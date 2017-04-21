 "Все, что мне инкриминируют - абсолютная ложь", - крымский татарин Зейтуллаев голодает 18 сутки во время суда оккупантов. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал журналист Антон Наумлюк.
Журналист отметил: "Руслана судят уже второй раз. Верховный суд решил исправить последствия профнепригодности крымских ФСБшников, которые на момент задержания первых хизбов, были сплошь бывшие СБУшники, и отправил дело на пересмотр. Не для разбирательства, конечно, а чтобы увеличить срок. Он голодает 18 дней и останавливаться пока не собирается, несмотря на все просьбы и уговоры. Голодовка его, как и флешмоб в Украине, изменить ничего не могут. Но, он сегодня говорил в последнем слове, - есть такие моменты в жизни, когда нельзя не сделать того, что необходимо. Вот он решил, что сейчас необходимо голодать и все всерьез. Он изможден, резко теряет вес, с трудом ходит, и не сдается.
Далее прямая речь Руслана Зейтуллаева: "Я хочу передать огромный салям моему народу, гражданам Украины, которые поддерживают меня в эту трудную минуту. Хочу сказать, что мои силы хоть на сегодняшний день на исходе, но я тверд в своих убеждениях и всегда буду стоять на истине. На той истине, которую я изначально для себя выбрал. Сегодняшняя ситуация, - это второй очередной суд, который меня, я так считаю, не мытьем, так катаньем, хочет укатать на очень большой срок. Я благодарен всем, кто меня поддерживает, я не остановлю эту голодовку, пока не услышу вердикта от судей. И все, что мне инкриминируют, - это абсолютная ложь. Спасибо".
Наумлюк продолжил: "Он попросил записать это и, право слово, я редко так говорю, но сегодня судья создал все условия для работы журналистов, спасибо. "Используйте перерыв по назначению", - сказал мне судья, уходя. Я это тут публикую. Извините, но это уже не работа, конечно".
"У Руслана дома семья, и я тоже их снимал. Потом приехал в Ростов и показывал ему, а тогда в клетке, где когда-то стоял Сенцов, были и Примов, Ваитов и Сейфуллаев, видео из Крыма. Ну я не знаю, чем еще им всем можно помочь, правда", - отметил журналист.
Ранее Зейтуллаев был помещен в карцере за отказ раздеться догола по требованию тюремщиков. А 4 апреля 2017 года крымский татарин Зейтуллаев, которого судят в Ростове, объявил голодовку.
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Прошу перепоста, сделаем мудака знаменитым!
http://uainfo.org/blogosphere/journalists/1492761626-pobory-sbu-na-blokpostah-pauluskp---donetskiy-zhurnalist-.html
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Можно представить КАКОЕ там бабло "на карманах" оседает ...
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#Quneitra: Regime positions confirmed hit by Israeli strikes: Brig. 90 in E. outskirts of Ain Ayshaa, Samadiniyah Sharqiyah & Madina Baath.
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Тема не про офшори Порошенка і не про Святу Міссію Юлі.
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Взагалі Цензор не впізнаю, півроку тому було дещо інакше.
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