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 Происшествия, За рубежом
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Все про:нападение (1605) Россия (70103) убийство (4853) ФСБ (1090)

 Неизвестный открыл стрельбу в приемной ФСБ в Хабаровске: погибли сотрудник и посетитель. ВИДЕО

В Хабаровске напали на приемную ФСБ. Погибли сотрудник спецслужбы и посетитель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление ФСБ.

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"21 апреля в 17:02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что в результате "погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей - граждан стран СНГ, второй ранен".

"Нападавший уничтожен", - заявили в ЦОС ФСБ.

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На месте происшествия проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Других подробностей пока нет.
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Та то кореец- русскоговорящий, не зря туда козломордые составы с техникой гонят
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Козломордые гонят туда составы что бы дать оружие корейскому колобку как они ассада снабжают
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визитка яроша уже не актуальна, не оправдал он надежд украинцев! Мурло!
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Біндерівці вже і туди дістались. Хунта схвалює.
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ОО приятно видеть свою картинку, щас дам ссылку на видео
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Дятел! Тре було пару-тройку Ф-1 закинути,здохлої кацапні було би набагато більше! Але і так добре 2-1 в користь нападника Зажмурив нквд-иста і стукача.
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Ну, Хуйлу тонко намекнули, что специалисты по гипнозу не только в ФСБ есть.
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ну да...двоих успел загипнотизировать,а потом его загипнотизировали.
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Украинский след канал *Дождь* уже огласил ? Не знаете ?
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А это ж у чувака, наверное, и лицензия на отстрел была..
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китайские партнеры) хуйла решили забрать исконные китайские земли у кгбистов)))!
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Так мало погибло. У неизвестного что, оружие заклинило?
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Снова "ихтамнет": в рядах террористов "л/днр" заметили российских контрактников, появились фото https://www.obozrevatel.com/crime/07546-informnapalm.htm
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зачем стрелять? можно же было из "Мухи" жахнуть... сразу видно, дилетант-романтик...
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Может Приморские партизанен активизировались?
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Смелость и воинственность козломордых строителей руськаго миру не имеет предела.
Неизвестный открыл стрельбу в приемной ФСБ в Хабаровске: погибли сотрудник и посетитель - Цензор.НЕТ 7730
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рабам просить пощады у господ только на коленях. одним словом- орда...
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И что, украинский след еще не нашли?? Ищете лучше, шакалы гэбэшные!!!
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 20 ч.20 часов назад
У ваты на четвертом году оккупации начался бред: составляют план симферопольского метро. Не помню, обещали его уже?
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надо ж толпы отдыхающих как-то с вокзала увозить??
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может это сигнал у кацапов вот вот должно что то произойти
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один из двух посетителей - граждан стран СНГ, второй ранен". КТО БЛИН ПОГИБ? ЗОРЯН ИЛИ ШКИРЯК? Не переживу, блин...
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Шкода , що всіх козломордих не знищив , та ще й фсбшники !
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Погибли два сотрудника - штатный и внештатный. Ведь что простому "несотруднику" делать в ФСБ, если его еще не арестовали?
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Фейк. Ни фотографий убитых, ни фамилий, ни следов выстрелов. Цель - ужесточить меры безопансости
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНеизвестный открыл стрельбу в приемной ФСБ в Хабаровске: погибли сотрудник и посетитель. ВИДЕО
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