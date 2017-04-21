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Все про:Германия (2772) Евровидение (596) коррупция (7165) тендер (539) подготовка (130)

 "Нам сказали, что европейские стандарты не отвечают украинским строительным нормам", - немецкую фирму, победившую в тендере, не допустили к подготовке Евровидения-2017. ВИДЕО

Известную немецкую компанию не допустили к установке зрительских трибун в зале, где будет проходить Евровидение, несмотря на победу на тендере. Зато эту работу доверили львовской фирме, которая тесно сотрудничала с компаниями заместителя исполнительного продюсера Евровидения Павла Грицака.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете журналистов проекта "Схемы".

Проводить закупки для подготовки Евровидения начали в декабре, после подписания соответствующего закона Президентом Украины. Национальная телекомпания Украины, как организатор конкурса одним, одним из первых тендеров объявила закупку на обустройство зрительских трибун, которых в МВЦ на левом береге в Киеве нет. 14 декабря тендерный комитет во главе с назначенным Европейским вещательным союзом исполнительным продюсером Евровидения Александром Харебиным выбрал победителем конкурса на установление трибун немецкую компанию Nussli. Их предложение было самым выгодным - немногим больше одного миллиона евро, другие предложения были более дорогостоящие.

Nussli согласилась построить трибуны и комментаторские кабины до 17 апреля. Конструкция предусматривала более 9000 мест для зрителей и 50 комментаторских кабин. Однако с немцами контракт так и не подписали.


"Нам сказали, что мы не отвечаем украинским строительным нормам. Мол, мы предложили строительство трибун по европейским нормам, которые не соответствуют украинским, и в этом была причина. Затем был объявлен второй тендер, в котором мы уже решили не участвовать, - объяснил директор по управлению Nussli Ltd Бернд Гельмштадт.

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Смотрите также: Главная сцена Евровидения-2017 практически готова. С завтрашнего дня начнутся репетиции. ФОТОрепортаж
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правильно сказали эта немчура постоянно тырит цемент и шпаклевку
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Прям, как в сэсээре! А ты карла, что тырил с завода шарикоподшипников?
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в отличии от тебя мой друг я не жил и не работал в СССР
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Неужто в Италии? Но там жил папа Карло, а не Папа Карла!
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ПАПА КАРЛА жил там где родился КАРЛ сыночек он мой
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тот по чьей книжке вам создали страну. товарищ КАРЛ МАРКС.
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Гавняную страну большевики создали в 1922 . Германия Маркса на порядок выше была . Так шо ты опять что-то заливаешь , комуняка упоротый .
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все просто- якийсь жирний чінарь, який керуе проектом, просто не пропустив німців бо вже домовився про своїх підрядників
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Мафія при владі, тому боротьби з корупцією не буде.
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оце да. Мож еще европейские товары надо под украинские стандарты переводить, чтобы здесь продавать?
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Ага, особенно по дорогам, куда в Украине строить автобаны, лучше построить амобаны. Так и денег стырить можно, да и через год дорожники и автомеханики ещё подзаработают
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Нужно менять закон. Чиновника нанявшего ремонт дороги и слезшее после зимы покрытие - в тюрьму лет на 5. Без права залога. Может тогда дороги нормальные начнут строить. А если через 2 года покрытие не слезло с дороги - значит чиновнику премию выдать.
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Ездил к родичам на днях(киевская область) увидел новый вариант ремонта от наших рембо. Пару км ям, тупо засыпали крупным гравием. Ехал на холостых, по тому что быстрее невозможно, жудкое биение по рулю. И я на 100% уверен, что больше они делать ничего не будут, по тому что пол года назад эти ямы тупо так же засыпали, но правда песком
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Немцы. ваше дело бабки давать , а дериба..., ой. строить, у нас есть кому.
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Наше "евровидение", нам и бабки пилить , выйграете, в следующем годы вы будете пилить.
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на этом "евровидении" украинские илиты наколядуют гораздо больше, чем попадет денег в бюджет.
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А чем немецкие скамейки отличаются от украинских - ширина опы не такая...
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Жёсткие уних скамейки Шутка

