 На одесском рынке случился крупный пожар. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС в Одесской области Андрей Мельник.
По его информации, в 18:29 в службу "101" поступило сообщение о том, что на рынке "Северный" в Суворовском районе горят торговые павильоны. По предварительным данным, огонь распространился на 400 кв. м.
"Тушение пожара в настоящее время продолжается", - сказал Мельник. В ликвидации возгорания принимают участие около 10 пожарных расчетов. Пожару присвоена повышенная категория сложности.
Информации о потерпевших пока не поступало.
Рынок "Северный" - один из самых крупных в Одессе. Здесь осуществляется оптовая, розничная, комиссионная и прочая торговля различными категориями товаров.
1118 14
Грузовик загорелся на трассе на Херсонщине. ФОТО(6)
Маршрутный автобус загорелся на Ривненщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж(5)
В селе Слободка на Ривненщине сгорела школа. ВИДЕО+ФОТО(12)
За прошедшую неделю на пожарах погиб 21 человек, на воде - 10, - ГСЧС(1)
ГФС Одесской области выбилась в лидеры по налоговому декларированию(0)
Неизвестные подожгли санаторий в Винницкой области. ФОТОрепортаж(10)
"Нам необходимо очень серьезно думать о превентивных мерах", - Зубко опасается провокаций с пожарами накануне Евровидения(9)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить