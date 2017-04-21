 "Вы пробили дно", - ведущий российского "Первого канала" принес в студию ведро дерьма. ВИДЕО

"Наконец-то в эфире российского Первого канала появилось то, чего так долго ждал российский зритель - ведро с говном. Разумеется, его предложили съесть гостю из Украины. Тот случай, когда я полностью согласен с продюсерами российского ТВ. С теми, кто соглашается участвовать в российских телешоу, так и нужно поступать", - прокомментировал видеозапись Денис Казанский.
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Эпичный ролик получится!
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Согласно скрепам, должен был прямо там нагадить.
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