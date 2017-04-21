 Россия уже ведет гибридную войну в странах Балтии, - Линкявичюс. ВИДЕО

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"Эта война уже происходит - кибернетическая война, информационная война, провокации", - сказал министр.
По его словам, бывали времена, когда перед реальным боем использовалась артподготовка, накануне реального боя.
"Сейчас этого не надо делать, можно просто промыть мозги и подготовить плацдарм для действий. Как, по моему глубокому убеждению, было в Крыму", - сказал он.
"Я всегда спорю, когда говорят, что конфликт в Украине это внутренняя проблема. Это все-таки агрессия извне. Мы не видим пока никакого выхода из этой ситуации. Во всяком случае, не только Украина, давайте посмотрим на Сирию, восьмое вето, опять же, от того же государства", - подчеркнул Линкявичюс.
Как сообщалось ранее, страны Балтии намерены добиваться от НАТО усиления мер безопасности связи с масштабными российскими военными учениями, которые должны состояться в сентябре 2017 года.
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Десь так .
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агенты"торговые партнёры" Кремля - вопрос агрессии решится сам по себе !
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В контексте запрета "Свидетелей Иеговы" в РФ российский журналист Алексей Венедиктов указал на аналогичные действия нацистской Германии.
Об этом журналист написал в своем блоге на "Эхо Москвы".
Он отметил, что "Свидетели Иеговы" ("Бибельфоршер") были запрещены нацистским режимом с 1933 по 1945 годы. "Свидетели Иеговы" отказывались признавать Адольфа Гитлера фюрером, произносить нацистское приветствие, служить в нацистской армии и участвовать в производстве вооружений. Венедиктов отметил, что в нацистских концлагерях побывало около 11 200 "Свидетелей Иеговы".
Также в запрете "Свидетелей Иеговы" в РФ увидел сходство с действиями нацистов в Германии и украинский политтехнолог Тарас Березовец. Он считает, что вскоре в России могут запретить и другие протестантские учения.
Taras Berezovets
Путин запретил в России церковь Свидетелей Иеговы. До него это делал ещё Адольф Гитлер. Матрица сложилась. Братьям во Христе желаю терпения и выдержки. Да, и учитывая влияние иеговистов и в целом протестантов в США, Трамп будет вынужден только ужесточить политику в отношении Кремля. Никакой перезагрузки после этого не будет. А запрет Свидетелей Иеговы это только начало. На очереди мормоны и другие протестантские церкви. Начав войну с христианами неправославных конфессий, Путин уверенно продолжил рыть могилу для России.
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В прошлый четверг в Киеве открыли так называемый «Дом свободной России», который позиционируется, как некая платформа или хаб для создания контактов между гражданским обществом Украины и России. Как указано в заглавном тексте профильного сайта, здесь будет безопасное место для российских эмигрантов и беженцев, их место общения между собой и с украинскими общественными деятелями. В частности, здесь предполагается обсуждать состояние нынешней России, украинско-российские отношения и освещать подробности «конфликта на Донбассе и аннексии Крыма».
Как и следовало ожидать, в состав общественного совета этой организации вошла уже хорошо знакомая «Эмиграша», деятели «Громадського ТВ» и подобные им персонажи и организации. Основной посыл у мероприятия - формирование альтернативной Кремлю картины России и ее трансляция на территорию самой РФ. То есть, это представлено, как некий оппозиционный центр, который должен повлиять на сознание россиян.
Однако, у нас сложилось несколько иное мнение о сути и целях этой организации. Это связано как с исторически сложившимся видом самой российской эмиграции в любой стране, так и с тем, что из себя представляет нынешняя волна этой самой эмиграции. Кроме того, в России нет гражданского общества как явления.
Когда началась агрессия России против Украины, во многих странах мира российские эмигранты захлебывались слезами умиления точно так же, как и россияне, оставшиеся в России. Это происходило вопреки здравому смыслу, который подсказывал, что Россия стала на кровавую тропу совка и теперь вопрос стоит лишь в количестве жертв, которые непременно последуют до того момента, пока мировое сообщество не проснется и не придушит эту дрянь окончательно.
Эти самые эмигранты, которые впервые массово хлынули в Штаты, не слишком желали принимать реалии нового мира и старались устраивать некие анклавы, где старались жить как в совке, но более сыто и без ночных арестов НКВД/КГБ. Не удивительно, что 90-е наполнили российскую эмиграцию новым бандитским смыслом. Автору довелось общаться ранее и продолжать общаться ныне со многими эмигрантами из РФ, живущими во многих странах мира. Мы легко находим общий язык по всем общим вопросам и наше мнение почти на 100% совпадает, но все эти люди так или иначе писали одну и ту же общую фразу. Прибыв в Штаты, Францию или Австралию, они сознательно выбирали место жительства там, где даже близко нет бывших соотечественников и категорически отказывались от любых контактов с таковыми. Как только эти правила нарушались, такие люди мгновенно теряли адекватность и деградировали до состояния планктона, коим является почти все население РФ.
Мне не известно имя человека, который сделал возможным эмиграцию граждан РФ в то время, когда Украина ведет войну с их страной, но мне есть что ему сказать на сей счет, при этом есть сомнения в наличие хоть нескольких цензурных слов во всей длинной речи.
Россияне всегда и везде - не имеют благодарности к принимающей стране. Они бегут по разным причинам и в новой стране не имеют проблем, которые они имели на Родине. А не имеют они их потому, что народ принимающей стороны предпринял усилия для ликвидации подобных проблем, они же приехали на готовое и сразу же начинают высказывать свое недовольство и пытаются становиться в позу старшего брата. При этом, они палец о палец не ударили для того, чтобы что-то изменить на своей родине и не спешат делать что-то полезное для принявшей их страны. Не все, конечно. Те, кто решил отрезать от себя лепрозория, под названием Россия, интегрируются в здоровое общество и постепенно впитывают новые человеческие ценности, которые ничего, кроме омерзения, не оставляют от образа России. Но как только эта публика сбивается под одной крышей, то уже ничего хорошего из этого не получится, а внутри этой шайки обязательно будет работать конторская агентура, которая очень быстро превратит эту сходку в раковую опухоль. Если вовремя эту дрянь не ликвидировать, она начнет давать метастазы, которые мы будем вылавливать в виде подкупа наших представителей власти, СМИ и прочих. Это будет прикрытие для российских спецслужб.
Просто интересно посмотреть на состав посольства РФ в Украине и если там есть атташе по культуре, торговле, военный атташе и у каждого есть подчиненный персонал, то всех можно поздравить с официальной резидентурой ФСБ и СВР в Украине. Какая торговля, какие культурные и тем паче - военные связи нас могут интересовать в РФ? А этот новый гадюшник будет легендироваться как нечто оппозиционное и выполнять функции, которые не могут себе позволить дипломаты, ибо скорее всего, они все находятся под наблюдением СБУ. То есть, нам внедрили эту дрянь намеренно и с враждебной целью.
Мы безнаказанно проглотили Эмиграшу и теперь глотаем эту мерзкую и враждебную организацию. Причем, из названия этой сходки следует, что она создана с подачи Михаила Ходорковского, известного своей позицией, оправдывающей аннексию Крыма и войну на Донбассе. Еще большее подозрение вызывает сооснователь этого мероприятия - Громадське. Эти деятели установили свои контакты общения с террористами ДНР и беспрепятственно путешествуют туда, где наших патриотов пытают, калечат и убивают. Если они: гади, мочановы, рубаны и прочая дрянь, ездят туда беспрепятственно, то это значит, что соответствующие спецслужбы противника не видят в них угрозы и они там проходят тест «свой-чужой»
Из всего этого вытекают три вопроса и одно утверждение. Первый вопрос: нужны ли такие «общественные организации» и если нужны, то кому именно, с указанием имен, кто дает на них «добро»? Второй вопрос: нужна ли нам вообще российская эмиграция как как таковая, если эмигрант не привез с собой кейс нужной нам информации или десяток отрезанных голов «ихтамнетов»? И третий вопрос: доколе? Доколе эта дрянь будет безнаказанно создавать свои сомнительные сходняки в то время, когда Россия ведет войну на уничтожение Украины?
А в завершение - одно единственное утверждение. Как только подобные деятели оптом (под крышей подобной организации) или в розницу (эмигранты и те украинцы, которые им подпевают), разинут рот, им следует четко отвечать: «Стули пельку!» и под зад коленом в духовную и скреповую Россию. Мне не интересны процессы, которые там происходят, мне интересно, когда этот курятник развалится. Мне не интересен анализ украинско-российских отношений, мне интересно количество уже уложенных в чернозем «братьев» и сколько их еще нужно уложить. Мне не интересно мнение беглых импотентов, не сумевших что-то сделать дома и пытающих чему-то меня учить, мне интересно, чтобы все они оказались за высоким бетонным забором и глубоким рвом. Вот там они могут анализировать, формировать иной взгляд и создавать любые организации. Только там и никак не на моей земле. Лет через 100 можно рассмотреть возможность ослабления этого режима, но не раньше.
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Это заблуждение. В Крыму мозгов ничтожное количество. Ничего там не промывалось..
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Пам'ятаєте, в ліхих 90-х був такий відомий бандитський розвод, коли людині підкидали гаманець з грошима? Потім знаходився "добрий подорожній", який пропонував розділити гроші, після цього зникав. Потім підходили бандити і забирали все, що було в людини.
Зараз ситуація 1 до 1.
Нам підкидають "прості рішення", які відразу вирішать всі наші проблеми: "Заблокувати Донбас - врятувати полонених, закінчити війну", "Виберіть мене я посаджу 25000 корупціонерів - і заживемо", "Скасуємо Мінськ (санкції) - виграємо війну" і т.д.
Знаходяться "добрі подорожні", які нам ці рішення розсмоктують, переконують, обіцяють, що "як тільки так зразу".
Судячи по ряхах і квартирах, не за безкоштовно розсмоктують...
А потім підходять бандити і роблять своє діло.
І так, від рецепту моментального звільнення полонених ми приходимо до втрати підприємтсв, втрати бюджетних доходів і можливості руйнування енергетики.
І так, від рецепту рішучої антикорупційної боротьби ми приходимо до просраних 2,5 років і зневіри суспільства в справедливості і реформах.
І ти тільки попробуй сказати тому лоху, що "знайти гаманець"/ "вибрати очевидне просте рішення складного питання" - це не вирішення проблеми, це скоріш за все, причина нової проблеми. З'їдять, заклюють, запишуть в боти і т.д.
А знаєте, що найстрашніше? - Найстрашніше що фокус з гаманцем регулярно повторюється протягом 3 років і висновки ніхто робити не збирається.
І відчуття ейфорії при черговому розводняку знову засліплює грубу роботу тупих аферистів.
Mason Lemberg
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В Каунасе с 21 по 23 апреля проходят Дни Санкт-Петербурга. Мероприятия приурочены к 10-летию установления партнерских связей между городами.
Читать далее: http://ru.delfi.lt/misc/culture/v-kaunase-prohodyat-dni-sankt-peterburga.d?id=74423548Ау, Линас, это и есть гибридная война? Предатели пробрались в самое сердце Литвы - Каунас, куда смотрит ДГБ? Кругом шпионы Кремля
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