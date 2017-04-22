 Судебное заседание по избранию меры пресечения Мартыненко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, прямую трансляцию из суда ведет "Радио Свобода".
Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.
Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (далее - ГП "ВостГОК"), должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH" (далее - компания STEUERMANN), а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. была совершена растрата средств ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн долл. США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA" руководителями и участниками преступной организации и использованы для собственной пользы.
В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
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Законы существуют для бедных, у богатых есть свои адвокаты, прокуроры и судьи.
Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, браслет, больница, побег, Сибирь, Россия….. Мугунини Мубуа…..
Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, браслет, больница, побег,Сибирь, Россия….. Мугунини Мубуа…..
Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, браслет, больница, побег,Сибирь, Россия…. Мугунини Мубуа…..
Может, что-то в консерватории подправить?
Модернизированный М. М. Жванецкий.
Россия, Мугунини Мубуа - на выбор пострадавших.
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Мартыненко - главный спонсор Кролей.
Так что правосудием в этом зале и не пахнет. Скорее, базаром. Или банкой с пауками.
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И понятно, почему НФ пляшет в Раде за интересы Ахметова.
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