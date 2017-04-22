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Все про:бомба (209) Винницкая область (409) уничтожение (240) ГСЧС (957)

 Пять 500-килограммовых бомб уничтожены в Винницкой области. ФОТО+ВИДЕО

В Винницкой области уничтожены пять 500-килограммовых авиационных бомб.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, на днях поселковый голова Писаревки (Калиновский район) заявил, что возле населенного пункта обнаружены взрывоопасные предметы. Прибыв на место происшествия, специалисты ГСЧС идентифицировали находки как фугасные авиационные бомбы (ФАБ) и артиллерийские снаряды. Позже на том же месте было найдено еще три ФАБ-500.

Учитывая опасность разлета осколков на большое расстояние (до 1,5 км) и возможную мощную взрывную волну, было принято решение покрыть бомбы мешками с отсевом и дополнительным слоем почвы.

22 апреля были перекрыты автомобильные дороги и выставлены посты. Взрывоопасные предметы с соблюдением всех мер безопасности уничтожены путем подрыва на месте обнаружения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Две авиабомбы ликвидированы в Николаеве, - ГСЧС. ФОТО

Пять 500-килограммовых бомб уничтожены в Винницкой области 01Пять 500-килограммовых бомб уничтожены в Винницкой области 02



(Фото и видео Главного управления ГСЧС в Винницкой области)
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На лугандон надо было их отправить в виде гумманитарки
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Их на полигон побоялись отвозить и взорвали на месте а вы о какойто гуманитарке...
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Взрывали на месте ??? Вы с головой дружите ? Взрыв 82 мм мины видели а взрыв десятка 152 мм снарядов ?
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Я думаю вам стоит сходить к окулисту.

уничтожены путем подрыва на месте обнаружения.Источник: http://censor.net.ua/v437361
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Насколько я помню, такие раритеты нынче используются Роисей, как высокоточные бомбы.
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да, жаль не довезти до луганды ... а то бы шахтеры зрадилы подарунку ))
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А уявіть скільки прийдеться після ватних підарасів прибирати.
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такую штукенцию засунуть в вагон с углем и отправить на Рашку. А еще лучше в фуру с соевыми конхветами рошен.
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Доречі,був момент коли сепарську гнидоту та кізячню притисли добряче- то буди новини ,що скоти все почали мінувати.Можу собі уявити ,як напхають по щілинах вибухівки,коли почнуть позти назад до Мордору.
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ну вот. где же самое интересное - видео подрыва. Бииг бадабум.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПять 500-килограммовых бомб уничтожены в Винницкой области. ФОТО+ВИДЕО
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