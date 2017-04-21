 НАПК пока что не проверила ни одной декларации, - Егор Соболев. ВИДЕО

Об этом заявил нардеп ("Самопомич"), глава комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев после заседания данного комитета, на котором рассматривался вопрос деятельности НАПК, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ
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"Они (НАПК. - Ред.) начали проверять декларации 24 топ-чиновников. На данный момент проверку ни одной декларации не завершили. Ноль деклараций проверены. Они сами это подтвердили", - рассказал он. Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Корчак предлагает разграничить полномочия членов и главы агентства: "Смена названий не решает проблему". ВИДЕО
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