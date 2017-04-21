 Международный суд ООН признал Россию стороной Минских договоренностей, а не посредником, как изначально она пыталась себя представить, - Порошенко. ВИДЕО

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"Международный суд ООН призвал Россию к полному выполнению Минских договоренностей. Это означает, что Россия является стороной Минских договоренностей, а не посредником, как изначально она пыталась себя представить. Признание этого, подчеркиваю, является не политической оценкой, а впервые прозвучала юридическая оценка, которая чрезвычайно важна для нас", - отметил Петр Порошенко.
Президент подчеркнул, что политическая оценка действий России была дана во многих документах и не только в Украине, но и в решениях Парламентской ассамблеи Совета Европы, Совета Европы, Европейского парламента и многих других международных организаций.
"По моему глубокому убеждению, также уникальность этой ситуации и в том, что, когда будет принято решение (Международного суда ООН. - Ред.), оно не требует никакого дополнительного голосования - ни Генеральной ассамблеи ООН, ни Совета безопасности ООН. Это решение прямого действия, оно должно выполняться любым государством-членом ООН, и за невыполнение указанного решения будут предусмотрены санкции, которые очень больно ударят по любому государству, которое решится игнорировать данное решение", - отметил он.
Глава государства выразил уверенность в том, что сейчас необходимо сконцентрироваться на том, чтобы наилучшим образом представить в суде позицию государства Украина и определить государство-агрессор. Он убежден, что это уже создает механизм юридической ответственности не для частных лиц, как хотела Российская Федерация, а для государства в целом, которое должно понести ответственность за финансирование терроризма, за нарушение Конвенции Организации Объединенных Наций.
"Впервые, и ключевое слово здесь - впервые, был применен механизм Международного суда для де-факто привлечения к ответственности агрессора, государства, которое финансирует терроризм. И именно за нарушение этой Конвенции мы поставили вопрос о привлечении к ответственности", - подчеркнул Петр Порошенко.
Президент также отметил, что судом было принято очень важное решение по обеспечению иска в виде обязательства Российской Федерации сделать несколько шагов: начиная от восстановления функционирования Меджлиса крымскотатарского народа и заканчивая обеспечением права украинских граждан на изучение украинского языка в оккупированном Крыму.
Глава государства поздравил присутствующих с принятием Международным судом ООН важнейшего промежуточного решения по иску Украины против РФ.
В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль отметила: "Суд действительно поддержал Украину и это очень важно. Особенно важно это ввиду того, что дело касается одного из постоянных членов Совета безопасности ООН. 12 мая мы собираемся еще раз в Гааге, и президент суда будет принимать решение о дальнейшем рассмотрении дела, а именно как оно будет продвигаться и сколько нам будет предоставлено времени на подготовку основного меморандума, где мы должны выложить все доказательства в деталях, включая уже и субъективную сторону этого дела".
19 апреля 2017 года Международный суд ООН огласил промежуточное решение по иску "Украина против РФ". В частности, суд признал за собой юрисдикцию по делу "Украина против России". Однако, отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма. Вместе с тем, Международный суд обязал Украину и Россию полностью выполнять "минские договоренности", а также обязал РФ обеспечить работу Меджлиса и предоставить доступ к обучению на украинском языке в оккупированном Крыму.
Президент Порошенко, комментируя данные решения суда, заявил: "Мы на правильном пути". В МИД Украины заявили, что позитивно оценивают вынесенное Международным судом ООН решение, а также призвали международное сообщество следить за выполнением Россией решения суда ООН. Глава МИД Климкин заявил, что Россия должна немедленно остановить расовую дискриминацию в оккупированном Крыму. А представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба отметил: "На данном этапе со счетом 3:1 победила Украина".
Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко заявила: "Неисполнение промежуточного решения суда ООН будет иметь для России серьезные последствия". А нардеп (НФ) Антон Геращенко отметил, что механизма заставить РФ выполнить решение Международного суда ООН нет. Вместе с тем, Секретарь СНБО Турчинов заявил, что недоволен решением суда.
В МИД РФ также прокомментировали решение Международного суда ООН по иску Украины.
