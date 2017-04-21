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 "Почему 300 миллионов? Непонятно", - адвокат Мартыненко о сумме залога. ВИДЕО

Адвокат экс-нардепа Николая Мартиненко Игорь Черезов считает необоснованной сумму залога, которую у требуют внести детективы НАБУ, как один из вариантов меры пресечения.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он заявил возле здания Соломенского суда Киева, где ожидается рассмотрение меры пресечения экс-нардепу.

"Есть некоторая подмена понятий прокуратурой потому, что залог это мера, которая должна обеспечить процессуальное поведение гражданина для его явки на процессуальные действия, но никак не возмещение ущерба или чего бы то ни было. Поэтому, почему именно 300 миллионов обеспечат процессуальное поведение Мартыненко, как бы непонятно", - заявил адвокат.

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Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.

Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.

Ранее его пресс-служба прогнозировала, что дело будет рассматривать судья Александр Бобровник, которого она называет подконтрольным НАБУ.

В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Почему 300 миллионов? Непонятно", - адвокат Мартыненко о сумме залога. ВИДЕО
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