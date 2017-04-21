EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Политика Украины, Общество
  2703  24
Все про:пропаганда (1972) Россия (70108) ТВ (2020)

 "Вы пробили дно", - ведущий российского "Первого канала" принес в студию ведро дерьма. ВИДЕО

Ведущий российского "Первого канала" принес в студию ведро дерьма во время прямой трансляции политического шоу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети блогер Денис Казанский.

"Наконец-то в эфире российского Первого канала появилось то, чего так долго ждал российский зритель - ведро с говном. Разумеется, его предложили съесть гостю из Украины. Тот случай, когда я полностью согласен с продюсерами российского ТВ. С теми, кто соглашается участвовать в российских телешоу, так и нужно поступать", - прокомментировал видеозапись Денис Казанский.

Загрузка видео...

Смотрите также: "Нужно нанести удар крылатыми ракетами на Донбассе. Там каждый день наших людей молотят", - российский пропагандист Проханов. ВИДЕО
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не обижайте зверюшек сравнением с такой мразью как кацап )
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У меня матушка самую вредную курицу Кацапкой назвала..воюют ежедневно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну животных не обижайте.... будь ласка, они тут причем
 показать весь комментарий
Ответить
 
кацапы любят дерьмо как им без него,и Казанский тоже правильно написал
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А мне море по колено,я на лабутенах,никакое дерьмо не страшно
"Вы пробили дно", - ведущий российского "Первого канала" принес в студию ведро дерьма - Цензор.НЕТ 321

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Каждый рациянин должен слепить петуха - леденца из дерьма и выпить ведро поноса.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо бы видео этого события под танец с саблями Хачатуряна на Ютубе выложить.
Эпичный ролик получится!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это коллективный перформенс, они люди искусства, они так видят
 показать весь комментарий
Ответить
 
Еще несколько вёдер в студию принесут и петуха можно будет лепить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Придет время, и кацапы сами расстреляют этого ведущего за зверское убийство говняного петуха. Вещдоки задокументированы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
переступил границу парашии - ты уже вступил в *овно, а это ведро, петухи и *овна - это привычные испоконвековые забавы какцапов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
" Хорошая странишка московия " , надо всем желающим туда поехать показывать .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Историю Кацапии пишут исключительно говном.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
принес в студию народное достояние кацапии, почему петух из дерьма - скрепно, а ведро дерьма -нет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мда ....Всё в говне и даже официально первый (говно)канал...Так держать (имея ввиду ведро с говном).А ведь говорил что с рашкой будет жопа-так вот теперьб вид из нутри !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему в ведре?
Согласно скрепам, должен был прямо там нагадить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Типичный козломордый строитель руськаго миру
"Вы пробили дно", - ведущий российского "Первого канала" принес в студию ведро дерьма - Цензор.НЕТ 4508
 показать весь комментарий
Ответить
 
нахера туда наши вообще лезут? Разве что жопоблоковцы пусть пасутся.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Вы пробили дно", - ведущий российского "Первого канала" принес в студию ведро дерьма. ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти