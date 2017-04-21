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 Политика Украины
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Все про:Лещенко (518) премия (258) Марушевская (80) Корчак (118) НАПК (409)

 Корчак запуталась, объясняя, как начисляла себе большую премию: "Давайте не будем переводить этот вопрос в смех и грех". ВИДЕО

НАПК проиграло в суде дело в отношении экс-главы Одесской таможни Юлии Марушевской по вопросу премии, выписанной себе самой. И считает этот прецедент полезным для дальнейшей практики.

Об этом сообщила глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Наталья Корчак на заседании комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Выплатили аж 500 грн всем женщинам на Одесской таможне. Вы на сопровождение этого дела потратили намного больше человеческих и финансовых ресурсов, чем причиненный ущерб Марушевской. Сотрудники НАПК занимались, писали письма, делали анализ этих писем, ездили в командировку в Одессу на судебный процесс. В итоге вы проиграли этот суд. Вы опозорили ваше ведомство и вы потратили намного больше денег, чем нанесенный ущерб. При этом, вы имеете нахальство жаловаться на то, что вам не хватает людей, чтобы проводить вашу роботу, которая касается проверки е-деклараций. Объясните, чем вы руководствовались? На заседании присутствует другой член агентства, господин Рябошапка, который говорил, что это дело не стоит выеденного яйца, что оно не входит в топ-приоритетов. Почему вы закрываете глаза на другие явные проявления коррупции, которые касаются наивысший должностных лиц государства и занимаетесь преследованием людей, которая заявила о своей оппозиционной деятельности? Вас как уполномоченных проверять вопрос конфликта интересов не мозолит то, что вы, госпожа Корчак, сами за себя голосовали во время избрания на пост главы НАПК, а вы господин Радецкий голосовали за избрание самого себя заместителем главы НАПК? По этим фактам, голосования за самих себя, отправлено мной обращение в Нацполицию", - обратился нардеп (БПП) Сергей Лещенко.

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"Вопрос Марушевской можно оценивать по-разному, потому что у нас таких марушевских много, и когда речь идет о конфликте интересов и начислении себе госслужащими премий, то речь здесь уже не об одной гривне или миллионе гривен. Давайте не будем делать оценочных суждений. Нельзя научиться, если ты не делаешь собственных ошибок. Совершенствование законодательства невозможно без формирования практики. Ничего трагического здесь не произошло. То, что называется "конфликтом интересов" можно применять к каждой ситуации и не всегда ответ является однозначным", - ответила Корчак.

В свою очередь, Лещенко поинтересовался, а сколько премии назначили сами себе члены НАПК.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Марушевская обнародовала постановление суда с обвинением ее якобы в нанесении ущерба почти на 7 млн грн: "Нас обвиняют в попытке провести реальные изменения". ДОКУМЕНТ

"Я могу четко сказать, что премий в 200 тыс. грн у нас не было. Лишь в июле и сентябре была начислена премия для всех членов НАПК в одинаковом размере - 250% должностного оклада. И все работники НАПК также получили премии. С декабря месяца премии не насчитывались. В НАПК есть положении о премировании. НАПК этот вопрос делегировало мне. При этом присутствовали все члены НАПК. Давайте не будем переводить этот вопрос в смех и грех", - ответила Корчак.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции и Служба безопасности Украины подозревали Юлию Марушевскую в возможном конфликте интересов при премировании сотрудниц Одесской таможни на 8 марта, т. к. премию получила и она сама.


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Корчак порівняла свою премію у 200 тис. грн і премію Марушевської у 500 грн на 8 березня. Де таку ідіотку взяли? порошенко спеціально ходив шукав по помийках?
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а кроме пети еще кто то есть,ну кто виноват ,а?)))
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а какая разница кто ? предлагаю начать с вождя и до последнего клерка

