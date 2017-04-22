 Пять 500-килограммовых бомб уничтожены в Винницкой области. ФОТО+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, на днях поселковый голова Писаревки (Калиновский район) заявил, что возле населенного пункта обнаружены взрывоопасные предметы. Прибыв на место происшествия, специалисты ГСЧС идентифицировали находки как фугасные авиационные бомбы (ФАБ) и артиллерийские снаряды. Позже на том же месте было найдено еще три ФАБ-500.
Учитывая опасность разлета осколков на большое расстояние (до 1,5 км) и возможную мощную взрывную волну, было принято решение покрыть бомбы мешками с отсевом и дополнительным слоем почвы.
22 апреля были перекрыты автомобильные дороги и выставлены посты. Взрывоопасные предметы с соблюдением всех мер безопасности уничтожены путем подрыва на месте обнаружения.
(Фото и видео Главного управления ГСЧС в Винницкой области)
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уничтожены путем подрыва на месте обнаружения.Источник: http://censor.net.ua/v437361
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