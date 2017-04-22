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 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
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Все про:акция (2097) животные (781) Киев (16895) митинг (2788) Олег Богачук (429)

 "Право на жизнь": В Киеве прошел марш за права животных. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В субботу, 22 апреля, 2017 года в столицах трех стран - Польши, Италии и Украины - состоялись масштабные марши за права животных.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, в марше приняли участие несколько сотен человек.

В акции участвовали: ОЗЖЗ "За жизнь" (г.Киев), БФ "Маленькие сердца" (г.Киев), Международная лига защиты животных (Украина-Италия), Польша для животных - общественная законодательная инициатива (Польша), Общество защиты животных (г.Покровск) и другие.

"Каждый день по ТВ, в социальных сетях мы видим факты насилия и издевательств над животными, каждый день на улицах наших городов происходят убийства с особой жестокостью, а эксплуатация животных ради выгоды перешла все возможные границы. (...)
Садисты, убийцы должны быть в тюрьмах, а животные иметь нормальную защиту от всех угроз, которые создаются людьми", - говорится в заявлении организаторов акции.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Цирк - тюрьма", "Это не смешно": В Киеве прошел митинг против использования животных в цирке. ФОТОрепортаж+ВИДЕО



Смотрите на "Цензор.НЕТ: Гражданин Турции пытался нелегально вывезти из Украины львенка, - Госпогранслужба. ВИДЕО

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Вышли защитить собак, кошечек и цирковых зверей. Вроде бы и молодцы... А потом пойдут в магаз и купят вырезку из мяса убитой на скотобойне коровы и с удовольствием сожрут. Законный вопрос - чем, зверски убиваемые на скотобойнях десятки тысяч коров, хуже ваших любимых кошечек, собачек и слоников? Собачка вам даст молоко, которое вы каждый день покупаете в магазине? Или кошечка? Как это называется граждане? А это называется ЛИЦЕМЕРИЕ!
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тупое ты хотьь бы посморел из чего делают корма)))))
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Интересно,те кто стоят там -аборт не считают злом?наверное,ребенка убить-меньшее зло,чем собачку....
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Какая космическая дурында. И откуда такие берутся? ну при чем к ЭТОЙ теме аборты?
Господи, сколько ТП открывают свои губы и плямкают ими.
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Животные заботятся друг о друге сами, не имея, при этом, ничего общего
с правами. Понятие «право» было придумано людьми и ни для каких других существ не действует. Почему же мы тогда говорим о правах животных? Ответ прост: права животных - это человеческие права, нужные для установления людям границ. Если мы не установим предел человеческим границам в обращении с животными, в правовом виде, то мы не сможем также привлечь к юридической ответственности при нарушение этих границ другими людьми
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все правильно..так берите бездомных собак к себе домой..
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Идя к цивилизированному миру придётся организовать приюты.Первым я бы отпра=вил туда Мартыненка.
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у нас за минимальную пенсию можно прокормить одно животное
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Права животных должны должны быть так сформулированы, чтобы их можно было бы использовать как практически, так и юридически.Права животных распространяются на каждого животного в отдельности: на диких животных, на скот, на домашних животных, на млекопитающих, а также и на насекомых.Животные настолько различны между собой, что нужно считаться с их специфичной природой.Права животных распространяются на людей и должны иметь возможность быть призванными людьми на помощь. Животные не могут соблюдать обязательств.Смерть занимает особое положение среди прав животных: забой, законная охота специалистами и профессиональными рыболовами. Они должны быть так организованы, чтобы смерть животного была быстрой и безболезненной, не бесполезной (например, такие как, нежелательный дополнительный улов или при массовых ликвидациях). Это распространяется, также на вредоносных беспозвоночных животных, с которыми возможно бороться только, лишь, посредством их уничтожения.Право вида превышает право индивидуума (если животному или растению грозит исчезновение, вымирание, то людям запрещено нарушать жизнь этого вида). Также, вид животного (например, свиньи или лосось) имеет право не разводиться или быть пойманным в неумеренном количестве на потребу экспорта, при которых добыча или улов происходят по сути, из-за массовости, далеко не самыми допустимыми по отношению к животным методами и не направлена на удовлетворение основных жизненных потребностей.
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Фу-фу-фу, какой мерзкий тупой сайт и с соответствующими посетителями!!! Больше никогда!
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иди это путину расскажи, что нападать это плохо, войны вести это плохо, а вот котов любить хорошо.
Ты уже со всеми агрессорами разобралась? Ракета не падают на голову уже?
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Лучше бы прошли по песочницам и газонам и убрали дерьмо после своих питомцев.
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точно..и пусть поводки и намордники на собак одевают..
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Итак, по факту, я ошибался. Выходит минстець нагнал бригаду на "информационный повод" для отвлечения негативчика от пети и его цирка с набу. Никакие эти ребята не зоофилы. Сукачмошные "патриоты" на зарплате.
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кормила кота, вылезла сраная облезлая морда и начала визжать, что кот пописал на его машину- ниссан масима 95 года, драная, облезлая, разваливащаяся, от которой дерьма больше чем от всех котов города киева. Причем ставит под деревья на газон. На предложение забрать котов домой предложила ему забрать свою разваливающуюся тарантайку для нищебродов к нему в квартиру. После того как на весь двор сказала, что мой начальни 10 лет такую на помойку стеснялся везти, закрыло харю и уползло жрать пиво и трахать свою грязную бабу. Аминь.
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Права у животных я, конечно, не отрицаю, но у нас в стране почему-то большинство 300-х, как только завело себе животное, тут же перестало уважать права окружающих людей и других животных. Даже на сегодняшней акции на фотках не видно не единого намордника! Псари должны были быть немедленно оштрафованы в стране с работающими законами!
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это верно, собаки особенно бойцовских и больших пород без намордников - это бич.
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Коты, кстати, тоже - таков закон! И я не обвиняю "владельцев" или "хозяев"(там чаще всего поможет только принудительная пиз*юлина лечение), я обвиняю правоохранителей в первую очередь, в игнорировании своих обязанностей.
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Блнх,там надпись на входе ВЫГУЛ СОБАК ЗАПРЕЩЕН!!!!!
Но они ж за права борятся,поэтому им можно срать везде!
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Похоже на то что они плохо эти права знают или не знают вообще
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Понятие права животного может быть интерпретировано совершенно по- разному. Некоторые хотели бы сохранить за собой право на умерщвление животных в целях потребления или для спорта. Другие отказывают себе в праве нечаянно убить даже самое маленькое животное
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не хватает плакатов с фотками кацапов и Родина-мать тваю....
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котофилы вот что нужно любить, а не котов, чтобы не собирать свои кишки по кустам
"Право на жизнь": В Киеве прошел марш за права животных - Цензор.НЕТ 5230
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Марш упоротых фанатиков. Как и любого рода фанатики - не-дек-ват-ны.
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Тут вот чего не хватает
это первое фото кота в истории фото - 1880 год:
"Право на жизнь": В Киеве прошел марш за права животных - Цензор.НЕТ 6596
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новости"Право на жизнь": В Киеве прошел марш за права животных. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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