"Нам сказали, что европейские стандарты не отвечают украинским строительным нормам", - немецкую фирму, победившую в тендере, не допустили к подготовке "Евровидения-2017" - Цензор.НЕТ 8117
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Не фсё украинское лучче... токо расширенные кресла "избранных" в ВР...
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Интересно, очень интресно. назревает скандальчик? Берём попкорн и следим за новостями

"Нам сказали, что европейские стандарты не отвечают украинским строительным нормам", - немецкую фирму, победившую в тендере, не допустили к подготовке "Евровидения-2017" - Цензор.НЕТ 3817
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Трибуны на ЕВРОвидение должны быть сооружены по ЕВРОстандартам. Но у нас особый путь развития. УКРАИНОвидение устройства зрительских трибун через призму отката бюджетных денег)
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У нас нет коррупции . Есть скромный договорняк по-понятиям .
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Куда они лезут ? Мы к ним лезем . Они что-то не понимают .
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тю, до чого і тут рошен на подолі?

може слід ще раз прочитати те, що під великими літерами заголовку на самому початку маленькими літерами записане?

"с компаниями заместителя исполнительного продюсера "Евровидения" Павла Грицака. Источник: http://censor.net.ua/v437211"
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В своё время в Харькове рыги поставили скамейки в метро, на станции Алексеевская, за 8 тыс. евро! Нынешние ничем не отличаются от них!
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Грицак проще сделал,20 000 кресел демонтировал с Львовского стадиона и установил их в Киеве,и на карман себе положил минимум 200 лямов гривасиков
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Рудченко Игорь‏ @rudchenkoigor 4 ч.4 часа назад
Иностранные компании срочно выводят деньги из России: рынок акций РФ обвалился до восьмимесячного минимума
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дело в том буратинки шо европейские фирмы отказываются платить откат и в этом случае они не интересны чиновникам
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немцам невдомек, что основным пунктом для участия в тендере был "какой размер отката предусмотрен вашей компанией?"
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"Нам сказали, что мы не отвечаем украинским строительным нормам.Источник:http://censor.net.ua/v437211 - естественно не отвечаете - ни одна нормальная фирма им не отвечает ..))
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У нас любая стройка - это распил.

Так у нас было всегда, и ничего не изменилось теперь, даже, после Евромайдана.

Ну, как тем более немцу, обьяснить: шо такое откат.

Поэтому, гешефтные торгаши, в таких случаях, должны сразу знакомить инострaнцев со следующим пониманием:

ОТКАТ- неофициальное название части денежных средств, выделяемых на выполнение работ по государственному заказу, которую исполнитель заказа в благодарность за получение данного заказа, работы возвращает заказчику в лице чиновника, руководителя государственного органа.

Существуют разнообразные формы возврата денежных средств заказчикам со стороны исполнителей заказа, например зачисление заказчиков в число исполнителей конкретной работы по заказу и выплата им заработной платы из средств, полученных от заказчика на выполнение работы за счет завышения объемов или недоплаты реальным исполнителям.

ИМЕННО, ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ - КОРРУПЦИИ, В УКРАИНУ И НЕ ИДУТ ИНВЕСТОРЫ!!!

А ПОТОМ С НАГЛЫМИ ФЭЙСАМИ, ВОРОВСКАЯ ШОБЛА ОФФШОРНОГО БАРЫГИ, УДИВЛЯЕТСЯ: ПОЧЕМУ К НАМ НЕ ИДУТ ИНВЕСТОРЫ?

ТИПА: НЕ ПОНИМАЮТ, ВСЕГО ЭТОГО.

ПОЗОР ЭТОЙ ВОРОВСКОЙ ШОБЛЕ ВОРОВ И ДЕБИЛОВ!!!
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Умные люди уже давно предлагают закрепить взятки законодательно - так быстрее будет , дешевле и эфективнее ..))
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Немецкие строительные нормы откат не предусматривают.
Потому дешевле всех получилось предложение...

