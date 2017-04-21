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 Избрание меры пресечения Мартыненко. ВИДЕО

Бывший народный депутат Николай Мартыненко доставлен в Соломенский районный суд г. Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: "Почему 300 миллионов? Непонятно", - адвокат Мартыненко о сумме залога. ВИДЕО

Заседание суда должно было начаться в 15:00.



Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.

Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.

Ранее его пресс-служба прогнозировала, что дело будет рассматривать судья Александр Бобровник, которого она называет подконтрольным НАБУ.

В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
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Они там одним мазаны. Так надо этот мазан смазать раз и навсегда. Очередной позорный цирк.
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Не надоело? Раз в месяц показывать цырк, чтобы так сказать разрядить обстановку... Я не сторонник радикальных мер, но ВЛАСТЬ! Вы не вечные! После вас придут другие, если не они, то радикально настроенные люди, которых, кстати, вы и сделали и в Гваделупе вас найдут. Честно сказать, то что *уйло грешен, но за ним его стадо стоит, но ВЫ же... в одном ряду с Чауческу, Хусейном, Каддафи и т.д... Совсем не чувствуете что заигрались...
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та плювати вони хотіли на народ, бо вони грають у свої елітні ігри на мільйони мільйони, де народ є просто росхідним матеріалом

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нахера єтот цирк..? посадите- отчитайтесь!
Все! Больше ничего от вас и не требуется...
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никто никого не посадит...вот именно поэтому и этот цирк...
и это еще не все...
одни дармоеды-вздоимцы наехали на казнокрада, другие казнокрады создают круговую поруку, вместо того, чтобы стимулировать искоренение оных..
а как против своих пойдешь?
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А кто будет искоренять? НАБУ под АП. Суды под АП (через Грановского). СБУ и ГПУ под АП. Кто будет искоренять? У кого есть мотивация?
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дык его в пятницу задержали..а дальше по сценарию: отвод судьи, в выходные другого судьи нет, 72 часа, залог и усё.
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Санта Барбара. Киностудия НАБУ.
Серия 1. Онищенко
Серия 2. Охендовский
Серия 3. Насиров
Серия4. Рожкова
Серия 5. Лерка Облигация
Серия 6 Мартыненко
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Безмятежно спит НАБУ
Я- подкрался и ЕБУ!
( Насировъ/Мартыненко/Охендовский)
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А "красотка" Валерон
Ночью пьёт верошпирон
Исполняет балерон
На НАБУ кладёт Fuck on!
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Леруся отмазана от НАБУ еще год назад. Если не шарите - вкратце: ее сынуля вывел из Дельты бабки. Там 2 депозита. Сотни тысяч. Они не гарантировались ФГВ. И он попросил маму дать паузу ВА и вывел бабки через ее личное постановление.
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а как жеи жена олигарха при президенстве без сумочки в полмиллиоа долларов?
сыдно быть самой богатой самочкой самого богатого президента самой бедной страны Европы...
Мариночке это не понять?
думает, что они заслужила такую сумочку за счет нищенских зарплат?
пусть на детях отзовутся дела их родителей...
да будет так, еще раз...
проклены просто так не проходят!
марина, модничай еще с более дорогой сумочкой...
муж же бизнесс кондитерский развивает...
и плевать на погибших ребят 20-летних...
кстати, как там ваш сынуля?
ДТП им устроенное на бронированном автомобиле , уже замяли?
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Если бы тех,кто взял поруки,посадили вместо убежавшего,тогда да.А вообще пусть к зоне привыкает,статья ведь серьезная.
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Суды под контролем АП и полностью дескидитировали себя. НАБУ тоже.
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А ларчик просто открывался,напрашиваются три вывода.
Первый: дело Мартыненко - очень четкий сигнал всем, кто ведет «дела» с президентом. «Ребята, он - чистый пид…с, кинет всех и выставит на бабки». Уже после ареста Насирова все в регионах «сели на одно место». Ну, взяли же главного «счетовода власти», президент ничего не сделал, фактически сдал его. А теперь, когда закрывают Мартыненко, еще более неприглядная картина получается: просто пользуется моментом и отжимает все.
Второй: обозначен четкий раскол в формальной парламентской коалиции, состоящей в основном из «БПП» и «Народного фронта». Все-таки Мартыненко является одним из финансистов «НФ», и «фронтовики» уже выступили с официальным заявлением: «дело заказное, нашего человека прессуют». Тоже тревожный звоночек «чистому пид…су».
