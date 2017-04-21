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 НАПК пока что не проверила ни одной декларации, - Егор Соболев. ВИДЕО

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) пока что не завершило проверку ни одной декларации.

Об этом заявил нардеп ("Самопомич"), глава комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев после заседания данного комитета, на котором рассматривался вопрос деятельности НАПК, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Они (НАПК. - Ред.) начали проверять декларации 24 топ-чиновников. На данный момент проверку ни одной декларации не завершили. Ноль деклараций проверены. Они сами это подтвердили", - рассказал он.

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премии были маленькие потому не проверила
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Ну ви ж розумієте, патрібен час, у нас зараз важка ситуація, шатуни расшатують і путін може напасти. Приходьте через 10 років вобщєм.
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А ларчик ПРосто открррываетца-чим більше скиздив, тим більше захищений..

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Тю ,с премиями по 200 000 на фиг оно надо шо-то проверять......
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Так в НАПК за это премии получили, что не проверяли.
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740 млн бюджетных гривен на 2017 год пока сожрешь ... так рабочий день и закончится
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Ну так за три года не один палач- мусор расстреливавший людей на Майдане не был посажен . Более того - их приняли на службу ШОКОЛАДНОМУ ХАМУ !!!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНАПК пока что не проверила ни одной декларации, - Егор Соболев. ВИДЕО
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