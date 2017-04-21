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Все про:граната (574) Запорожье (1499) оружие (3849) Нацполиция (7015)

 В Запорожье гражданин добровольно сдал 15 гранатометов, - Нацполиция. ВИДЕО

Житель Запорожья нашел в лесополосе на окраине города тайник с арсеналом оружия. Перевезя ее к гаражу, гражданин позвонил в полицию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

В сообщении отмечается: "21 апреля житель Запорожья обратился в Шевченковское отделение полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области и сообщил, что невольно стал владельцем арсенала оружия.

Как рассказал гражданин, в лесополосе на окраине города он случайно нашел тайник с гранатометами. Мужчина перевез находку к собственному гаражу. Впрочем, понимая всю ответственность за незаконное хранение оружия и опасности, которую несут в себе мощные боеприпасы, позвонил в полицию.

Следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы ГУНП изъяли из гаража пятнадцать противотанковых гранатометов различных модификаций и два подствольных гранатомета к автомату Калашникова. Происхождение оружия установит досудебное расследование.

Согласно действующему законодательству, гражданин, который добровольно сдал арсенал правоохранителям, освобождается от ответственности. А вот лицам, которые спрятали упомянутый тайник, согласно санкции ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой) грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, что в Украине продолжается месячник добровольной сдачи оружия".

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да, этого добра вполне хватило бы, чтоб достроить новый дворец Ахметова под Киевом.
Пичалька...
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Хорошо, шо хоть фамилию сознательного гражданина не дали. Хозяева тайника наверняка были бы рады такой инфе.
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Откупился небось.. Какой дурень перевозит к себе оружие, а потом звонит в полицию...
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Это самая лучшая сепарская полиция в мире. Вон какие друзяки у Антона Геращенко.
В Запорожье гражданин добровольно сдал 15 гранатометов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6299

Правда чуть позже все эти друзяки-полицейские массово бегут на расеюшку.
Отсюда вопрос: после всех этих разоблачений с сепаратистами в органах МВД кто такой сам Антон Геращенко и за какие такие интересы он внедряет в украинские органы государственной власти кацапскую агентуру?
В Запорожье гражданин добровольно сдал 15 гранатометов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7164
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Паверил в свелоя будунище-нахер нада, мол???
Нюнюню-будет увесь в шаКАЛаде...))))))
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Здав п'ятнадцять гранатометів, інші сімдесят вже може спокійно продавати, ніхто на нього не подумає.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ Запорожье гражданин добровольно сдал 15 гранатометов, - Нацполиция. ВИДЕО
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