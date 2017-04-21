 Мемориальную доску погибшему бойцу 81-й аэромобильной бригады Олегу Афанасу открыли в Кмеве. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
Памятный знак установили на фасаде столичной школы №12, где учился Олег. К годовщине гибели военного открыть мемориальную доску Герою сошлись побратимы, учителя и родственники погибшего.
22-летний парень пошел в армию добровольцем с началом российской агрессии против Украины. Он служил в "Легионе Свободы" 81-й аэромобильной бригады.
Погиб снайпер-разведчик Олег Афанас во время выполнения боевого задания недалеко от Авдеевки 23 апреля прошлого года, подорвавшись на мине.
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