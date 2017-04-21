 В Запорожье гражданин добровольно сдал 15 гранатометов, - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.
В сообщении отмечается: "21 апреля житель Запорожья обратился в Шевченковское отделение полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области и сообщил, что невольно стал владельцем арсенала оружия.
Как рассказал гражданин, в лесополосе на окраине города он случайно нашел тайник с гранатометами. Мужчина перевез находку к собственному гаражу. Впрочем, понимая всю ответственность за незаконное хранение оружия и опасности, которую несут в себе мощные боеприпасы, позвонил в полицию.
Следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы ГУНП изъяли из гаража пятнадцать противотанковых гранатометов различных модификаций и два подствольных гранатомета к автомату Калашникова. Происхождение оружия установит досудебное расследование.
Согласно действующему законодательству, гражданин, который добровольно сдал арсенал правоохранителям, освобождается от ответственности. А вот лицам, которые спрятали упомянутый тайник, согласно санкции ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой) грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, что в Украине продолжается месячник добровольной сдачи оружия".
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Пичалька...
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Правда чуть позже все эти друзяки-полицейские массово бегут на расеюшку.
Отсюда вопрос: после всех этих разоблачений с сепаратистами в органах МВД кто такой сам Антон Геращенко и за какие такие интересы он внедряет в украинские органы государственной власти кацапскую агентуру?
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Нюнюню-будет увесь в шаКАЛаде...))))))
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