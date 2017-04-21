 Корчак запуталась, объясняя, как начисляла себе большую премию: "Давайте не будем переводить этот вопрос в смех и грех". ВИДЕО

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"Выплатили аж 500 грн всем женщинам на Одесской таможне. Вы на сопровождение этого дела потратили намного больше человеческих и финансовых ресурсов, чем причиненный ущерб Марушевской. Сотрудники НАПК занимались, писали письма, делали анализ этих писем, ездили в командировку в Одессу на судебный процесс. В итоге вы проиграли этот суд. Вы опозорили ваше ведомство и вы потратили намного больше денег, чем нанесенный ущерб. При этом, вы имеете нахальство жаловаться на то, что вам не хватает людей, чтобы проводить вашу роботу, которая касается проверки е-деклараций. Объясните, чем вы руководствовались? На заседании присутствует другой член агентства, господин Рябошапка, который говорил, что это дело не стоит выеденного яйца, что оно не входит в топ-приоритетов. Почему вы закрываете глаза на другие явные проявления коррупции, которые касаются наивысший должностных лиц государства и занимаетесь преследованием людей, которая заявила о своей оппозиционной деятельности? Вас как уполномоченных проверять вопрос конфликта интересов не мозолит то, что вы, госпожа Корчак, сами за себя голосовали во время избрания на пост главы НАПК, а вы господин Радецкий голосовали за избрание самого себя заместителем главы НАПК? По этим фактам, голосования за самих себя, отправлено мной обращение в Нацполицию", - обратился нардеп (БПП) Сергей Лещенко.
"Вопрос Марушевской можно оценивать по-разному, потому что у нас таких марушевских много, и когда речь идет о конфликте интересов и начислении себе госслужащими премий, то речь здесь уже не об одной гривне или миллионе гривен. Давайте не будем делать оценочных суждений. Нельзя научиться, если ты не делаешь собственных ошибок. Совершенствование законодательства невозможно без формирования практики. Ничего трагического здесь не произошло. То, что называется "конфликтом интересов" можно применять к каждой ситуации и не всегда ответ является однозначным", - ответила Корчак.
В свою очередь, Лещенко поинтересовался, а сколько премии назначили сами себе члены НАПК.
"Я могу четко сказать, что премий в 200 тыс. грн у нас не было. Лишь в июле и сентябре была начислена премия для всех членов НАПК в одинаковом размере - 250% должностного оклада. И все работники НАПК также получили премии. С декабря месяца премии не насчитывались. В НАПК есть положении о премировании. НАПК этот вопрос делегировало мне. При этом присутствовали все члены НАПК. Давайте не будем переводить этот вопрос в смех и грех", - ответила Корчак.
Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции и Служба безопасности Украины подозревали Юлию Марушевскую в возможном конфликте интересов при премировании сотрудниц Одесской таможни на 8 марта, т. к. премию получила и она сама.
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а говорят о высоких материях - революционные\дальше по тексту...\
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Правильно говорил Остал Задунайский Чтобы остаться честным и не иметь проблем с Уголовным Кодексом надо красть миллионами.
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"КАДРЫ ЛЕОНИДА ДАНДЫЛЫЧА" (ЯК ТРЭБА ПРАВЫЛЬНО ЖЫТЬ В ЙОГО ПОНИМАНИИ)...
"ХИТРОСТЬ И КОВАРСТВО".......ВЫЗЫВАЮТ МЫСЛИ О.............СЛАБОУМИИ...
ЦИРК!
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А мож заняться ВР и иже с ними... даж просто зарплатами... "участием" в АТО...
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Сейчас заставить работать депутата практически невозможно, - Найем http://censor.net.ua/news/427106/seyichas_zastavit_rabotat_deputata_prakticheski_nevozmojno_nayiem
Рада досрочно закрылась из-за отсутствия депутатов….. http://newsdaily.com.ua/post/15780
Согласованные законопроекты не рассматриваются, потому что депутаты не приходят на рабочие места, - Парубий.
Усмирять депутатов с помощью парламентских приставов некорректно, - Парубий.... А корректно заниматься своим домом и своим карманом в военное время? Толерантно?...
Пустующий пятничный зал Рады: Парубий закрыл заседание. Нардепы сегодня не приняли ни одного закона
Пустующий пятничный зал Рады: Парубий закрыл заседание
Парубий закрыл заседание в пустом зале Рады. Следующее состоится 2 февраля
Если народные депутаты не будут ходить на заседания и голосовать, я буду отклонять законопроекты, - Парубий
Парубий грозит депутатам-прогульщикам штрафами за непосещение пленарных заседаний...Ууууууууууу!!!!!!!!............... https://www.youtube.com/watch?v=oAA4FK-jTeI
Я не буду бегать за нардепами, чтобы они ходили на работу. Среда и пятница в Раде почти безрезультатны, - Парубий..... Шо статус не позволяет? Не можешь обеспечить работу, шо там сидеть?
Парубий отказался назвать депутатов-прогульщиков: "Это мои близкие друзья"
http://censor.net.ua/news/391286/parubiyi_otkazalsya_nazvat_deputatovprogulschikov_eto_moi_blizkie_druzya
Раньше вы воспитывали строителей коммунизма, теперь строителей капитализма... А в результате получается одно и то же: жлоб, невежда и вор.
"Окно в Париж».
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работяга, блин...
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- Я, конечно, дико извиняюсь, но Вам шо мало, шо Вы негр?
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Ы шо тута смешного... тута выть уже хоца... от бессилья против жлобства... в военное время...
В ВР должны весь день пускать видео из АТО... прямую трансляцию!
Хотяяя эти уроды пуленепробиваемые....
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Какая то цука превращает методично Украину в болото,
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Томас Мор, "Утопия"
Чем больше ты имеешь, тем с большей жадностью стремишься к тому, чего у тебя нет. Война у тебя рождается из побед.
Александр Македонский
Когда добродетель исчезает, честолюбие захватывает всех способных к нему, а жадность - всех без исключения.
Шарль Луи Монтескье
- Если есть на свете дьявол, то он не козлоногий рогач, а он дракон о трёх головах, и головы эти - хитрость, жадность, предательство.
"Место встречи изменить нельзя"
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http://www.radiosvoboda.org/a/28442604.html
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шыкаладный цех онижыдети.
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Сидить тихо...не заважайте щурам красти....бо хуйло нападе
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Вообще, с нами все понятно. Мы твари подзаборные. Мы нихрена не понимаем в колбасных обрезках. Нам нефиг сунуть нос куда не следует
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С. Разбоев "Воспитанник Шао"
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