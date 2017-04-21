 НАПК в нынешнем составе работать не будет. Я соглашаюсь с людьми, которые говорят, что надо увольнять, - Егор Соболев. ВИДЕО

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"В его (НАПК. - Ред.) нынешнем составе оно (НАПК. - Ред.) работать не будет. Я думаю, что этих людей подбирали так, чтобы они не смогли работать, потому что мы пока что не имеем ни правительств, ни президентов, которые хотят, чтобы их декларации по-настоящему проверялись", - заявил нардеп.
По его мнению. в сложившейся ситуации нужно продолжать требовать результат от действующего состава НАПК.
"Я хочу увидеть результаты проверки деклараций топ-чиновников. Я хочу увидеть результаты проверки декларации Президента. Представители нашего комитета пришли к заключению, что он нарушил закон, подавая декларацию за 2015 год, когда не внес испанскую виллу. В законе четко указано, что должна быть задекларирована все недвижимость, которая контролируется, в том числе через дочерние компании. Я хочу видеть результаты проверки декларации министров, народных депутатов. Это должно быть результатом. Я соглашаюсь с людьми, которые говорят, что надо увольнять, потому что если нет результата, надо увольнять. Не надо думать, что что-то поменяется, не поменяется", - пояснил Соболев.
"Но перед тем, как голосовать за закон об увольнении, я хочу понять как будут набирать приемников. Я ставил этот вопрос Севастьяновой дважды. Она как первый замминистра юстиции возглавляла комиссию, которая отобрала данный состав НАПК. Какие шансы, что приемники не будут такими самыми. Это давняя тактика клептократов, назанчить козлов отпущения. когда уже нет возможности продолжать саботаж. Сказать: "А, вот Корчак виновата". А какие гарантии, что новый руководитель теми самыми людьми не будет еще гуже, еще более зависимый. Корчак, к ее чести, в решающие моменты проявляла принципиальность. Я думаю. что это одна из причин, почему ее сейчас хотят сделать козлом отпущения", - добавил нардеп.
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