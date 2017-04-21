EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Киевские новости, Общество
  102  2
Все про:Киев (16893) память (786) мемориальная доска (92) военнослужащие (3574) Антитеррористическая операция (16511) потери (950)

 Мемориальную доску погибшему бойцу 81-й аэромобильной бригады Олегу Афанасу открыли в Кмеве. ВИДЕО

В Киеве открыли мемориальную доску в честь погибшего под Авдеевкой в 2016 году десантника Олега Афанаса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

Памятный знак установили на фасаде столичной школы №12, где учился Олег. К годовщине гибели военного открыть мемориальную доску Герою сошлись побратимы, учителя и родственники погибшего.



22-летний парень пошел в армию добровольцем с началом российской агрессии против Украины. Он служил в "Легионе Свободы" 81-й аэромобильной бригады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вандалы разбили мемориальные доски бойцам АТО и Петлюре в Полтаве, - полиция

Погиб снайпер-разведчик Олег Афанас во время выполнения боевого задания недалеко от Авдеевки 23 апреля прошлого года, подорвавшись на мине.
 перейти на форум
 
   
VEhrNGRrdzVReTh3VEVSUmRrNUhVREJaVEZKcVNIcFJkazVETVRCTWVsRjJkRWRCTUV4cVVYTk9RemN3V1hwUmRtUkRkekJaT0djd1RGUlJkblJIUWpCTWNsRnpTSHBSYzNSREt6Qk1XRkYyWkVNNU1FdzNVbWRrUXpjd1dWQlJkSFJEZHpCWmJsRjFUa014Wms1RFVUQk1NMUpuZEVNME1GbE1VWFJrUjBFd1dVUlJkblJIUVRCTWFsSm5aRWRETUV4cVVtZzVRekV3V1VoUmRYUkRkekJaT0djd1REZFJkamxETVRCWlJGRnpUa2RITUV4cVVtb3plbEYyT1VNck1GbE1VWFJrUjBFd1RHZzRNRXB5VVhWT1F6RXdURWs5
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Спи спокійно,Воїне...
Вічна тобі пам'ять та слава...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТВидеоКиевские новостиМемориальную доску погибшему бойцу 81-й аэромобильной бригады Олегу Афанасу открыли в Кмеве. ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти