 Задержание боевиков в Бахмуте: изъят арсенал оружия и боеприпасов. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, местные жители 1984 и 1986 годов рождения входили в незаконные вооруженные формирования "ДНР". С апреля по июнь 2014 года под руководством еще одного жителя Бахмута, который сейчас является "начальником артиллерии 1-го армейского корпуса ДНР", они совершали в Донецкой области разбойные нападения, похищали людей и отбирали автомобили.
По информации правоохранителей, куратор наемников с позывным Отшельник (1964 года рождения) имеет тесные связи с высшим командованием Вооруженных сил РФ.
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По месту жительства одного из участников НВФ в селе Ивановское (Красное) полицейские обнаружили большой арсенал нелегального оружия. Он был закопан во дворе под хозяйственной постройкой. Изъято 8 реактивных огнеметов "Шмель" российского производства, 8 автоматов и 4 магазина к ним, 2 ящика патронов калибра 7,62 мм и 5,45 мм (в целом 3480 штук). Кроме того, в тайнике лежали камуфляжные разгрузки, подсумки и т. п. Все было упаковано и готово к использованию.
(Фото и видео полиции Донецкой области)
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Арсенал оружия откопать, а пойманых мразей - закопать.
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почему не застрелили при здержании?
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