 Певицу Лолиту не пустили в Украину: "Вы делаете все, чтоб я, бл#дь, забыла язык украинский". ВИДЕО (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, украинские пограничники не пустили в страну певицу Лолиту Милявскую. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
"Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину. Вот, пересаживают сразу на другой поезд", - говорит она.
По ее словам, ей запрещен въезд в Украину из-за посещения Керчи в 2015 году.
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а казала вона що її заставляють люди у вишиванках говорити українською мовою.
Взагалі вона належить до тої когорти осіб, які не мають Батьківщини, і не цінують місце де ступили у світ.
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- Да-а, дочь моя, это - большой грех!
- Да Вы недослушали! Я, блядь, курю...
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Тю, та таке, я ж за більш ніж 20 років не забув!
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Но,если такой человек, общается с Мизулиной,АКТИВНОЙ антесимиткой и украинофобкой,
то понятно,что у неё ничего святого нету.
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Родилась она НА Украине, бл#дь... выучи, бл#дь, В Украине, В Украине, В Украине, а не НА Украине. Бл#дь, что тут еще сказать
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Это и так известно . Причём главное блядство - это моральное !
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Сиди тепер, дрочи...
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За посещение Керчи...будто это мелочь какая ,пустяк,а с ней в отместку так жутко поступили...
Пшла в кацапию, Лола!
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Так шо русская водка, черный хлеб, селедка.
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-Почему страдаю? В случае с Лолитой я ею наслаждаюсь.
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расея портит людей....
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