"Нам сказали, что европейские стандарты не отвечают украинским строительным нормам", - немецкую фирму, победившую в тендере, не допустили к подготовке "Евровидения-2017" - Цензор.НЕТ 1865
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Позорное кидалово на уровне бизнесьменов партии регионов.В ответ всем европейцам нужно отказаться садиться на эти трибуны.Пусть наши телепузики споют для мусорков из охраны и хватит.
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"Нам сказали, что европейские стандарты не отвечают украинским строительным нормам", - немецкую фирму, победившую в тендере, не допустили к подготовке "Евровидения-2017".
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Это еще один пример дебилизма и позора Украины на весь мир от гешефтных торгашей оффшорного барыги.



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...то ли ещё будет !
Перед побегом нужно ж , по максимуму , карманы набить ...
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Кстати, при банде Янукоовоще, на неплохом уровне провели ЕВРО-2012.

А эти, даже, такой мелочи на могут, шобы не обосраться на весь мир.

Эти воровские подонки: еще жаднее к деньгам, чем бандиты Янукоовоща!!!
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о чем вы? какая совесть? у оффшорников там где совесть- одна извилина, и та переходит в прямую кишку...
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Немцы откатов не дают, цены наверное ниже и качество выше. Фиг заработаеш.
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Инвестиции попрут с невиданной силой! Позорные страницы нашей истории.
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Мол, мы предложили строительство трибун по европейским нормам, которые не соответствуют украинским.......... Получается, шо не Украина не люба ЕС.... а энто ЕС не любо Украине... надо нормы менять.... европейские.....

Клептократы товсь!
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😅! "Нам сказали, что мы не отвечаем украинским строительным нормам"😅!
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Куда вы тут прётесь со своими европейскими стандартами!У нас стандарты украинские -не дал на лапу иди вон.
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ребята чисто взгляд со стороны. это просто позорище что там у вас творится. я вообще не понимаю как люди и народ которые сделали Майдан, позволяют себе так жить и такому твориться вокруг себя. просто катастрофическое унижение. я начинаю верить что Майдан был олигархическим междусобойчиком. патриотов и идейных вы дали перелопатить в АТО, а сами расселись по диванам и давай писать в инете))) только не пишите мне гражданину другой страны что я должен вам приехать и всё устроить)) уверен что кроме этого вы ничего писать несможете. как вообще у вас поворачивается язык называть кого-то ватой..?? поверьте, вы со стороны в 30 раз непреличней выглядите. кошмар просто. чистейший сюрреализм.
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Кирюша, я же говорил, что кроме гавно метать, вы ниначто неспособны. поверь, я о себе подумал. ещё 17 лет назад. кто вы такие, я понял уже тогда. иллюзий по поводу моего народа у меня нет.
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если ты 17 лет назад сбежал из страны, то у тебя нет ни какого морального права критиковать происходящее в ней! И знай что твое презрение к Украинцам абсолютно взаимно.
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Ты расейский орк боишься даже написать под своей вонючей помойной аквафрешной тряпкой, а еще лезешь давать советы

Иди сосни у Путина, а затем выпей боярышника.

А у нас в стране - мы сами разберемся.
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Стандарты))))) Устанавливать б/у сидения, снятые со Львовского стадиона? По документам будут мягкие кресла из Роттердама+. Европейцам понравится
"Нам сказали, что европейские стандарты не отвечают украинским строительным нормам", - немецкую фирму, победившую в тендере, не допустили к подготовке Евровидения-2017 - Цензор.НЕТ 8074
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"...европейские моральные стандарты не отвечают украинским олигархически-бандитским нормам".
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Да не Аскудеет рука даюШШегА, да не усохнет рука загребуШШегА!!!
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"Выхватил ответку ВСУ": стало известно о крупных потерях боевиков "ДНР" на ясиноватском блокпосту
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Рабинович со скандалом прекратил сотрудничество с "1+1"