Корчак запуталась, объясняя, как начисляла себе большую премию: "Давайте не будем переводить этот вопрос в смех и грех" - Цензор.НЕТ 5553
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я таки понял шо ты в палачи пойдешь и даже хочешь - я прав))
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прав-прав ))) на индейцах можно руку набить)))
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Для индейцев оспенных одеял хватило, а с нашими "можновладцями" потруднее будет...
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Это препод Яценюка из Универа. Взяли , шоб зады свои прикрыть.
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я в курсе. особенно повеселило когда эта быдловка "отчитывалась" перд радой, и бурбака , типа на полном серьезе, толстой слюнявой харей орал "уволить!)))) а она ему, хи-хи, надо бы своему ученику двойку поставить... меня эта реально тогда добило окончательно.... дебил на дебиле... даже слов не подберешь, чтобы выразиться КТО "реформирует" страну!
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(((начни с будки - там гладишь и в раду попадешь)))
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да они даже одной будки не разрушили...
а говорят о высоких материях - революционные\дальше по тексту...\
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Уважніше придивіться до всіх призначень чоколатного виродка. Там дійсно всі такі, як ця сучка Корчак. От тільки вони не ідіоти, це професійна і чорнорота номенклатурна срань, яка за гроші зробить що завгодно. Порошенко таки має рідкий дар у призначенні "потрібних людей" у "потрібні крісла". От тільки від цього смердить, на кілометр. І, якщо це цілком підходить для фабрики "Рошен", то це очевидно не підходить для розбудови правової держави на благо людей. І чим швидше це усвідомлять люди, тим краще для них і їх дітей, і як наслідок, для країни в цілому. Знову змарновані сподівання і головне, втрачений дорогоцінний час.
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надо было ОТВЕТИТЬ ГНОЙСМАНУ А ГДЕ 15 МЛРД ГР ПЕРЕПЛАЧЕННЫЕ ПО ФОРМУЛЕ РОТЕРДАМ ПЛЮС
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Классика жанра - 500 гривен вам - это грех, 200 тысяч мне - , это же смешная сумма., не стоит даже разговора...
Правильно говорил Остал Задунайский Чтобы остаться честным и не иметь проблем с Уголовным Кодексом надо красть миллионами.
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НУ, ТАК ВОТ ВАМ...
"КАДРЫ ЛЕОНИДА ДАНДЫЛЫЧА" (ЯК ТРЭБА ПРАВЫЛЬНО ЖЫТЬ В ЙОГО ПОНИМАНИИ)...
"ХИТРОСТЬ И КОВАРСТВО".......ВЫЗЫВАЮТ МЫСЛИ О.............СЛАБОУМИИ...
ЦИРК!
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Выплатили аж 500 грн всем женщинам на Одесской таможне.

А мож заняться ВР и иже с ними... даж просто зарплатами... "участием" в АТО...

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Раньше вы воспитывали строителей коммунизма, теперь строителей капитализма... А в результате получается одно и то же: жлоб, невежда и вор.
"Окно в Париж».
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да я уже давно говорю, что Рада с депутатами нам и накуй не нужна!!!!
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Ну реально, вот так деньги "эффективно" используются в государстве, десятки следователей и куча народу работали над разгадкой правильности 500 гривневой премии Марушевской
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Лещенко правильно задал вопрос: " вы на дело марушевской потратили денег больше " и командировки, и суды, и гостиницы. Е мае- а пенсионеры на 900 гривен
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а чего бы в Одессу на шару не поехать, пожить недельку...
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КАК ТЫ УЖЕ НАДОЕЛА ЕТА КОРЧАК УЙДИ УЖЕ ДАМОЙ
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При этом сотрудник почты плучает в лучшем случае 2600грн "на руки"!
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в чужом глазу, эта сука Корчак видит песчинку, а в своем бревно не видит...
работяга, блин...
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начальница нашего жэка в сравнение с этой руководительницей просто английская леди
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это она с намеком, что типа не хер деньги тратить и докапываться к НАПК премиям?
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Едут в одном купе негр и еврей. Негр разворачивает газету на иврите и начинает ее внимательнейшим образом читать. Еврей некоторое время в состоянии полной фрустрации все это созерцает и наконец выдает:
- Я, конечно, дико извиняюсь, но Вам шо мало, шо Вы негр?
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Пока эти антикоррупционеры выясняют интересы в 500 грн, расстрачивая деньги, то мимо миллионы и миллиарды разворовываются, а они ничего тупо не видят. Есть указание свыше своих не трогать.
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она или очень тупая или очень умная...на любой вопрос начинает выдавать столько словесного поноса, что все вокруг сразу теряются и не понимают о чем она вообще рассказывает.
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вон оно как. шыкаладные наезды уже ошибкой называют.
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"Давайте не будем переводить этот вопрос в смех и грех".

