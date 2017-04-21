Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал волонтер InformNapalm Михаил Кузнецов.
"Среди уничтоженх, "советник" майор Сергей Бордов. Видео снято 18 апреля 2017 года севернее н.п. Khattab провинции Hama", - сообщил он.
Читайте: Минобороны РФ подтвердило гибель в Сирии российского военного советника майора Бордова
Также Кузнецов опубликовал дополнительный материал о Бордове из статьи РБК.
Российский майор Сергей Бордов погиб в Сирии при взрыве ракеты из американского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) TOW, рассказала РБК вдова военнослужащего Виталина Бордова со ссылкой на рассказ сослуживцев мужа.
"С ним погибли двое сирийцев и российский офицер, предположительно из Оренбурга", - рассказала вдова. В пресс-службе Минобороны пока не ответили на запрос РБК о комментарии по поводу гибели в Сирии второго офицера.
Это была вторая сирийская поездка офицера, утверждает его вдова. В первый раз Бордов уехал 29 сентября 2015 года на 2,5 месяца. "Тогда он ехал со своей развед-десантной ротой, которой командовал. В этот раз он поехал в качестве советника", - говорит Бордова.
По ее словам, супруг был трижды представлен к ордену Мужества - два раза за Чечню и один за Крым. "За крымскую весну еще получил майора - министр обороны присвоил звание за старые заслуги, ведь муж всю жизнь в разведке. После его смерти мне сообщили в бригаде, что представят к награде, но к какой именно, никто не знает. Никто из властей про помощь не говорил - компенсация вроде положена, но за столько лет он даже на квартиру не заработал", - рассказывает вдова. По ее словам, муж прослужил свыше 20 лет в морской пехоте.
Ранее агентство Reuters сообщило о гибели в Сирии майора Черноморского флота ВМФ России Бордова со ссылкой на его бывшего сослуживца.
Пуск ракеты ПТРК сирийскими ополченцами, в результате которого был ликвидирован российский майор Бордов. ВИДЕО
Волонетры InformNapalm разыскали предполагаемое видео пуска ракеты ПТРК сирийскими ополченцами, в результате которого были уничтожены двое сирийских и двое российских военнослужащих.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал волонтер InformNapalm Михаил Кузнецов.
"Среди уничтоженх, "советник" майор Сергей Бордов. Видео снято 18 апреля 2017 года севернее н.п. Khattab провинции Hama", - сообщил он.
"Среди уничтоженх, "советник" майор Сергей Бордов. Видео снято 18 апреля 2017 года севернее н.п. Khattab провинции Hama", - сообщил он.
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