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Все про:Одесса (5496) пожар (3159) рынок (414) ГСЧС (959)

 На одесском рынке случился крупный пожар. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

На рынке "Северный" в Одессе произошел пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС в Одесской области Андрей Мельник.

По его информации, в 18:29 в службу "101" поступило сообщение о том, что на рынке "Северный" в Суворовском районе горят торговые павильоны. По предварительным данным, огонь распространился на 400 кв. м.

"Тушение пожара в настоящее время продолжается", - сказал Мельник. В ликвидации возгорания принимают участие около 10 пожарных расчетов. Пожару присвоена повышенная категория сложности.

Информации о потерпевших пока не поступало.

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Рынок "Северный" - один из самых крупных в Одессе. Здесь осуществляется оптовая, розничная, комиссионная и прочая торговля различными категориями товаров.

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(Фото 048.ua)


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"Зрители заполняли первые ряды. Через каких-то сорок минут под овации подъехали пожарные, каждое их движение сопровождалось аплодисментами. Большое удовольствие вызвало сообщение старшего, что у них нет воды, и они под аплодисменты и крики «браво! » потащили куда-то шланг. Зрители советовали туда же тащить пирожковую"
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Интересно, почему не сработала автоматическая система пожаротушения?
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а зачем она?если пожарные машины все равно подьехать к месту возгорания не могут?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНа одесском рынке случился крупный пожар. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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