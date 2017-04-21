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 Общество, За рубежом
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Все про:армия РФ (6391) КНДР (182) Россия (70100)

 "Это уже третий состав за сегодня. Что-то там на границе наклевывается", - РФ перебрасывает войска на границу с Северной Кореей. ВИДЕО

Жители Хабаровска зафиксировали активное передвижение российской военной техники по направлению к границе с Северной Кореей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись движения состава с техникой жители города опубликовали в сети.

"Вы говорите, что все эти новости скорее всего хрень собачья, а между прочим, это с утра за сегодняшний только день - за пасхальный, это уже третий состав с военной техникой. Так, что не все так просто. По хочу, че то там на границе скорее всего наклевывается", - говорит автор видеозаписи.
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А штаны не порвутся, на три фронта воевать?
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Мордовцы воюют только ложью и поставками оружия. Иногда засыпают алкашами.
Не стоит недооценивать количество производимой ими лжи и алкашей. Они в своём дерьме могут весь мир утопить, если забыть закрыть краник, т.е границы.
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По ходу козломордые пытаются
закрышевать северокорейского пончика...
...ну шоб потом, можно было
- выторговать себе новых санкций...


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да в общем там кремль решил ввести войска и типа так "защитить"... мол, бомбить США не станет по расейским
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Скорее всего кимченыр, или как там борова зовут, призвал хуйло ввести войска для защиты от тамагавкобендеровцев
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Они вайска стягивают чтобы севкорейцы с перепугу к кацапам не ломанулись когда амеры по ним Томагавками влупашат.
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скрепно! правильно делает - с младенчества нужно приучать холопов сосать... растит истинно рузького пЭдриота)
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Лучче вся техника в Хабкрае, чем у нас!
Бей китаекорееамерожидобиндерофцов... рассея вперде!
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История не учит ни чему. Один уже повоевал на 3 фронта

"Это уже третий состав за сегодня. Что-то там на границе наклевывается", - РФ перебрасывает войска на границу с Северной Кореей - Цензор.НЕТ 3559
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Так еще и со своими внутри страны надо воевать. Ну, типа, сжигать фуры дальнобойщикам, арестовывать школьников и тд.
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Порвалися у Гітлра, порвалися у Брєжнєва, порвуться і в Хуйла!
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Наклевыется мордобитие Северной Кореи, мордобите России. Сейчас им будет не до Сирии и Украины. Ждем с нетерпением и надеждой.
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Шухер наклевывается повсюду Не удивлюсь если раися окажется стороной выступившей против КНДР на стороне США - Американцы нацелились на Дамаск. Кремль прячет бесстыжие глаза иуды
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Дебилы бля. Но это хорошо, чем больше войн у рашки будет тем быстрее сдохнет.
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Может, в Северной Корее русскоязычных ущемляют?
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Ага. Хай перебрасывают. Вот там еще кацапню сцаными тряпками по морде не били.
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давайте, кацапы, забирайте своё отребье з Украинской земли и везите это мясо на утилизацию на Корею.после Сирии и Корея будет тоже ваш Запасаемся попкорном
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скорее, это слухи - продали во много раз меньше
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Садомазохия! И что там будет? ну полетят Бумеранги, ну ёбнут всякое сосвково-корейское.....Ну И что???
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Возят металолом кацапские дебилы то к украине везут то к Сев. Корее... в Чечню везите идиоты!
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А что?! бурятские танкисты больше похожи на корейцев чем на шахтеров Донбасса.
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Пуйло как всегда мышцой старческой пытается играть, это трусливое чмо привыкло на понт брать ,как в питерской подворотне, окурок дешевый.
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Кого те гамно недоросле могло на понт взяти?
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Так он не ростом пугает , он как все маленькие и тщедушные создания , принимает угрожающую окраску, чтобы показать свою " значимость"
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Военнослужащие подразделений ПВО мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, приступили к практическому освоению новейших зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2У", поступивших на вооружение в конце прошлого года, сообщает округ.
"Военнослужащие прибыли в специализированный центр войск ПВО в Краснодарский край, где освоят заряжание пусковых установок, поиск и обнаружение воздушных целей. Первые боевые стрельбы дальневосточных ЗРК "Тор-М2У" состоятся на полигоне учебного центра войск ПВО "Капустин Яр" весной текущего года", - говорится в сообщении, пишет РИА Новости.
Отмечается, что во втором полугодии 2015 года курс обучения пройдут военнослужащие расчетов ЗРК "Тор-М2У" мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Приморье, также получившие на вооружение эти новейшие комплексы.
ЗРК "Тор-М2У" - комплекс нового поколения средств ПВО малой дальности семейства "Тор". Он предназначен для противовоздушной обороны важнейших военных и государственных объектов от ударов самолетов, вертолетов, крылатых и управляемых ракет, планирующих и управляемых авиабомб.Максимальная дальность поражения, км12
Минимальная дальность поражения, м:
- на высоте 10 метров
- на высоте более 100 метров1500
не более 1000
Количество одновременно обрабатываемых целей 48
Количество одновременно сопровождаемых трасс целей 10
Количество одновременно обстреливаемых целей 4
Количество одновременно наводимых ракет 8
Максимальная скорость движения целей, м/c 700
Перегрузка маневра цели 10 g
Боекомплект ЗУР на БМ, шт.8 в двух ЗРМ
Время заряжания БМ, мин.18
Время развертывания комплекса, мин.3
Скорость движения БМ, км/ч:
- по шоссейным дорогам
- по грунтовым дорогамдо 80
до 30
Запас хода по топливу, км500
Максимальная масса БМ, т30
Расчет БМ, чел.3
Климатические условия:
- температура, °С
- влажность, %
- высота над уровнем моря, м
- скорость ветра, м/с±50
98
до 3000
до 30

