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 Политика Украины, Общество
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Все про:армия (7679) вооружение (3352) СНБО (3179) финансирование (1175)

 "Оборонный бюджет увеличился за 3 года почти в 10 раз", - Турчинов. ВИДЕО

Оборонный бюджет Украины за последние три года увеличился почти в 10 раз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеоролик, в котором речь идет о финансировании и техническом обеспечении украинской армии, опубликовал на своей странице в соцсети глава СНБО Александр Турчинов.

"У нас нет альтернативы кроме как победить в этой войне. Шаг за шагом мы модернизируем и реформируем сектор безопасности и обороны", - написал Турчинов в комментарии к видеоролику.
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Тырят то тырят, но и прогресс какой-никакой, но есть.
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ну чего вы так сразу...... вон наш гидрант катера запустил с автомобилями, подмял производство вооружения, глядишь и в десять раз расходы увеличат..... не обижать же себя щоколадного......
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угу..щаззз. что там должно быть у нас по "минску" даже - Дебальцево,ДАП,31й блокпост,Коминтерново...но у нас же пэця-ссыкло боится возвращать всё..
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Можно перестать Корчак платить премии и еще раз в 10 увеличить!
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сколько лет осталось подождать?
пока не сравняется с бюджетом козлостана?
утомил уже пастор шлаг
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Пастор,це той шо Крим віддав?
Може він і красавчик для когось,для мене-зрадник
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а ты це той кто Донбас не поехал защищать от лугандонов?
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пастор постигает анализ бесконечно малых величин, не мешайте.
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Ну если три года назад оборонного бюджета почти не было то хоть сто умножить на ноль будет ноль.
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прогресс есть потому что иначе сепары уже бы к Киеву подкатили а это не в их интересах..потому что откаты давать надо а на народ им давно плевать!опять бы в окопах добровольцы сидели а волонтеры с нами кормили бы их!
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Всі знають, що це особиста заслуга президента Порошенко, а не твоя Турчинов. Тільки президент має право про це говорити і то, або перед призначенням нових генералів, або коли ключі від квартир вручає.
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Ну, если платить по таким расценкам, как за миномёт Пашинского, то можно и в 20 раз увеличивать.
А по факту - ни одного Оплота в армии нет.
И со Стугнами плохо: террористы каждый день из танков наших обстреливают.
Если бы было эффективное противотанковое оружие - хрен бы они совались.
Про отечественные беспилотники тоже ничего не слышно - всё на волонтёрах держится.
Какие казармы - мы видим в репортажах.
Это не вина Турчинова - но высшее и среднее звено в армии срочно нуждается в реформировании.
Так, вот, по этим вопросам, и Турчинов, и Полторак не дорабатывают.
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Что бы не говорили, но сейчас армия реально стала лучше. Даже жратву стали лучше делать, чем в 2014 году. Вы вспомните какая она до 2014 была - них..я не было, все покрали и технику поразбирали. А срочники за год службы по 3 патрона выстреливали - вот и вся армия
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Тому і кількість маєтків у генералів збільшується. А українські солдати їдять кашу з тарганами та стріляють з АК 1957 року випуску, який клинить через раз.
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кто наказан или разжалован за развал армии?пукай дальше ртом комсомолец турчинов.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Оборонный бюджет увеличился за 3 года почти в 10 раз", - Турчинов. ВИДЕО
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