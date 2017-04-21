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 За рубежом
  2018  27
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 Пуск ракеты ПТРК сирийскими ополченцами, в результате которого был ликвидирован российский майор Бордов. ВИДЕО

Волонетры InformNapalm разыскали предполагаемое видео пуска ракеты ПТРК сирийскими ополченцами, в результате которого были уничтожены двое сирийских и двое российских военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал волонтер InformNapalm Михаил Кузнецов.

"Среди уничтоженх, "советник" майор Сергей Бордов. Видео снято 18 апреля 2017 года севернее н.п. Khattab провинции Hama", - сообщил он.

Читайте: Минобороны РФ подтвердило гибель в Сирии российского военного советника майора Бордова


Также Кузнецов опубликовал дополнительный материал о Бордове из статьи РБК.

Российский майор Сергей Бордов погиб в Сирии при взрыве ракеты из американского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) TOW, рассказала РБК вдова военнослужащего Виталина Бордова со ссылкой на рассказ сослуживцев мужа.

"С ним погибли двое сирийцев и российский офицер, предположительно из Оренбурга", - рассказала вдова. В пресс-службе Минобороны пока не ответили на запрос РБК о комментарии по поводу гибели в Сирии второго офицера.

Это была вторая сирийская поездка офицера, утверждает его вдова. В первый раз Бордов уехал 29 сентября 2015 года на 2,5 месяца. "Тогда он ехал со своей развед-десантной ротой, которой командовал. В этот раз он поехал в качестве советника", - говорит Бордова.

По ее словам, супруг был трижды представлен к ордену Мужества - два раза за Чечню и один за Крым. "За крымскую весну еще получил майора - министр обороны присвоил звание за старые заслуги, ведь муж всю жизнь в разведке. После его смерти мне сообщили в бригаде, что представят к награде, но к какой именно, никто не знает. Никто из властей про помощь не говорил - компенсация вроде положена, но за столько лет он даже на квартиру не заработал", - рассказывает вдова. По ее словам, муж прослужил свыше 20 лет в морской пехоте.

 Ранее агентство Reuters сообщило о гибели в Сирии майора Черноморского флота ВМФ России Бордова со ссылкой на его бывшего сослуживца.
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Гарно підсмажили козломордого. До речі, скоро 2 травня - Всесвітній День Шашлика. Не забуваймо. ))
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Так мы же не кацапы мы шашлык из кацапа жрать не будем мы его на родину отправим в морозилке.
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Хочется повторить не только на видеоплеере. Красотища то какая!
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Порошенко ему собачью конуру вышлет. Для него она сейчас в самый раз.
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Влаштували цілу епопею про якогось сраного кацапа.
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та це іменно мечта вати він воював і в чячні і крим отжимав і на донбасі в іхтамнет побував в сірію другий раз поїхав бо за 20 років так і не отримав квартиру хуйловську от і копив .. а тут уже і не треба
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был бодрый стал синий. пачиму была только одна ракета?
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Хорошо, но мало зажмурилось козломордой шелупони.
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А они там повстанцев сильно и не боятся. После взрыва все повыскакивали из окопа и забегали, как на базаре.
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Кримчани хотіли померти в Росії. Деякі помирають в Сирії вже за Путіна)
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Родне радость, кредит погашен, да еще и нажиралово на поминках за гос. счет, Ахмэту должны еще и спасибо сказать.
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родакам как всегда поперло и блины теще не надо печь)
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Во истину акбар. Это вам за Джохара, русские свиньи!
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Фі,браття! Ми ж не козломорді Кацапи! Треба поважніше відноситися до загиблого ахвіцера-хоча б так: "Нарешті,одним меньше...Мало,але курка по зернятку клює"... Може воно так і треба? Може хату дадуть "скрєпонутой" дружині?...І мільйон рублёв....
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свинособака отправилась на жаровню к шайтану,АЛЛАХ АКБАР!!!
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомПуск ракеты ПТРК сирийскими ополченцами, в результате которого был ликвидирован российский майор Бордов. ВИДЕО
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