 "Нам сказали, что европейские стандарты не отвечают украинским строительным нормам", - немецкую фирму, победившую в тендере, не допустили к подготовке Евровидения-2017. ВИДЕО

Проводить закупки для подготовки Евровидения начали в декабре, после подписания соответствующего закона Президентом Украины. Национальная телекомпания Украины, как организатор конкурса одним, одним из первых тендеров объявила закупку на обустройство зрительских трибун, которых в МВЦ на левом береге в Киеве нет. 14 декабря тендерный комитет во главе с назначенным Европейским вещательным союзом исполнительным продюсером Евровидения Александром Харебиным выбрал победителем конкурса на установление трибун немецкую компанию Nussli. Их предложение было самым выгодным - немногим больше одного миллиона евро, другие предложения были более дорогостоящие.
Nussli согласилась построить трибуны и комментаторские кабины до 17 апреля. Конструкция предусматривала более 9000 мест для зрителей и 50 комментаторских кабин. Однако с немцами контракт так и не подписали.
"Нам сказали, что мы не отвечаем украинским строительным нормам. Мол, мы предложили строительство трибун по европейским нормам, которые не соответствуют украинским, и в этом была причина. Затем был объявлен второй тендер, в котором мы уже решили не участвовать, - объяснил директор по управлению Nussli Ltd Бернд Гельмштадт.
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государства...
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може слід ще раз прочитати те, що під великими літерами заголовку на самому початку маленькими літерами записане?
"с компаниями заместителя исполнительного продюсера "Евровидения" Павла Грицака. Источник: http://censor.net.ua/v437211"
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Иностранные компании срочно выводят деньги из России: рынок акций РФ обвалился до восьмимесячного минимума
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Так у нас было всегда, и ничего не изменилось теперь, даже, после Евромайдана.
Ну, как тем более немцу, обьяснить: шо такое откат.
Поэтому, гешефтные торгаши, в таких случаях, должны сразу знакомить инострaнцев со следующим пониманием:
ОТКАТ- неофициальное название части денежных средств, выделяемых на выполнение работ по государственному заказу, которую исполнитель заказа в благодарность за получение данного заказа, работы возвращает заказчику в лице чиновника, руководителя государственного органа.
Существуют разнообразные формы возврата денежных средств заказчикам со стороны исполнителей заказа, например зачисление заказчиков в число исполнителей конкретной работы по заказу и выплата им заработной платы из средств, полученных от заказчика на выполнение работы за счет завышения объемов или недоплаты реальным исполнителям.
ИМЕННО, ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ - КОРРУПЦИИ, В УКРАИНУ И НЕ ИДУТ ИНВЕСТОРЫ!!!
А ПОТОМ С НАГЛЫМИ ФЭЙСАМИ, ВОРОВСКАЯ ШОБЛА ОФФШОРНОГО БАРЫГИ, УДИВЛЯЕТСЯ: ПОЧЕМУ К НАМ НЕ ИДУТ ИНВЕСТОРЫ?
ТИПА: НЕ ПОНИМАЮТ, ВСЕГО ЭТОГО.
ПОЗОР ЭТОЙ ВОРОВСКОЙ ШОБЛЕ ВОРОВ И ДЕБИЛОВ!!!
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Потому дешевле всех получилось предложение...
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Это еще один пример дебилизма и позора Украины на весь мир от гешефтных торгашей оффшорного барыги.
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Перед побегом нужно ж , по максимуму , карманы набить ...
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А эти, даже, такой мелочи на могут, шобы не обосраться на весь мир.
Эти воровские подонки: еще жаднее к деньгам, чем бандиты Янукоовоща!!!
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Клептократы товсь!
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- Есть откат !
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Иди сосни у Путина, а затем выпей боярышника.
А у нас в стране - мы сами разберемся.
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Народный депутат Украины, председатель парламентского подкомитета по правам человека и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович разорвал сотрудничество с телеканалом "1+1".
Это случилось после скандала в прямом эфире программы "Право на владу" в четверг вечером, 20 апреля. Участники передачи обсуждали культурологические вопросы, в частности касались так называемых языковых тем, квот на программы, запретов на фильмы и гастроли артистов, а также перспектив украинской культуры.
Во время прямого включения министра культуры Украины Евгения Нищука ведущая программы спросила его о личностях Майдана и их моральности в политике. «Среди тех, кто со мной стоял рядом на Майдане, падлюк не было», - ответил Нищук. Затем вопрос задал Вадим Рабинович: «А вот среди тех, кто сейчас рядом с вами в правительстве, которое ограбило и продолжает грабить народ экономически, есть, как вы говорите, падлюки? Ну хоть одну фамилию назовите». На это министр ответил: «Нет». В ответ на этом Рабинович сказал: "Тогда вы точно такой же".
После этой словестной перепалки журналисты обратили внимание Рабиновича, что так не стоит говорить с министром.
После рекламной паузы Рабинович получил право на высказаться: "У меня две части маленькой реплики. Первая. О том, что здесь происходит. Нет никакого "Запада" или "Востока" в Украине. Есть банды, которые грабят вас, стравливая по языковому и другим принципам. Сначала Янукович, теперь вот эти новые. Сегодня нельзя трогать министра. Они специально стравливают народ, чтобы его обворовывать". В то же время Рабинович вспомнил, как раньше создавался телеканал "1+1": "Тогда было все так здорово: мы сидели за моим большим столом с Пиховшеком, Вереснем, Ткаченко, Роднянским, творили, и это был высокий уровень журналистики". После этого политик возмутился, что ведущий Сергей Иванов якобы оскорбляет партию "За життя", а вчера оскорбил и самого Рабиновича: "Я не могу, к сожалению, отвечать по-мужски: значок не позволяет, матом тоже отвечать не буду, потому что попросили". Политик раскритиковал деятельность журналиста и отказался продолжать передачу.
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Интересно почему ? Министр это что - особая персона ? Мы ж , вроде не в Козломырдии , где перед чинушами все должны "ку" делать ...
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Потому что их гавеные жоповозки не соответствуют нашим нормам. И не хер лезть.
ЗАЗ рулит!
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О-откат...
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