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 Общество
  2031  14
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 Задержание боевиков в Бахмуте: изъят арсенал оружия и боеприпасов. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Бахмуте (Донецкая область) полиция задержала двух боевиков, действовавших под руководством "полковника вооруженных сил ДНР". Изъято оружие и боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, местные жители 1984 и 1986 годов рождения входили в незаконные вооруженные формирования "ДНР". С апреля по июнь 2014 года под руководством еще одного жителя Бахмута, который сейчас является "начальником артиллерии 1-го армейского корпуса ДНР", они совершали в Донецкой области разбойные нападения, похищали людей и отбирали автомобили.

По информации правоохранителей, куратор наемников с позывным Отшельник (1964 года рождения) имеет тесные связи с высшим командованием Вооруженных сил РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Прошу всех сложить оружие. Вас ждут дома. Хватит воевать", - освобожденный судом пособник "ДНР" обратился к террористам. ВИДЕО

По месту жительства одного из участников НВФ в селе Ивановское (Красное) полицейские обнаружили большой арсенал нелегального оружия. Он был закопан во дворе под хозяйственной постройкой. Изъято 8 реактивных огнеметов "Шмель" российского производства, 8 автоматов и 4 магазина к ним, 2 ящика патронов калибра 7,62 мм и 5,45 мм (в целом 3480 штук). Кроме того, в тайнике лежали камуфляжные разгрузки, подсумки и т. п. Все было упаковано и готово к использованию.

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(Фото и видео полиции Донецкой области)
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Х...во чувак прикопав. Не хіло затарився. На що надіявся?!
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Все просто.
Арсенал оружия откопать, а пойманых мразей - закопать.
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По 112 ганнуся герман...по-моему она пьяная .....да ещё и дура
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Если это правда,то хорошо. Но где гарантия в том,что это не постановочные кадры ? Ведь нет ни лиц,ни фамилий.Есть старые автоматы на фотке.Возможно списанные.Я это к чему говорю..- Если руководство правительства нас без конца дурит лживыми заявлениями..То ,что уже говорить о их верных псах ? И без того с подмоченной репутацией и желающей поднять себе рейтинг.
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Ну и что ? Такого барахла в прифронтовой зоне валом. Я не доверчив.И мне нужны факты ,а не картинки.
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так раша дамбаським абізянам вже давно старий свій хлам скидує
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Я все понимаю. Но это не означает,что "задержанные" имели все это.Если они вообще,были(задержанные).
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Я слышал что ребят из то ли из Свободы, то ли из ПС повязали.
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ну и нахер ето говно кому нужно?
почему не застрелили при здержании?
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Цензор.НЕТВидеоОбществоЗадержание боевиков в Бахмуте: изъят арсенал оружия и боеприпасов. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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