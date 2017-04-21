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 "Все, что мне инкриминируют - абсолютная ложь", - крымский татарин Зейтуллаев голодает 18 сутки во время суда оккупантов. ВИДЕО

В оккупированном Крыму представители российских "властей" второй раз судят крымского татарина Руслана Зейтуллаева, для того, чтобы увеличить ему срок. Руслан продолжает голодовку уже 18 сутки, таким образом высказывая свою позицию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал журналист Антон Наумлюк.

Журналист отметил: "Руслана судят уже второй раз. Верховный суд решил исправить последствия профнепригодности крымских ФСБшников, которые на момент задержания первых хизбов, были сплошь бывшие СБУшники, и отправил дело на пересмотр. Не для разбирательства, конечно, а чтобы увеличить срок. Он голодает 18 дней и останавливаться пока не собирается, несмотря на все просьбы и уговоры. Голодовка его, как и флешмоб в Украине, изменить ничего не могут. Но, он сегодня говорил в последнем слове, - есть такие моменты в жизни, когда нельзя не сделать того, что необходимо. Вот он решил, что сейчас необходимо голодать и все всерьез. Он изможден, резко теряет вес, с трудом ходит, и не сдается.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Зейтуллаева доставили в суд. Участвовать в прениях он не будет - не хватает сил", - журналист. ФОТО

Далее прямая речь Руслана Зейтуллаева: "Я хочу передать огромный салям моему народу, гражданам Украины, которые поддерживают меня в эту трудную минуту. Хочу сказать, что мои силы хоть на сегодняшний день на исходе, но я тверд в своих убеждениях и всегда буду стоять на истине. На той истине, которую я изначально для себя выбрал. Сегодняшняя ситуация, - это второй очередной суд, который меня, я так считаю, не мытьем, так катаньем, хочет укатать на очень большой срок. Я благодарен всем, кто меня поддерживает, я не остановлю эту голодовку, пока не услышу вердикта от судей. И все, что мне инкриминируют, - это абсолютная ложь. Спасибо".



Наумлюк продолжил: "Он попросил записать это и, право слово, я редко так говорю, но сегодня судья создал все условия для работы журналистов, спасибо. "Используйте перерыв по назначению", - сказал мне судья, уходя. Я это тут публикую. Извините, но это уже не работа, конечно".

Также читайте: Крымский татарин Зейтуллаев, которого судят в Ростове, голодает уже 10 дней: "Стоя говорить он не может! Потерял более 6 кг"

"У Руслана дома семья, и я тоже их снимал. Потом приехал в Ростов и показывал ему, а тогда в клетке, где когда-то стоял Сенцов, были и Примов, Ваитов и Сейфуллаев, видео из Крыма. Ну я не знаю, чем еще им всем можно помочь, правда", - отметил журналист.

Ранее Зейтуллаев был помещен в карцере за отказ раздеться догола по требованию тюремщиков. А 4 апреля 2017 года крымский татарин Зейтуллаев, которого судят в Ростове, объявил голодовку.
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Хамство, поборы, угроза оружием на УКРАИНСКИХ КПП.
Прошу перепоста, сделаем мудака знаменитым!
http://uainfo.org/blogosphere/journalists/1492761626-pobory-sbu-na-blokpostah-pauluskp---donetskiy-zhurnalist-.html

"Все, что мне инкриминируют - абсолютная ложь", - крымский татарин Зейтуллаев голодает 18 сутки во время суда оккупантов - Цензор.НЕТ 7252 "Все, что мне инкриминируют - абсолютная ложь", - крымский татарин Зейтуллаев голодает 18 сутки во время суда оккупантов - Цензор.НЕТ 5444
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В том то и прикол. Что из-за таких мудаков, с помощью хрустящей бумажки, шастают именно те, кому НЕХРЕН!
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2 млн ежегодно ...туда-сюда ...
Можно представить КАКОЕ там бабло "на карманах" оседает ...
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Израиль уже второй раз за сегодня наносит авиаудары по российско-асадовским войскам в Сирии.





#Quneitra: Regime positions confirmed hit by Israeli strikes: Brig. 90 in E. outskirts of Ain Ayshaa, Samadiniyah Sharqiyah & Madina Baath.
"Все, что мне инкриминируют - абсолютная ложь", - крымский татарин Зейтуллаев голодает 18 сутки во время суда оккупантов - Цензор.НЕТ 3321
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По темі сказати нічого, судячи з коментів.
Тема не про офшори Порошенка і не про Святу Міссію Юлі.
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А вчора,позавчора і бозна ще скільки теж футбол був.
Взагалі Цензор не впізнаю, півроку тому було дещо інакше.
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смотрю футбик-))))))))))))))))суркис- предатель нацепил клоунам вышиванки-мляяяяяяяяяяяяя анна ахметова набей им 10
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Слабак! шото так похудал... вон Надька по месяцу голодала и только харя росла в размерах.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Все, что мне инкриминируют - абсолютная ложь", - крымский татарин Зейтуллаев голодает 18 сутки во время суда оккупантов. ВИДЕО
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