 Корчак предлагает разграничить полномочия членов и главы агентства: "Смена названий не решает проблему". ВИДЕО

Загрузка видео...
В частности, он отметила, что оборудование для функционирования электронного реестра декларирования не могло быть закуплено из-за того, что технические требования к оборудованию со стороны системного администратора уже менялись дважды.
"Последние требования, которые поступили в январе мы полностью удовлетворили за счет средств арендодателя. Хочу отметить, что техническое задание Минюста к системе электронного декларирования, которое было реализовано, предусматривало обрабатывание 150-200 тыс. документов. На сегодняшний день, реестр обрабатывает более 1 млн документов. На момент формирования концепции никто не думал о том, какой объем декларантов должен будет пройти через этот реестр", - пояснила Корчак.
Вместе с тем, чтобы решить проблему доукомплектации оборудования, необходимо провести независимую экспертизу самой системы электронного декларирования.
"Мы передали эту систему в администрирование. Администратор производил изменения в программном обеспечении. Для передачи техмодулей, перед началом их автоматической работу, нужно узнать с каким продуктом мы имеем дело", - подчеркнула глава НАПК, добавив, что НАПК предусмотрело 40 млн грн для закупки серверного оборудования, однако по утвержденному Минфином графику их использовать можно только с 1 мая.
Также Корчак акцентировала внимание на том, что члены НАПК на заседании отказались утвердить решение как о проведении независимого аудита НАПК, так и об утверждении технического задания по экспертизе систему е-декларирования.
Корчак предлагает воспользоваться примером эффективной работы с реестрами других органов в Украине, в частности ЦИК, и создать службу распорядителя реестра электронных деклараций.
"Я предлагаю решить эту проблему на законодательном уровне, то есть внести изменения в закон "О предотвращении коррупции" в части создания в структуре НАПК службы распорядителя реестра. По той аналогии, что существует в Центральной избирательной комиссии", - сказала она, добавив, что это сможет решить проблему с функционированием реестра деклараций.
Кроме того, Корчак отметила, что предложенный Минюстом законопроект не решает системных проблем, которые кроются в самой сути НАПК как коллегиального органа.
"Вопрос разграничения полномочий главы НАПК и членов НАПК не решен и это является принципиальным. Никаким образом не решает проблему смена названия члена НАПК на "специально уполномоченных", заседания НАПК на "коллегию". Я хочу отметить, что нет значения я глава, или кто-то другой, это не имеет значения. На сегодняшний день, это не решает вопрос ни с проверкой, ни с качеством работы реестра", - констатировала она и призвала к совместной работе над изменениями в законодательстве относительно работы НАПК и прийти к компромиссному решению.
пора гнать эту плесень!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Наталья Корчак заявила о готовности покинуть пост главы НАПК, однако ощущает необходимость довести начатое дело до конца."
Ответить
Корчак, ее зам. себя подают, как "слушайте нас, дебилы". Ни одного прямого ответа на прямые вопросы. Манипулирование понятиями, словоблудие и никакой конкретики.
Ну, как можно объяснить нулевой результат работы? Как по мне, то никак. Эти крендели могут объяснять это часами. Но результат то НОЛЬ!!!))))
Ответить