Народный депутат Украины, председатель парламентского подкомитета по правам человека и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович разорвал сотрудничество с телеканалом "1+1".
Это случилось после скандала в прямом эфире программы "Право на владу" в четверг вечером, 20 апреля. Участники передачи обсуждали культурологические вопросы, в частности касались так называемых языковых тем, квот на программы, запретов на фильмы и гастроли артистов, а также перспектив украинской культуры.
Во время прямого включения министра культуры Украины Евгения Нищука ведущая программы спросила его о личностях Майдана и их моральности в политике. «Среди тех, кто со мной стоял рядом на Майдане, падлюк не было», - ответил Нищук. Затем вопрос задал Вадим Рабинович: «А вот среди тех, кто сейчас рядом с вами в правительстве, которое ограбило и продолжает грабить народ экономически, есть, как вы говорите, падлюки? Ну хоть одну фамилию назовите». На это министр ответил: «Нет». В ответ на этом Рабинович сказал: "Тогда вы точно такой же".
После этой словестной перепалки журналисты обратили внимание Рабиновича, что так не стоит говорить с министром.
После рекламной паузы Рабинович получил право на высказаться: "У меня две части маленькой реплики. Первая. О том, что здесь происходит. Нет никакого "Запада" или "Востока" в Украине. Есть банды, которые грабят вас, стравливая по языковому и другим принципам. Сначала Янукович, теперь вот эти новые. Сегодня нельзя трогать министра. Они специально стравливают народ, чтобы его обворовывать". В то же время Рабинович вспомнил, как раньше создавался телеканал "1+1": "Тогда было все так здорово: мы сидели за моим большим столом с Пиховшеком, Вереснем, Ткаченко, Роднянским, творили, и это был высокий уровень журналистики". После этого политик возмутился, что ведущий Сергей Иванов якобы оскорбляет партию "За життя", а вчера оскорбил и самого Рабиновича: "Я не могу, к сожалению, отвечать по-мужски: значок не позволяет, матом тоже отвечать не буду, потому что попросили". Политик раскритиковал деятельность журналиста и отказался продолжать передачу.
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журналисты обратили внимание Рабиновича, что так не стоит говорить с министром.

Интересно почему ? Министр это что - особая персона ? Мы ж , вроде не в Козломырдии , где перед чинушами все должны "ку" делать ...
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Народный депутат Украины, председатель парламентского подкомитета по правам человека и лидер политической партии "За жиДДя" Вадим Рабинович
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Не кажи жид,бо буде довго жить.Говори еврей и он помрёт скорей
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Він уже прочитав біографію Олександра Олеся? Чи досі думає, що це сучасний письменник?
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вот поєтому у нас никогда не будет авто типа Мерседес или БМВ.
Потому что их гавеные жоповозки не соответствуют нашим нормам. И не хер лезть.
ЗАЗ рулит!
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яки немци??? вон иж закатувували пяного в дупель ген прокурора Украины в люфтганзе
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Все ж прекрасно знают во всем Мире, что хуже всех строят - это НЕМЦЫ ! ФИНИШ !
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А вот почему в Украине и Германии качество дорог отличается. Оказывается, у них стандарты разные.
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Меня биография этого Павла Грицака заинтересовала: 1980 - рождение, 1998-2001 - позаштатний кореспондент газети «Поступ», 2002 - директор Дирекції міжнародних відносин Національної телекомпанії України (НТКУ). Видимо он сильно верил в себя, никогда не сдавался и посетил много мотивационных тренингов, ну и конечно упорно работал. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%86%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Ну их нахрен, этих немаков - сами будем пилить!
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Каждый день одно дерьмо всего,что касается нашей власти.
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700 мільйонерів тільки в місті Києві, а по всій Україні ??? про що мова? німцям до наших стандартів, як до місяця пішки...
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пардон- Сьогодні у Києві налічують 1600 офіційних мільйонерів. http://kvs.org.ua/novini-dnya/skilki-miljoneriv-u-kiyevi/
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Единственная норма, которую уважают нынешние власти, это "откат".
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Цензор.НЕТВидеоЭкономика"Нам сказали, что европейские стандарты не отвечают украинским строительным нормам", - немецкую фирму, победившую в тендере, не допустили к подготовке Евровидения-2017. ВИДЕО
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