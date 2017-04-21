 "Оборонный бюджет увеличился за 3 года почти в 10 раз", - Турчинов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, видеоролик, в котором речь идет о финансировании и техническом обеспечении украинской армии, опубликовал на своей странице в соцсети
глава СНБО Александр Турчинов. "У нас нет альтернативы кроме как победить в этой войне. Шаг за шагом мы модернизируем и реформируем сектор безопасности и обороны", - написал Турчинов в комментарии к видеоролику.
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а просто продал?
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пока не сравняется с бюджетом козлостана?
утомил уже пастор шлаг
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Може він і красавчик для когось,для мене-зрадник
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А по факту - ни одного Оплота в армии нет.
И со Стугнами плохо: террористы каждый день из танков наших обстреливают.
Если бы было эффективное противотанковое оружие - хрен бы они совались.
Про отечественные беспилотники тоже ничего не слышно - всё на волонтёрах держится.
Какие казармы - мы видим в репортажах.
Это не вина Турчинова - но высшее и среднее звено в армии срочно нуждается в реформировании.
Так, вот, по этим вопросам, и Турчинов, и Полторак не дорабатывают.
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