Третий: опять начнется шоу в Соломенском суде, где будет избираться мера пресечения Николаю Мартыненко. Когда в том же суде пытались закрыть Насирова, «активистам» - Мустафе Найему, Светлане Залищук и Сергею Лещенко (все депутаты «БПП») - пришлось организовывать чуть ли не третий «майдан». Мустафа написал клич в «Фейсбуке» - «срочно выходите все под Соломенский суд, коррупционера продажные судьи хотят выпустить». Не доработали американцы, не сумели продавить специализированные суды. Пришлось активистов мобилизовать. Собрались пара тысяч человек, заблокировали Насирова прямо в здании суда. За него назначили залог в сто миллионов гривен. Жена и тесть сбросились, выкупили. Теперь бывший главный налоговик ждет предъявления обвинения. За Мартыненко Специализированная антикоррупционная прокуратура просит залог в триста миллионов. Думаю, автор фразы «Петя - чистый пид…с» выйдет под залог. «Пид…кий» триллер продолжается.
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Мартын . не боится. а второй фигурант . так и останется неустановленным следствием лицом. координирующий такую же преступную группировку.
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Все, спектакль окончен.
Впереди - выходные (ну, совершенно случайно).
Я так понимаю, если истечет 72 часа - товарищч свободен.
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судя по тому как Бобровник работал по предыдущих делах, то гнать таких судьев нужно с залы заседаний и чес быстрее тем лучше
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цікаво-чим саме ви не задоволені в діях цього судді?
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Он бухает на рабочем месте и взятки пересчитывает прямо под столом. Гуглите общественную инициативу Просуд и читайте. Было такое и по эпизоду, когда он оставил человека бездомным, тоже гугл подскажет.
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Винен экс депутат чи ні в інкримінованих йому злочинах - має встановити суд, але однозначно всі ми побачили гідну поведінку справжнього чоловіка і політка, коли вперше в українській історії депутат добровільно склав мандат і не ховався від розслідування. Приклад для багатьох євнухів у Раді, які тримаються за той мандат, як воша за кожуха
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гідним політиком він був би-аби не крав. і чого йому ховатися від суду-хіба когось колись посадили?
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НАБУ спецом так все организовало, чтоб решение принимал приближенный к ним судья, который даже из отпуска уходит, лишь бы выполнить их указания. Недавно судящий майдановцем и сам замеченный в коррупционных делах - судья Бобровник https://apostrophe.ua/news/politics/judiciary/2017-04-21/u-martyinenko-prognoziruyut-chto-izbirat-meru-presecheniya-eks-nardepu-budet-svyazannyiy-s-nabu-sudya/93815
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да от этого судьи Бобровника толку никакого нету, он же все равно выполняет поручения Сытника, когда дело Насирова было, то судью даже из отпуска выдернули, только бы нужный приговор получить
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як же ж "нема толку"- якщо є і ви самі про це розповіли - судью даже из отпуска выдернули, только бы нужный приговор получить.
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Бобровник марионетка Сытника, а теперь еще и спектакль будет устраивать НАБУ что бы время потянуть
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він не зацікавлений время потянуть - бо інакше минуть 72 години і Мартиненка мають відпустити. а він зацікавлений Мартиненка кинуть до буцегарні.
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Развлечение для быдла на выходные от шоколадных кукловодов....что бы майданы не устраивали.....
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точно Санта Барбара...а кстати, сегодня Рабыня Изаура, она же Лерка Аблигация, была замечена в одном из самых шикарных отелей Нью-Йорка...
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Не розумію, а навіщо цю клоунаду транслювати? Посадіть, а потім, коли він буде "кайлувати" поряд з Порошенком, Гнойсманом, Яценюком та іншими розенками і показуйте, що у нас всі рівні перед законом...
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А как же?Как ни как а именно ЕМУ Тыр-Тырук обязан двумя квртирами в Вышгороде и 2 млн. грн "наличными", которая эта тварь задекларировали с женой,
ВЫот и выходит: его подчиненному "Барни" пуля снайпера а Тетеруку наворованные Мартыненком у "лохов" (народа) деньги.
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"Барні" - колишній підлеглий Тир-Тирука, котрого застрілив снайпер.Цього хзлопця всі, хто знав, любили і поважали. З неим було прощання під стелою. Ця курва туди приходила і говорила, щор він його дуже шанував.
От і вишло: Барні куля а Тир-тируку повні кишені грошей від Мартиненка. Курва зареєструвала в декларації дві квартири в Вишгороді і більше двох мільйонів грн. (в еквіваленті)
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вибачаюсь-мені спочатку здалося-що річ про депутата барну. про "Барні" я чув і звісно співчуваю з цього приводу. Дякую.
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Судячи з роботи НАБУ - країна віднедавна перейшла на одноденний робочий тиждень( П'ятницю) а я пашу 5 днів лошара!
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НАБУ и одного дня не работало, только делают видимость...
