EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Политика Украины
  4089  39
Материалы по теме:
Все про:Мартыненко (321) суд (20689)

 Судебное заседание по избранию меры пресечения Мартыненко. ВИДЕО

Соломенский районный суд Киева 22 апреля продолжил рассматривать ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему депутату Верховной Рады Николаю Мартыненко.

Как передает Цензор.НЕТ, прямую трансляцию из суда ведет "Радио Свобода".



Читайте на "Цензор.НЕТ": Действия НАБУ в деле Мартыненко нарушают международные стандарты права, - глава Украинской Хельсинкской группы Захаров

Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.

Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (далее - ГП "ВостГОК"), должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH" (далее - компания STEUERMANN), а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. была совершена растрата средств ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн долл. США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA" руководителями и участниками преступной организации и использованы для собственной пользы.

В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а чё, похож. А средний в верхнем ряду - лаврун.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Повесить суку на воротах суда. Солдаты гибнут, а оно из бюджета деньги тырит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пагубный пример заразителен. Страна за один вечер останется без вождей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мартиненко серйозний мужик, він зразу в гроб ляже, єслі понадобицця
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Суда нету в Украине.Скоро начнутся суды без суда.Беспредел рано или поздно доходит до этой точки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Судів багато - толку мало.Скоро почнеться перехідний етап віщання-пропаганда - "Не судіть і судимі не будете"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У мене дежа-вю (я правильно написала це слово?).Очі мимоволі шукають в залі Насірова.Завтра внесуть декілька мільонів застави,а потім оберуть головою якоїсь спортивної федерації.Здається і зал той самий?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
там адвокаты те что у Насирова, так что нк зря вы его вспомнили...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо ему дать Героя Украины ......посмертно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Порошенко усуває конкурентів і підминає їх бізнес та гроші під себе...небезпечно росте МОНСТР, хоче бути подібний на пукіна!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уряяя!

Законы существуют для бедных, у богатых есть свои адвокаты, прокуроры и судьи.


Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, браслет, больница, побег, Сибирь, Россия….. Мугунини Мубуа…..

Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, браслет, больница, побег,Сибирь, Россия….. Мугунини Мубуа…..
Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, браслет, больница, побег,Сибирь, Россия…. Мугунини Мубуа…..
Может, что-то в консерватории подправить?
Модернизированный М. М. Жванецкий.
Россия, Мугунини Мубуа - на выбор пострадавших.



 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Взагалі то було б правильно назвати не суд - а процес відбілення мартиненко
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мартыненко человек (подельник) сени-шахида ...возможно будет наезд на него ...а то ты смотри , разъездился по заграницам , от имени Украины ...на эти поездки монополия у Пэтра , только его должны ассоциировать с ненькой
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ось мені цікаво, раптом Бог почує благання народу, і запустить з небес по АП і ВР "камінець" такий тонн на 100. Так от: траур буде в країні, чи массові гуляння? Ненавість людей до цієї "еліти" досягла апогею.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ето мы долго етот сериал будем смотреть? Режиссер уже заипал со своими однообразными сюжетами: украл-арестовали-поделился-отпустили... Сейчас придет жена Мартыненко внесет за него залог пару лямов и на свободу с гордостью...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
надо иметь железные нервы, что бы смотреть этот суд
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
надо иметь железные нервы, чтобы жить в этой стране, где шайка у власти, надев вышиванки на толстые брюха, делает деньги на крови своих граждан.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мартыненко - вор, вопросов нет. Только судят его такие же воры и не с целью наказать и вернуть украденное в бюджет страны, а переложить в свой карман и ослабить полит конкурентов..
Мартыненко - главный спонсор Кролей.
Так что правосудием в этом зале и не пахнет. Скорее, базаром. Или банкой с пауками.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
....говорят открылась в Киеве студия актерского мастеркласса для депутатов обиженных чиновников и миллиардеров. за не дорого обучат кататься на каталажке под марселевым одеялом или на инвалидном возыку чтобы со шпильками на каблуках не светиться...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ввиду того ,что правой может быть ОДНА сторона.Появляются вопросы....Кто из них? НАБУ ? Орган ,который за огромные деньги налогоплательщиков ,должен быть святее Папы римского??? Или группа честнейших министров и депутатов из самых патриотически настроенных борцов за правду? Совсем запутали,бесы!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сподіваюсь, коментарі на "Цензорі" читає не лише Ляшко. Добра б їм не було, злочинцям при владі, трясця б їх узяла! Боженько усе бачить і терпить до пори, до часу! Невдовзі терпець урветься!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот меня интересует суть : Мартыненко контролировал Энергоатом. Самая дешевая энергия. И вот потом ее продает азметов украинцам и зарубеж по бешеным ценам. То есть прибыль делили с Мартыненко и КИПРСКИМ ДТЭК 50 на 50 ?
И понятно, почему НФ пляшет в Раде за интересы Ахметова.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Art Severin Я за массовое гулянье Ваши слова да Богу в уши
 показать весь комментарий
Ответить
 
А вообще прикольно ,выбрали в раду одних воров в законе Ну кроме Хмары Все остальное отбросы И как потом ходить на выборы , смысл? Какая элита одни подонки
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСудебное заседание по избранию меры пресечения Мартыненко. ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти