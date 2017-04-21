 Неизвестный открыл стрельбу в приемной ФСБ в Хабаровске: погибли сотрудник и посетитель. ВИДЕО

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"21 апреля в 17:02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Отмечается, что в результате "погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей - граждан стран СНГ, второй ранен".
"Нападавший уничтожен", - заявили в ЦОС ФСБ.
На месте происшествия проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.
Других подробностей пока нет.
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https://www.youtube.com/watch?v=2lN0B6d1x-k
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У ваты на четвертом году оккупации начался бред: составляют план симферопольского метро. Не помню, обещали его уже?
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