Вместе с тем, посол Франции в Украине Дюмон акцентировала, что Россия обязана выполнить временные меры, которые огласил Международный суд ООН: "Тут нет выбора".
Как сообщалось, 16 января 2017 г. Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Слушания в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее агрессии против Украины прошли 6-9 марта 2017 года. Украина представила аргументы 6 и 8 марта, Россия - 7 и 9 марта. Иск на 45 страницах опубликован на сайте суда.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил: "Украина представит в Международном суде ООН в Гааге доказательства преступлений РФ. Правда сильнее оружия". После первого дня слушаний Порошенко отметил: "Ждем от суда в Гааге решений, которые остановят поставки оружия и позволят прекратить притеснения крымских татар".
По словам главы МИД Павла Климкина, главная цель Украины в Гааге - защитить жизнь и права украинцев. Украина провела около 40 встреч с РФ до подачи иска в Международный суд ООН
Украина в Гааге напомнила о сбитом боевиками МН17: "Мы не знаем, кто может быть следующей жертвой". А также в ходе заседания украинская сторона заявила: "Жертвы среди мирного населения Донбасса - результат спонсирования терроризма Россией ". Ранее Цензор.НЕТ публиковал полный текст выступления представителя Киева на Международном суде ООН.
По мнению первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко, РФ очень перевозбудилась из-за иска против нее: "Это все очень напрягает Москву".
В ходе своего выступления в суде 8 марте представитель РФ заявил: "Боевики нашли оружие в хранилищах и шахтах Донбасса". А также: "Россия прилагает значительные усилия, чтобы поддерживать крымских татар и украинское сообщество". В ответ, Мининформполитики обнародовало топ-5 лжи российской стороны в международном суде ООН в Гааге. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что над заявлениями РФ в суде ООН "недобрым смехом смеется весь мир". А представитель Украины в суде Елена Зеркаль отметила: "Мне очень понравилась реакция России. Они были расстроены", а также подчеркнула: "Чем больше Россия будет так очевидно лгать в суде ООН, тем это лучше для позиции украинской стороны".
Кроме того, родственники жертв крушения МН17 пришли на слушания в Международный суд ООН в Гааге по иску Украины против России: "Этот процесс наша единственная надежда".
В ответном слове 8 марта представитель Украины подчеркнул: "Россия не отрицает, что поставляет оружие для атаки против гражданских на востоке Украины".
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По информации журналиста Виталия Глюдзо, в партии «Народный Фронт» начался невиданный переполох.
По его словам, «реформаторы» начали вывозить имущество (по всей видимости наличные деньги и драгоценности) за границу.
Вот, что говорит журналист Виталий Глюдзо:
«Задержание Мартыненко стало настоящим сюрпризом для паразитов из Народного Фронта. Они до последнего надеялись, что Петя порешает вопрос. Он всегда решал и решает такие вопросы…Он же Президент как не крути, а Президент в нормальных странах всегда решает вопросы за своих (с иронией отмечает журналист). По всей видимости, Президент порешать не мог, слишком влиятельные люди из-за океана начали душить паразитов.
Нет сомнений, что из США дали команду душить реформаторов, но это не странно. Странно, почему НАБУ и СБУ дают возможность Турчинову, Пашинскому, Яценюку, Авакову и другим паразитам спокойно вывозить наличные и драгоценности за границу!!!??? А по моей информации, только за прошедшую ночь сразу несколько чартеров реформаторов были загружены всяким добром и вылетели в Израиль, Польшу и Францию. Нет, конечно это может быть совпадением, что в сторону аэропорта Жуляны всю ночь прибывали дорогущие автомобили на блатных государственных номерах с сопровождением гос.охраны…
Но дело не в имуществе, Яценюку и банде оно в тюрьме не понадобится, а арест самого толстого «кошелька» партии говорит о том, что места для Яценюка и ко. уже приготовлены… Наблюдаем за развитием ситуации» - пишет журналист Глюдз
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1. Суд определил, что это дело будет рассматриваться и это его компетенция
2. Суд обязал Россию восстановить Меджлис
3. Суд обязал обеспечить право украинцев Крыма на обучение на украинском.
