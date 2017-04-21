 "Подождали бус с протестующими. Ехали кортежем. Дорогу показывали сотрудники спецслужбы", - активисты заявляют о причастности СБУ к организации заказных пикетов. ВИДЕО

Сотрудники спецслужбы обратились к автомайдановцам за помощью - необходимо было снять "какого-то сепара" с помощью квадрокоптера.
Оператор квадрокоптера - активист "Автомайдана" Олег Пушак, снимал акцию под руководством сотрудника СБУ Романа Матковского.
"В воскресенье мы встретились возле здания СБУ. Матковский рассказал, что необходимо снять акцию возле одного из домов в дачном массиве. Когда мы приехали на "Славутич", мы ждали бус с людьми. Это был белый бус. Он следовал за нами", - рассказывает Пушак, утверждая, что и митинг и съемка проходили под руководством сотрудников спецслужбы.
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Бля і це служба безпеки УКРАЇНИ ... ЕКЮ рівне нулю...
навіть примітивно не можуть зпрацювати.....
КАКОЙ , ОДНАКО , ПОЗОРИЩЕ....
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Митинг СБУ под моим домом - месть за е-декларации, - Шабунин. ФОТОрепортаж
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С - служба
Б - барыг
У - Украины
ни кто и не сомневается !
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эти активисты хоть бы подумали прежде чем писать "необходимо было снять "какого-то сепара" какие нормальные люди пойдут снимать или участвовать против "какого -то сепара"
только конченные бараны которые даже не задумаются, разбираясь "а кто это? а что он вообще сделал то?, а то правда что говорят?" т.е. сначала расстрелять потом разбираться) это ничего не напоминает м?
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других вариантов нет
первый вариант им предпочтительнее себе выбрать
но вины не меньше будет
так кто)?
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