Ы шо тута смешного... тута выть уже хоца... от бессилья против жлобства... в военное время...
В ВР должны весь день пускать видео из АТО... прямую трансляцию!
Хотяяя эти уроды пуленепробиваемые....
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Просто сели на голову. Люстрацию похоронили, е- декларации похоронили, переаттестации полиции похоронили.
Какая то цука превращает методично Украину в болото,
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Все теперь поддерживаю только швейцарский шоколад ! Там порядка больше
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Если о шоколаде , то Линдт самый вкусный. Хоть и дорогой. Но шоколад - не картошка. Надо его есть понемножку.
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Ща под коф жру пупырышки Корона и чОрный Корона... мдяяя много не сожрёшь...
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Снигирь не совмещается...... больно жирный пошёл
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прийшла на таку посаду...на таку зарплату "учится" ?..."студентка" з 200тисячами "премії" на стипендію... Потрібно вирахувати ці суми з тих хто набирав "студентів" на такі посади
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Жесть, мрази, еле заставил себя дослушать до конца блеянье этой старой цинычной овцы. И подельник ее там тоже сидел и ухмылялся. Все им это шуточки.
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Действительно, у всякого рода живых существ жадность и хищность возникают или от боязни нужды, или, у человека только, от гордости, вменяющейся себе в достоинство превзойти прочих излишним хвастовством своим имуществом.
Томас Мор, "Утопия"
Чем больше ты имеешь, тем с большей жадностью стремишься к тому, чего у тебя нет. Война у тебя рождается из побед.
Александр Македонский
Когда добродетель исчезает, честолюбие захватывает всех способных к нему, а жадность - всех без исключения.
Шарль Луи Монтескье
- Если есть на свете дьявол, то он не козлоногий рогач, а он дракон о трёх головах, и головы эти - хитрость, жадность, предательство.
"Место встречи изменить нельзя"
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Озвереть. Я послушала это видео. Е мае!!!! Государственные деньги. Она ответить не могут за что ей 300000 заплатили!!!!тьфу, позорище
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нельзя такое спрашивать, а то Садовой нападет на безальтернативность.
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та не! путен то просто хуйло. оно ужа давно напало.
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И всёж... шо с этим делать? Кто должен заниматься... пятак коррупции на виду...
http://www.radiosvoboda.org/a/28442604.html
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І такі люди у нас борються з корупцією! Це просто ЖАХ!!!
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Paja Gnevniy
Сидить тихо...не заважайте щурам красти....бо хуйло нападе


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Себе премию 200 000 тысяч, а у меня пенсия 1 200..СУКА. Чтоб ты издохла тварь.
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ТАк если бы она за эти деньги хоть что то делала, кроме как очередь в кассу занимала...
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Слушая оправдания наших "можновладцев", Маккиавелли нервно курит бамбук в сторонке...
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C Корчак все понятно. А шо то за крендель с ней был? Судя по его тону, вообще непонятно как это вообще посмели ему вопросы задавать.
Вообще, с нами все понятно. Мы твари подзаборные. Мы нихрена не понимаем в колбасных обрезках. Нам нефиг сунуть нос куда не следует
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"Всегда найдется артист, который слезно вытребует власть и далее разыграет так, как требовать будет его тщеславие, его клан, его супруга. Вот и вся история. А народ?.. - колоти свой рис. Не поднимай голову. Не суй свой нос в дела более удачливых, более энергичных."

С. Разбоев "Воспитанник Шао"
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Вот говорили, - ничего не делают правоохранительные органы потому что ЗП маленькие..., а почему теперь ничего не делают???
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чтобы заработать премию к новому году в размере 0,25! оклада к НГ на нашем предприятии надо трудиться как минимум 2 года и предприятие должно закончить год с хорошей прибылью, тогда может быть владелец рассмотрит вопрос о премии..., а тут не успели начать, как сразу награда нашла своих героев...
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Ну и мразота, женщинам на таможне дали премию 500 грн, ну и что тут такого. А себе назначать премии в сотни тысяч значит можно.
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Вот она "500 -гривневая - злодейка" "Пол-страны снесла" Но, как говорят в Адессе - это две больших разницы!
Корчак запуталась, объясняя, как начисляла себе большую премию: "Давайте не будем переводить этот вопрос в смех и грех" - Цензор.НЕТ 2871
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКорчак запуталась, объясняя, как начисляла себе большую премию: "Давайте не будем переводить этот вопрос в смех и грех". ВИДЕО
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