение Керчи в 2015 году, куда заезжала с территории страны агрессора, анексировавшего Крым.
Так шо русская водка, черный хлеб, селедка.
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-Вы страдаете русофобией?
-Почему страдаю? В случае с Лолитой я ею наслаждаюсь.
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Якє горє.... Ця хвойда може забути мову.... та коли вона останній раз на мові розмовляла???? Ну просто невосполнимая потеря))
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Шлюху - Лолиту давно уже надо было вышвырнуть куда подальше , чтоб не позорила места где родилась...
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Старая обезьяна, тупая прошмандовка,еще есть такие, что ходят на ее "Концерты"??????????
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не певица ты уже давно, смахиваешь на алкоголичку в депресии....
расея портит людей....
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПевицу Лолиту не пустили в Украину: "Вы делаете все, чтоб я, бл#дь, забыла язык украинский". ВИДЕО (обновлено)
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