"Это уже третий состав за сегодня. Что-то там на границе наклевывается", - РФ перебрасывает войска на границу с Северной Кореей - Цензор.НЕТ 6444
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Недавно, для просвещения, посмотрел одно из их политических шоу "собачьих боёв" на первом канале, так получается, что северная корея - образец демократии, а вот США, Арабские эмираты, где руки отрубают - вот это - мировое зло!

А американская "мама всех бомб" - это детская игрушка, ведь у рассеи есть "папа всех бомб", а также дедушка всех бомб и бабушка всех бомб...
вЯличие так и прёть!
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Там той границы около 40 км. и то по воде.
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наклевывается радиоактивное облако над владивостоком
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уже не знают кацапы куда свою морду всунуть. скорее бы уже по их морде сапогом прилетело!
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Хабаровск...еханый бабай...вы бы еще в Екатеринбурге посчитали - сколько на границу с Кореей эшелонов идет. Редахторы, на карту гляньте - там еще целый Приморский край, поезд сутки педалит! Плюс Сахалин...Там сто тридцать три эшелона растворятся .не доехав до границы..
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после удара Трампа корейцы ломанутся в эрэфию, а граница на замке.
"Это уже третий состав за сегодня. Что-то там на границе наклевывается", - РФ перебрасывает войска на границу с Северной Кореей - Цензор.НЕТ 6000
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Хуйло решил имитировать борьбу с ядерным корейцем в тандеме с Трампом. Весь спектакль ради усыпления бдительности Дона. Чего не придумаешь, чтобы Америка ослабила санкции?!! Только и Дон - не лох!
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Господи! Хоть бы узкоглазый пупс запустил свою ракету, а она по ошибке упала на рашку вместо Южной Кореи. Вот это был бы знак Божий!
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Ху*ло затевает многохудовочку- двое дерутся, а он хочет этим воспользоваться и встретить заградительным огнем ченыровцев, если те побегут в сторону раисси. а потом выторговывать у США ослабление санкций... однако
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кацапские долбоебы в том конфликте который может вспыхнуть они неувидят ниодного непреятельского солдата
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фигня.


вот вам реальная задача - найдите ка на карте границу с московией )))


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Лишь одно спросилъ, сдаваясь въ плѣнъ: Кто у васъ стрѣляетъ столь très bien? Отвѣчалъ одинъ картавый Въ золотомъ пенсне съ оправой: Въ Васъ попалъ поручикъ Ле Сицьенъ. Вы солгать изволили, mon cher, Суть вы - содомитъ и лицемѣръ, Видѣлъ флагъ я желто-черный, Слышалъ зычный матъ задорный… Сбилъ меня россiйскiй офицеръ - И жалкий лепет оправданья...Рукожопые
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Не знаю кто как но я про Северную Корею в сюжете и слова не услышал. Просто слово "скорее" все восприняли как "с Кореей".
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Стравить бы их как СССР и Германию в 41-м. Только за корейцев Китай подпишется, а вот за московию врядли кто.
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Откуда дует ветер?

"Это уже третий состав за сегодня. Что-то там на границе наклевывается", - РФ перебрасывает войска на границу с Северной Кореей - Цензор.НЕТ 4465

