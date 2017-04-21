 У нас одинаковые сроки по земельной и пенсионной реформам: один-два месяца, - Данилюк. ВИДЕО

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Украинское правительство надеется на рост украинской экономики до конца года на 2%, - заявил министр финансов Александр Данилюк, выступая перед американской аудиторией в Институте Гадсона. И самым большим толчком для этого является начало проведения земельной и пенсионной реформ, которое может быть закреплено на законодательном уровне в ближайшее время. Через один-два месяца, - прогнозирует министр.
"У нас одинаковые сроки по земельной и пенсионной реформам. Вы знаете, что эти реформы не делались годами, сейчас разрабатываются два законопроекта, работа над ними завершается и мы будем готовы представить их в парламент. Возможно, и единым пакетом. Это также правильный вариант. Две важные реформы, и парламент их должен поддержать", - заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.
Накануне вице-премьер-министр Украины Павел Розенко раскритиковал статью главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена по пенсионной реформе. Статью он назвал "бредом", а представителя МВФ - "ужасным непрофессионалом".
Коллега Розенко министр Данилюк назвал это личной позицией вице-премьера. Он утверждает, что между украинским правительством и МВФ отсутствуют недоразумения.
"МВФ очень хорошо понимает суть пенсионной системы в Украине. Все проблемы, которые накопились годами. И то, что поможет нам выйти из этой ситуации, и они готовы нас поддерживать в реализации этой реформы", - говорит Данилюк. "Если есть особое мнение у вице-премьер-министра Розенко, это его позиция. Конечно, мы будем исходить из того, что должна быть общая позиция всех членов правительства. Чего мы не будем принимать как правительство, это компромиссов, которые не дают результатов", - добавляет он.
Украинское правительство выбирает те модели реформ, которые считает справедливыми, а МВФ не навязывает Украине никаких условий, - убеждает чиновник. Оппонент земельной реформы в Украине Юлия Тимошенко накануне заявила о намерении провести референдум о снятии моратория на разрешение продавать землю сельскохозяйственного назначения крупным корпорациям и иностранцам. Министр финансов, выступая перед американскими экспертами, назвал эту идею популизмом.
"Я не удивлен. И меня это не волнует. Популисты всегда будут пытаться играть свои игры. Мы знаем что, то что мы делаем, это правильно для экономики. Люди такие как она ответственные за то состояние государства, в котором мы сейчас находимся. Из-за нее мы были зависимы от России столько лет из-за газа. Из-за нее некоторые реформы, которые могли быть воплощены много лет назад, до сих пор не сдвинулись с места. Так популисты делают свое, а мы свои задачи, которые должны выполнить", - говорит Данилюк.
Проведение пенсионной и земельной реформ в Украине - среди требований Международного валютного фонда к Украине для выделения ей очередного транша кредита. По словам министра Данилюка, пенсионная реформа практически согласована с экспертами МВФ, несколько вопросов остаются открытыми по земельной реформе.
Тогда на повестке дня антикорупционная реформа, - посадка друзей и недругов, борьба с корупцией и т. д. ... а тут уже дилема ПЕРЕД ПРЕЗОМ, садить своих друганом или все же роздерибанить земельку под лузунги ВЄЛЫКЫХ ПЭРЭМОГ.
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Почему они не проводили эти реформы?
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Нееее... сроки должны быть значииительна больше.... значииительна.
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ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ?????
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Какие ещё мифические "иностранцы"?
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Сколько можно "тянуть кота за яй... хвост"!
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Теперь осталась только земля, которую к своим липким ручонкам хочет прибрать шоколадный и его банда панамских патриотов.
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С таким подходом - ничего делать не нужно, ведь "шоколадный" фсё украдёт!
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Одна часть свалит куда подальше, другая тупо вымрет!
Это уже не ЖИТИ-ПО-НОВОМУ, а скорее будет вмерти.
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але "реформи" треба робити, а то американці грошей не дадуть!
тож будуть псевдо-реформи - с пенсійним хвондом)) та продажем землі
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Но все эти реформы никак не замедлят экономическое падение Украины.
Ту единственный знак отличия для прошлых и нынешних деятелей Украины (а в него можно вписать любые ордена и знаки героев):
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И кормил Иосиф отца своего, и братьев своих,
и весь дом отца своего хлебом, как детей.13Между тем не стало хлеба по всей земле,
потому что голод весьма усилился;
и изнурены были от голода земля Египетская и земля Ханаанская.14Иосиф собрал все серебро,
какое было в земле Египетской и в земле Ханаанской,
за хлеб, который жители покупали,
и внес Иосиф серебро в дом Фараонов.15Наконец,
серебро истощилось и в земле Египетской и в земле Ханаанской.
Все Египтяне пришли к Иосифу, и говорили: дай нам хлеба;
для чего нам умирать в глазах твоих? ибо серебра нет.16Иосиф отвечал: приведите скот ваш,
и я дам вам хлеба за скот ваш, если серебра нет.17И так они привели к Иосифу скот свой;
и дал им Иосиф хлеба за лошадей,
и за стада овец, и за стада волов, и за ослов;
и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их.18Когда прошел и сей год,
то на другой год они пришли к нему,
и сказали: не скроем от господина нашего,
что серебро истощилось и стада скота уже у господина нашего,
ничего не осталось пред господином нашим,
кроме тела нашего и земли нашей.19Для чего погибать нам в глазах господина нашего, и земле нашей?
Купи нас и землю нашу за хлеб;
и мы будем с землею нашею рабы Фараону, а ты дай нам семян,
чтобы нам сохранить жизнь и не умереть,
и чтобы не опустела земля наша.20Таким образом, Иосиф купил всю землю Египетскую Фараону,
потому что Египтяне продали всяк свое поле;
ибо голод одолел их.
И досталась земля Фараону.21Также и народ сделал он рабами, от одного конца Египта до другого.22Только земли жреческой не купил,
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