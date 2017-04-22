 "Право на жизнь": В Киеве прошел марш за права животных. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, в марше приняли участие несколько сотен человек.
В акции участвовали: ОЗЖЗ "За жизнь" (г.Киев), БФ "Маленькие сердца" (г.Киев), Международная лига защиты животных (Украина-Италия), Польша для животных - общественная законодательная инициатива (Польша), Общество защиты животных (г.Покровск) и другие.
"Каждый день по ТВ, в социальных сетях мы видим факты насилия и издевательств над животными, каждый день на улицах наших городов происходят убийства с особой жестокостью, а эксплуатация животных ради выгоды перешла все возможные границы. (...)
Садисты, убийцы должны быть в тюрьмах, а животные иметь нормальную защиту от всех угроз, которые создаются людьми", - говорится в заявлении организаторов акции.
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Господи, сколько ТП открывают свои губы и плямкают ими.
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с правами. Понятие «право» было придумано людьми и ни для каких других существ не действует. Почему же мы тогда говорим о правах животных? Ответ прост: права животных - это человеческие права, нужные для установления людям границ. Если мы не установим предел человеческим границам в обращении с животными, в правовом виде, то мы не сможем также привлечь к юридической ответственности при нарушение этих границ другими людьми
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Ты уже со всеми агрессорами разобралась? Ракета не падают на голову уже?
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пиз*юлиналечение), я обвиняю правоохранителей в первую очередь, в игнорировании своих обязанностей.
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Но они ж за права борятся,поэтому им можно срать везде!
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это первое фото кота в истории фото - 1880 год:
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