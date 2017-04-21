 Избрание меры пресечения Мартыненко. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Заседание суда должно было начаться в 15:00.
Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.
Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.
Ранее его пресс-служба прогнозировала, что дело будет рассматривать судья Александр Бобровник, которого она называет подконтрольным НАБУ.
В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
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Все! Больше ничего от вас и не требуется...
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и это еще не все...
одни дармоеды-вздоимцы наехали на казнокрада, другие казнокрады создают круговую поруку, вместо того, чтобы стимулировать искоренение оных..
а как против своих пойдешь?
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Серия 1. Онищенко
Серия 2. Охендовский
Серия 3. Насиров
Серия4. Рожкова
Серия 5. Лерка Облигация
Серия 6 Мартыненко
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Я- подкрался и ЕБУ!
( Насировъ/Мартыненко/Охендовский)
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Ночью пьёт верошпирон
Исполняет балерон
На НАБУ кладёт Fuck on!
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сыдно быть самой богатой самочкой самого богатого президента самой бедной страны Европы...
Мариночке это не понять?
думает, что они заслужила такую сумочку за счет нищенских зарплат?
пусть на детях отзовутся дела их родителей...
да будет так, еще раз...
проклены просто так не проходят!
марина, модничай еще с более дорогой сумочкой...
муж же бизнесс кондитерский развивает...
и плевать на погибших ребят 20-летних...
кстати, как там ваш сынуля?
ДТП им устроенное на бронированном автомобиле , уже замяли?
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Первый: дело Мартыненко - очень четкий сигнал всем, кто ведет «дела» с президентом. «Ребята, он - чистый пид…с, кинет всех и выставит на бабки». Уже после ареста Насирова все в регионах «сели на одно место». Ну, взяли же главного «счетовода власти», президент ничего не сделал, фактически сдал его. А теперь, когда закрывают Мартыненко, еще более неприглядная картина получается: просто пользуется моментом и отжимает все.
Второй: обозначен четкий раскол в формальной парламентской коалиции, состоящей в основном из «БПП» и «Народного фронта». Все-таки Мартыненко является одним из финансистов «НФ», и «фронтовики» уже выступили с официальным заявлением: «дело заказное, нашего человека прессуют». Тоже тревожный звоночек «чистому пид…су».
Третий: опять начнется шоу в Соломенском суде, где будет избираться мера пресечения Николаю Мартыненко. Когда в том же суде пытались закрыть Насирова, «активистам» - Мустафе Найему, Светлане Залищук и Сергею Лещенко (все депутаты «БПП») - пришлось организовывать чуть ли не третий «майдан». Мустафа написал клич в «Фейсбуке» - «срочно выходите все под Соломенский суд, коррупционера продажные судьи хотят выпустить». Не доработали американцы, не сумели продавить специализированные суды. Пришлось активистов мобилизовать. Собрались пара тысяч человек, заблокировали Насирова прямо в здании суда. За него назначили залог в сто миллионов гривен. Жена и тесть сбросились, выкупили. Теперь бывший главный налоговик ждет предъявления обвинения. За Мартыненко Специализированная антикоррупционная прокуратура просит залог в триста миллионов. Думаю, автор фразы «Петя - чистый пид…с» выйдет под залог. «Пид…кий» триллер продолжается.
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Впереди - выходные (ну, совершенно случайно).
Я так понимаю, если истечет 72 часа - товарищч свободен.
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ВЫот и выходит: его подчиненному "Барни" пуля снайпера а Тетеруку наворованные Мартыненком у "лохов" (народа) деньги.
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От і вишло: Барні куля а Тир-тируку повні кишені грошей від Мартиненка. Курва зареєструвала в декларації дві квартири в Вишгороді і більше двох мільйонів грн. (в еквіваленті)
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Только зачем нам еще эти дармоеды, которые прожирают 500 млн бюджетных денег в год, а за два года вернули только 100 млн.
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Коли вас "мають" в з*д, то це Ви не працюєте а вас "употребляют".
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Депутаты и чиновники от партии «Народный фронт» пытаются обелить политика и бизнесмена Николая Мартыненко, заявил народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко в Facebook.
«Самое циничное, что на глазах страны из прожженного вора и коррупционера Мартыненко лепят сейчас святого великомученика. И главную роль в этом играют депутаты, министры и продажные эксперты на службе «Народного фронта». С крушением Мартыненко падает и политический проект, по квоте которого он получил на разграбление государственные предприятия», - заявил нардеп.
По словам Лещенко, нардеп крал деньги у украинских бюджетников.
«В урановой промышленности он «зарабатывал» 25-30 процентов откатов, которые оседали на фирмах-прокладках за рубежом… А мандат на воровство Мартыненко получил ценой смертей на Майдане. И это - отягощающие обстоятельства его преступлений, за которые он обязательно понесет наказание», - подытожил он.
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