Возможно это лицо могильщика РФ

«Необходимо поставить вопрос о поддержке Россией столь ужасного режима [правительства президента Сирии Башара Асада], который является одной из сторон конфликта, а также о подрывных действиях России в Европе. Я полагаю, что настало время провести с Россией жесткие дискуссии»
 Герберт Макмастер, генерал-лейтенант армии США, глава совета национальной безопасности США.
Цитата эпиграфа принадлежит одному из самых опытных и образованных военных вооруженных сил США. Он закончил с десяток военных учебных заведений разных родов войск и несколько общевойсковых вузов и получил доктора философии в гражданском университете. Он участвовал во всех, современных ему, войнах и прекрасно проявил себя не только как теоретик, но и как практик. Он отмечен боевыми наградами за действия на поле боя. Макмастер неизменно входит в сотню самых влиятельных людей планеты. И вот в эти дни он назначен на должность главы Света Национальной Безопасности США органа, координирующего действия военных и спецслужб, задающего тональность их действий.
Судя по всему, власть США востребовала специалистов, способных действовать быстро, грамотно и главное - жестко. Силовые, а особенно - армейские ключевые должности, занимают выходцы из Корпуса Морской Пехоты и подобных ударных сил. С давних времен замечено, что характер будущих действий можно отслеживать по качеству кадрового состава в неких контрольных точках или центрах силы. Сейчас этот кадровый состав подбирается из тех, кто привык действовать.
В недрах американских армейских блогов уже можно отметить довольно существенное оживление и часто, обсуждая возможные кандидатуры на тот или иной ключевой пост, военные оставляют в стороне фамилии, которые уж слишком явно вписываются в понятие «ястреб». За 8 лет президентства Обамы, военные привыкли получать по рукам и находиться в режиме сдерживания и сокращения, а потому им трудно поверить в то, что на смену руководству, которое отлично вписывалось в «миролюбивую политику» предыдущего президента, придут персонажи просто прямо противоположные. Но как видно, назначения осуществляются не из того списка, который военные сами отнесли в раздел «не реально», а из другого, о котором никто даже не упоминал. Многие военные просто не могут поверить, насколько все изменилось. И почти все утверждают, что уже набрана критическая масса военного руководства, которая выведет вооруженные силы из состояния комы и грядут большие перемены во всем.
Надо сказать, что россияне тоже почувствовали эти перемены. Профильные обзоры российской прессы тоже отмечают зримые перемены, происходящие внутри американской армии. Они вынуждены согласиться, что сейчас не могут обнаружить даже следа того перманентного противостояния Пентагона и Белого дома, которое ощущалось в бытность президента Обамы. Они еще надеются на то, что не все так плохо, но ситуация для РФ может оказаться родственной тому, что чуть раньше испытали сами американские военные. То есть, для РФ все может оказаться намного хуже не просто в количественном или качественном измерении, а просто в плане фундаментальных вещей.
В отличие от России, система власти в США не полностью замкнута на президенте и его деятельность зависит от целой системы сдержек и противовесов, которые вынуждают его действовать в определенном диапазоне возможностей. Те, кто пренебрегает правилами игры - покидает ее тем или иным способом. Достаточно вспомнить президента Кеннеди, который увлекся засосами с коммунистической Россией или Никсона, который попытался освободиться от тех незримых пут, в которых находится любой американский президент. Оба персонажа сошли с дистанции досрочно. Но в отличие от этих деятелей, нашедших себе проблемы уже в ходе осуществления своих полномочий, нынешний президент США нашел их еще до вступления в должность.
Двусмысленность его отношений с Россией имеет очень неприятный контекст и однозначно может вылиться в импичмент. С одной стороны, большинство его контактов с Россией происходили во времена, когда мало кто мог себе представить, в какой лепрозорий выродится этот курятник и то, во что превратится ее Руководитель. В те времена Путин еще не стяжал себе лавры необъявленного военного преступника, убийцы и самого крупного коррупционера за всю историю человечества. С другой стороны, это уже мало кого интересует, если сам Трамп не отмежуется от Путина и России самым решительным образом. Будучи президентом от консервативной партии республиканцев, лекарство от ситуации разрабатывает не сам Трамп, а партийный мозговой центр. Традиционно, в него входят самые активные и бескомпромиссные военные.
Похоже на то, что именно по направлению очистки Трампа от российской грязи, работают именно военные и спецслужбы. Именно они формируют внешнюю политику в целом и отдельные мероприятия, направленные на то, чтобы загнать взбесившуюся собаку в будку. Назначение Макмастера на эту важную должность - лишнее тому подтверждение.
В этой связи следует заметить два показательных момента. Комментируя сирийский кризис с ХО или корейский кризис с ЯО, спикер Белого Дома оба раза подчеркивал, что президент поручил соответствующим ведомствам разработать варианты реагирования на ситуацию. Какой была реакция по Сирии мы уже видели, по Корее - увидим. Но тут важно то, кто же формирует эти самые варианты. Похоже на то, что фамилии Макмастера, Меттиса и некоторых других генералов США будут фигурировать и впредь, при разработке таких вариантов. Так что лысой бешеной собаке можно самой прятаться в будку, а можно дожидаться, когда ее туда станут гнать пинками. В эпиграфе Макмастер именно это и заявил.
anti-colorados
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Пхеньян - это сакральное место для козломордых.
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Ким Чен Ын другом Быдлостана никогда не был. Но скоро скорее всего попросится. А если откажут то Ким превратит Хабаровск и Владивосток в Ядерный пепел.
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Алексей Венедиктов‏Подлинная учетная запись @aavst 4 ч.4 часа назад
Чтобы обойти российское вето в Совете Безопасности, Генеральная Ассамблея ООН создала прокурора по Сирии. Теперь он может создать трибунал
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чем больше расходов у засрашки, тем быстрее схлопнется.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Это уже третий состав за сегодня. Что-то там на границе наклевывается", - РФ перебрасывает войска на границу с Северной Кореей. ВИДЕО
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