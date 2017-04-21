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 Избрание меры пресечения Мартыненко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Бывший народный депутат Николай Мартыненко доставлен в Соломенский районный суд г. Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Заседание суда должно было начаться в 15:00.



Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.

Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.

Ранее его пресс-служба прогнозировала, что дело будет рассматривать судья Александр Бобровник, которого она называет подконтрольным НАБУ.

В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
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нахера єтот цирк..? посадите- отчитайтесь!
Все! Больше ничего от вас и не требуется...
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никто никого не посадит...вот именно поэтому и этот цирк...
и это еще не все...
одни дармоеды-вздоимцы наехали на казнокрада, другие казнокрады создают круговую поруку, вместо того, чтобы стимулировать искоренение оных..
а как против своих пойдешь?
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дык его в пятницу задержали..а дальше по сценарию: отвод судьи, в выходные другого судьи нет, 72 часа, залог и усё.
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Санта Барбара. Киностудия НАБУ.
Серия 1. Онищенко
Серия 2. Охендовский
Серия 3. Насиров
Серия4. Рожкова
Серия 5. Лерка Облигация
Серия 6 Мартыненко
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а как жеи жена олигарха при президенстве без сумочки в полмиллиоа долларов?
сыдно быть самой богатой самочкой самого богатого президента самой бедной страны Европы...
Мариночке это не понять?
думает, что они заслужила такую сумочку за счет нищенских зарплат?
пусть на детях отзовутся дела их родителей...
да будет так, еще раз...
проклены просто так не проходят!
марина, модничай еще с более дорогой сумочкой...
муж же бизнесс кондитерский развивает...
и плевать на погибших ребят 20-летних...
кстати, как там ваш сынуля?
ДТП им устроенное на бронированном автомобиле , уже замяли?
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Если бы тех,кто взял поруки,посадили вместо убежавшего,тогда да.А вообще пусть к зоне привыкает,статья ведь серьезная.
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блдь порохоботи ебаные там суд а не НАБУ принимает решение - ваш йобаный шоколадный суд
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Суды под контролем АП и полностью дескидитировали себя. НАБУ тоже.
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А ларчик просто открывался,напрашиваются три вывода.
Первый: дело Мартыненко - очень четкий сигнал всем, кто ведет «дела» с президентом. «Ребята, он - чистый пид…с, кинет всех и выставит на бабки». Уже после ареста Насирова все в регионах «сели на одно место». Ну, взяли же главного «счетовода власти», президент ничего не сделал, фактически сдал его. А теперь, когда закрывают Мартыненко, еще более неприглядная картина получается: просто пользуется моментом и отжимает все.
Второй: обозначен четкий раскол в формальной парламентской коалиции, состоящей в основном из «БПП» и «Народного фронта». Все-таки Мартыненко является одним из финансистов «НФ», и «фронтовики» уже выступили с официальным заявлением: «дело заказное, нашего человека прессуют». Тоже тревожный звоночек «чистому пид…су».
Третий: опять начнется шоу в Соломенском суде, где будет избираться мера пресечения Николаю Мартыненко. Когда в том же суде пытались закрыть Насирова, «активистам» - Мустафе Найему, Светлане Залищук и Сергею Лещенко (все депутаты «БПП») - пришлось организовывать чуть ли не третий «майдан». Мустафа написал клич в «Фейсбуке» - «срочно выходите все под Соломенский суд, коррупционера продажные судьи хотят выпустить». Не доработали американцы, не сумели продавить специализированные суды. Пришлось активистов мобилизовать. Собрались пара тысяч человек, заблокировали Насирова прямо в здании суда. За него назначили залог в сто миллионов гривен. Жена и тесть сбросились, выкупили. Теперь бывший главный налоговик ждет предъявления обвинения. За Мартыненко Специализированная антикоррупционная прокуратура просит залог в триста миллионов. Думаю, автор фразы «Петя - чистый пид…с» выйдет под залог. «Пид…кий» триллер продолжается.
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Мартын . не боится. а второй фигурант . так и останется неустановленным следствием лицом. координирующий такую же преступную группировку.
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Все, спектакль окончен.
Впереди - выходные (ну, совершенно случайно).
Я так понимаю, если истечет 72 часа - товарищч свободен.
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судя по тому как Бобровник работал по предыдущих делах, то гнать таких судьев нужно с залы заседаний и чес быстрее тем лучше
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Винен экс депутат чи ні в інкримінованих йому злочинах - має встановити суд, але однозначно всі ми побачили гідну поведінку справжнього чоловіка і політка, коли вперше в українській історії депутат добровільно склав мандат і не ховався від розслідування. Приклад для багатьох євнухів у Раді, які тримаються за той мандат, як воша за кожуха
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НАБУ спецом так все организовало, чтоб решение принимал приближенный к ним судья, который даже из отпуска уходит, лишь бы выполнить их указания. Недавно судящий майдановцем и сам замеченный в коррупционных делах - судья Бобровник https://apostrophe.ua/news/politics/judiciary/2017-04-21/u-martyinenko-prognoziruyut-chto-izbirat-meru-presecheniya-eks-nardepu-budet-svyazannyiy-s-nabu-sudya/93815
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да от этого судьи Бобровника толку никакого нету, он же все равно выполняет поручения Сытника, когда дело Насирова было, то судью даже из отпуска выдернули, только бы нужный приговор получить
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Развлечение для быдла на выходные от шоколадных кукловодов....что бы майданы не устраивали.....
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точно Санта Барбара...а кстати, сегодня Рабыня Изаура, она же Лерка Аблигация, была замечена в одном из самых шикарных отелей Нью-Йорка...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныИзбрание меры пресечения Мартыненко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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