4. Суд обязал Украину и Россию выполнять минские договоренности !!!!
Почему все "онолитеги" скромно умалчивают про этот пункт? Наиболее упоротые порохоботы кричат о великой победе и ловушке для Путина, мол, как только Россия нарушит хоть одно из постановлений, то ей кирдык. Но позвольте, а почему она будет нарушать??? Зачем??? Восстановить Меджлис? Та пожалуйста! Трудно что ли устроить аварии и пожары особо ретивым борцам с режимом? Изучение украинского? Так там и так официально три гос. языка. А что до того, что нет школ, - так СПРОСА на обучение на украинском нет. Не верите? Вам покажут тонну документов, что спроса нет! В отличие от украинских чиновников, русские имеют все документы, включая справку о том, что они - самая мирная нация на планете, и вообще не нападали на Украину. И что же остается? Ага, то самое - минские соглашения. И вот тут встает вопрос об очередности шагов. Не даром же областные советы уже обратились в ЦИК с запросом о процедуре проведения выборов на неподконтрольной територии. Порох и грося тут же отморозились, типа не время для выборов, но пройдет еще немного времени, и суд в Гааге вынесет окончательное решение, и когда в нем Россия НЕ будет названа спонсором терроризма, а Украина будет обязана провести выборы, то есть когда там четко будет прописано "провести выборы в такой-то срок", то Украина СДЕЛАЕТ это, ведь альтернатива - санкции против нашей страны! Россия же НИЧЕМ не рискует! Ни ЛНР, ни ДНР НЕ являются террористами с точки зрения правосудия. Сама Украина, наша Рада и Президент до сих пор их таковыми не определили. Не находятся в розыске по базе Интерпола ни Плотницкий, ни Захарченко. Даже такие откровенные садисты и убийцы, как Мильчаков, или покойные ныне моторолла и гиви не были объявлены террористами. Как же можно наказать за спонсирование терроризма, если нет террористов?
Таким образом, по моему мнению, весь этот процесс в Гааге является фарсом для украинцев, и призван лишь легитимизовать минские соглашения. В самом деле, до сих пор под ними нет ни единой подписи официальных лиц Украины. Порохоботы уже три года вещают, как пэця всех москалей наебал, ведь подпись Кучмы - ничто, мол, кто такой тот кучма. Да, может и так, но после окончательного вердикта Гаагского трибунала все поменяется радикально. Совбез ООН, а то и Генассамблея быстро обложат нас санкциями, если мы нарушим этот вердикт. Останется только получить гвоздь в крышку гроба в виде проигранных дел в Высоком суде Лондона по "кредиту Януковича" и Стокгольмский арбитраж по делу с Газпромом, и Украина будет не только в дефолте, но и под внешним управлением. Естественно, что Европа с радостью согласится, чтобы содержание Украины взяла на себя страна, которой Украина должна такие деньги (около 43 миллиардов долларов, или три размера ЗВР Украины).
После этого к тремстам пятидесяти тысячам местных ментов добавятся еще сотня тысяч кацапских, введен режим ЧП с разрешением открывать огонь по демонстрациям, а сами демонстрации запретят.
Даже если этот сценарий слишком мрачен, то он позволит попугать нас именно таким развитием событий, чтобы большинство не рыпалось, когда объявят выборы. После выборов в Раду пройдут и Захарченко, и Плотницкий, и еще куча других пророссийских мразей. Так Украина будет передана под рос. управление "мягким" способом. Но зато большинство будет свято верить, что страна еще очень хорошо отделалась. И если бы не Пэця, то был бы Армагеддон.
Мда... дай бог, чтоб это было моей больной фантазией, а не реальным планом российского резидента Порошенко.
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ПОДОНКИ Путлерские, ГОРЕТЬ ВАМ В АДУ...
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Причём, с развитием процесса в Гааге, хуйло всё реальнее представляет себе перспективы небольшой, но уютной камеры с окном в решёточку!
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Все! Для курчавого - это шанс! Блокаду снять, особостатусников в раду!! Ну, а как же оон признал "минские", именно так оно будет объяснять однотуровому лохторату. Пэрэмога, че?
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путлер : она утонула... в гоффне
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