Только зачем нам еще эти дармоеды, которые прожирают 500 млн бюджетных денег в год, а за два года вернули только 100 млн.
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Да-да, тебе нужны "пахари" такие как Мартыненко
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не хвилюйся так. 500 млн-то бюджетні кошти - а 100млн - вкрадені і повернуті. іноді справа не тільки в цифрах. злодії тримтять і вчать кримінальний кодекс - а це головне. от якби за грати ще сідали - але то вже справа судді Бобровника.
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Nedd Tyler c6720389, Ви не плутайте проституцію з роботою.
Коли вас "мають" в з*д, то це Ви не працюєте а вас "употребляют".
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Таке враження що в суді керують мартинські нардепи гниди...
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Клоунакда продолжается Причем украинци уже давным давно не верят что аферисты при корыте Будут когда либо покараны Ето рассчитано на дурашек буржуинов Что дескать офшорник борется с корупцией И как обычно дело кончится пшиком Транши получены Бабло в офшорах И еще можно царствовать два года В смысле воровать А ето для етой мерзости одно и тоже
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це вони нехай відчують різницю-якщо вона між ними є. суд нехай відміряє кожному з них по справах їхніх.
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Суд то и дело затягивается и Солменский суд специально это делает исключительно для того что бы дать возможность НАБУ хоть какую-то доказательную базу собрать, а то если они в этот раз провалятся, то это будет крах всей борьбе с коррупцией
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мадам-всі докази зібрано і оформлено в 4 томи - інакше суд би взагалі не відбувався. про які ще докази ви торочите?
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Падаем приобретаем горизонтальное положение и на каталку до самой победы!!!!!!! Шоу маст го он!!!! Даешь цирк!!!!
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стыдно, что столько денег было потрачено на содержание НАБУ, на их учение, на конкурс который проводили, а они теперь решили кроме своих высоких зарплат, еще и на крышевании коррупции заработать
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набу направило справу до суду. що ти верзеш-стара відьмо??!
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Віра Костенко - Це якась "Кроляча" соска. Не звертайте уваги...
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вже скоро 24-00.... їх починає *крутити у цей час
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дивлюсь трансляцію-як адвокат мартиненка огидно слинить пальці-перелистуючи аркуші справи. треба було їх намастити перцем.
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В этом деле самое смешное вот что. Предъявили подозрение по ВостГОК. Но - никому из должностных лиц ВостГОК никакого подозрения не предъявлено. Не понимаю, как это возможно? Договора и действия предприятия без его руководства невозможны.
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запомните всех хорошо депутатов и министров, которые пришли поддержать коррупционера...Логвинский одни из них
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Думаю, что когда "начнется" и всех этих НарДепУков будут вести под "фонари" мы будем свидетелями, как эти прикормленые воровской кассой "тыртыруки и пинзеники" будут ползать на коленях и говорить, что "миНихателиНасмАкаковПапрасил"
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ТырТырук выступает. Господи какой же он долбо*б !
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Все песдят про совесть, про честь, про закон и справедливость.... Господи, ну почему ты их не покараешь????
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Сколько же гнид в Народном Фронте. Вся кодла прибежала защищать своего кошелька-вора. Видно, хорошо им доплачивал с наворованного. Стыдно, что такие люди представляют УКРАИНСКИЙ НАРОД!
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«Прожженный вор и коррупционер Мартыненко получил мандат на воровство, ценой смертей на Майдане», - нардеп1 час назад

Депутаты и чиновники от партии «Народный фронт» пытаются обелить политика и бизнесмена Николая Мартыненко, заявил народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко в Facebook.
«Самое циничное, что на глазах страны из прожженного вора и коррупционера Мартыненко лепят сейчас святого великомученика. И главную роль в этом играют депутаты, министры и продажные эксперты на службе «Народного фронта». С крушением Мартыненко падает и политический проект, по квоте которого он получил на разграбление государственные предприятия», - заявил нардеп.
По словам Лещенко, нардеп крал деньги у украинских бюджетников.
«В урановой промышленности он «зарабатывал» 25-30 процентов откатов, которые оседали на фирмах-прокладках за рубежом… А мандат на воровство Мартыненко получил ценой смертей на Майдане. И это - отягощающие обстоятельства его преступлений, за которые он обязательно понесет наказание», - подытожил он.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныИзбрание меры пресечения Мартыненко. ВИДЕО
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