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 Политика Украины, Общество
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Все про:деньги (873) коррупция (7167) митинг (2786) СБУ (14016)

 "Подождали бус с протестующими. Ехали кортежем. Дорогу показывали сотрудники спецслужбы", - активисты заявляют о причастности СБУ к организации заказных пикетов. ВИДЕО

Активисты "Автомайдана" заявляют о причастности СБУ к организации платных митингов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом они рассказали в сюжете журналистов проекта "Схемы".

Сотрудники спецслужбы обратились к автомайдановцам за помощью - необходимо было снять "какого-то сепара" с помощью квадрокоптера.

Оператор квадрокоптера - активист "Автомайдана" Олег Пушак, снимал акцию под руководством сотрудника СБУ Романа Матковского.

"В воскресенье мы встретились возле здания СБУ. Матковский рассказал, что необходимо снять акцию возле одного из домов в дачном массиве. Когда мы приехали на "Славутич", мы ждали бус с людьми. Это был белый бус. Он следовал за нами", - рассказывает Пушак, утверждая, что и митинг и съемка проходили под руководством сотрудников спецслужбы.

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ПГАФІСІОНАЛИ ....
Бля і це служба безпеки УКРАЇНИ ... ЕКЮ рівне нулю...
навіть примітивно не можуть зпрацювати.....
КАКОЙ , ОДНАКО , ПОЗОРИЩЕ....
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ну и кого так хотели поснимать соевая гэбня? Почему автомайдаун об этом пальмовом инциденте умалчивает?
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Они на самофинансировании и самоокупаемости? "Жить по новому"
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СБУ
С - служба
Б - барыг
У - Украины
ни кто и не сомневается !
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написано мутно ( что за текст, но я так поняла дело в том что а "автомайдану" не заплатили, ну СБУ ну ребята, так же не делают, айяйяй некросиво в следующий раз они вам фиг сфотографируют
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попробуйте видео посмотреть, муть разогнать
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Опачки, заказ кремля на подрыв репутации сбу перед вторжением?
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вообще -то на такое не жалобятся, так как в одной подлодке они все,...
эти активисты хоть бы подумали прежде чем писать "необходимо было снять "какого-то сепара" какие нормальные люди пойдут снимать или участвовать против "какого -то сепара"
только конченные бараны которые даже не задумаются, разбираясь "а кто это? а что он вообще сделал то?, а то правда что говорят?" т.е. сначала расстрелять потом разбираться) это ничего не напоминает м?
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или те кому платят.
других вариантов нет
первый вариант им предпочтительнее себе выбрать
но вины не меньше будет
так кто)?
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Вообще то нормальная реакция если к тебе обращается главная спецслужба страны. Другое дело что в нынешнем СБУ уровень продажности и криминала зашкаливает.
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ну не знаю, если б ко мне обратились то я бы сказала я ничего не знаю про это, расскажите в чём дело, а если бы начали морозится что "то да сё не отвечая толком" я сказала что а понятно, но не могу, к сожалению, пойти фотографировать, я приболела(
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Подождали бус с протестующими. Ехали кортежем. Дорогу показывали сотрудники спецслужбы", - активисты заявляют о причастности СБУ к организации заказных пикетов. ВИДЕО
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