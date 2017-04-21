 Мемориальную доску погибшему бойцу 81-й аэромобильной бригады Олегу Афанасу открыли в Киеве. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
Памятный знак установили на фасаде столичной школы №12, где учился Олег. К годовщине гибели военного открыть мемориальную доску Герою сошлись побратимы, учителя и родственники погибшего.
22-летний парень пошел в армию добровольцем с началом российской агрессии против Украины. Он служил в "Легионе Свободы" 81-й аэромобильной бригады.
Погиб снайпер-разведчик Олег Афанас во время выполнения боевого задания недалеко от Авдеевки 23 апреля прошлого года, подорвавшись на мине.
837 7
Волонтеры Евромайдан SOS вывесили в Киеве баннер в память о Герое Украины, горловском депутате Рыбаке. ФОТО(8)
Боевики "ДНР" намерены досрочно освободить часть заключенных и направить их на военную службу, - ГУР(35)
За прошедшие сутки двое украинских воинов погибли, восемь получили ранения, - штаб АТО(0)
Во время обстрела под Авдеевкой погибло два украинских воина, - штаб АТО(56)
Опорные пункты возле шахты Бутовка боевики обстреляли из танка и минометов, - штаб АТО(10)
69 военных погибли, 420 ранены в АТО с января, - Порошенко(9)
Ответить
Вічна тобі пам'ять та слава...
Ответить
Ответить
http://ru.krymr.com/a/28443079.html
Ответить
такі повинні жити!
все памьятаю....
Ответить
как там и чем ж2ва расплачиваться будет ?
Ответить