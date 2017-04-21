 НАБУ задержала Сергея Перелому, второго фигуранта в деле Мартыненко. ВИДЕО

В сообщении отмечается: "20 апреля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали второго подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 ("Создание преступной организации"), ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины. В данный момент решается вопрос уведомления задержанного о подозрении.
По версии следствия, задержанный обеспечивал координацию между компанией-посредником и ГП "Востгок". Это лицо также известная как фигурант другого уголовного производства относительно нанесения убытков ПАО "Одесский припортовый завод" в размере 205 миллионов гривен, расследование которого детективы НАБУ завершили в декабре прошлого года. Дело ПАО "ОПЗ" рассматривается в суде, а указанное лицо имеет статус обвиняемого.
Как позже уточнил Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий вторым фигурантом в вышеуказаном деле является бывший председатель наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергей Перелома.
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Напоминаем, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений.
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Федерації самбо, дзю-підчас і дзю-після чекають своїх президентів.
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До сих пор пока что не сел за это Кравчук,куЧМО, гниломордый Ющь.....
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- вот так ещё правильнее. Кто-то на бабочку наступил, и грянул гром (Рэй Брэдбери).
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Как хочется чтоб несколько тысяч подобных уродов уничтожить или хоть посадить с полной конфискацией...
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Ворон Ворону глаз не выклюет!
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Стыдобаааа......
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Беглый нардеп Александр Онищенко через СМИ опубликовал новые записи разговора с якобы Николаем Мартыненко, которого сегодня задержало НАБУ.
Два фрагмента записи опубликованы в издании «Страна«.
По словам Онищенка, Мартыненко прилетел к нему в Лондон, где состоялся записанный разговор. Предмет разговора - коррупционные схемы Порошенко и его окружения.
На одной из записей человек с голосом похожим на голос Мартыненка подтверждает, что Порошенко прислал к нему НАБУ с обысками после того, как он рассказал президенту о структуре бизнеса предприятия НАЭК «Энергоатом».
Марытненко: Он мне бизнес по Энергоатому не решил. Потом пристал ко мне, давай я посмотрю твои выписки документов и так далее.. Ну, я дал документы, доступы. Они посмотрели. А потом после этого ко мне СБУ приезжает. По запросам, по всему. Ну чистый пи…рас, понимаешь? Он мне чуть не поломал систему, которую я выстраивал лет десять… Так это Москаленко (лидер группы «Воля народа» - Прим.Ред.), он ко мне вчера приезжал, поднимаюсь на 12 этаж. Он мне - на, ухожу с руководителя группы. Он мне начал рассказывать. Рассказал про этого Пасечника (экс-зам.главы НАК «Нефтегаз», стал известен тем, что обращался экс-министру экономики Абромавичусу и, по заявлению последнего, говорил, что он от Кононенка - Прим.Ред.). Это ж берут 50 тыс, потом говорят еще. Грановский с Кононенко - е… ж твою мать, 10 тыс. 15 тыс., и все им мало.
Онищенко: … А ты с Григоришиным (олигарх Константин Григоришин. - Прим.Ред.) в нормальных отношениях? Он тебе кум или кто?
Мартыненко: Ээээ, не очень. Он же играл против меня с Петей. Он очень опасный. С ним нельзя связываться.
Онищенко: Я просто не понимаю эту игру, что Лещенко (депутат от БПП Сергей Лещенко - Прим.Ред.) - его человек, но в то же время и Петю он глушит и все на свете.
Мартыненко: Ну, это Григоришин такой. Вот они похожи с Петей. Вот он типа не причем. Петя с Григоришиным решили раздерибанить всю энергетику. У Рината (Ринат Ахметов - Прим.Ред.) отжали, у того отжали, у того отжали, а я у них лег поперек горла…
Онищенко: Я ж почему и говорю. Мне Григоришин передавал: зачем Онищенко, б…дь, с Ринатом туда лезет, защищает его, это вообще не его тема - пусть не лезет. Это Паша Фукс передал. Типа, какого х*я он заступается за него. Это моя тема, пусть он туда не лезет. Более того, он же (Порошенко. - Прим.Ред.) хотел, чтобы я поставил министра (экологии. - Прим.Ред.) и уже через министерство начать херить Рината. Более того, министр Шевченко еще может дать показания, что эти все склоки, которые он устраивал с премьер-министром - тоже ему давал задание Петя.
В другом фрагменте описывается, как люди Порошенка - Александр Грановский и Игорь Кононенко зарабатывали на Одесском припортовом заводе.
Мартыненко: Я был у Рината, по одному из ГОКов маленьких. Ты знаешь с Фонда госимущества, где был Леонид Парфененко. У него был ГОК завод умирающий - 150 тыс тонн руды давал. Что б ты понимал, общий объем миллионов 30. Он это все время находился в собственности Фонда держмайна. У Рината закончился суд и они устроили ему х…ню, чтобы он его отдал. Ну сколько он там зарабатывает? Да нисколько. Они с него выжимали до последнего. Фирташ Запорожский метал. Я говорю, Игорь (Кононенко. - Прим.Ред.), я знаю этот бизнес, это не бизнес. Они с них отжали 150. Они за каждую х*йню цепяют - 100 тыс, 200 тыс.
Онищенко: У меня такое было. Он, Конос (Кононенко, -Прим.Ред.) пришел ко мне и говорит: будешь поставлять на Центрэнерго газ. Он сидел, приходил и каждый месяц считал у меня каждые 10 тыс. долларов. Дал еще мне еще несколько предприятий, куда поставлял… Потом лично приезжал и сам забирал деньги. Это просто п…здец. Я когда смотрел на это.… Это еще, слава богу, что я не вляпался в этот, б…дь, припортовый завод (Одесский припортовый завод. - Прим.Ред.). Он хотел, чтобы я туда тоже поставлял. Но у меня не было таких объемов. То, что было - он везде меня на свои предприятия закидывал и лично приезжал потом за каждыми 20 копеек. Забирал.
Мартыненко: …Они с Грановским (они - депутаты от БПП Александр Грановский и Игорь Кононенко. - Прим.Ред.) на припортовый устроил работать свою девочку - замом директора по финансам. Дальше происходит следующее - они выставляют своего трейдера, который сидит на причале ОПЗ. Далее разводят одного серьезного покупателя в Швейцарии, который через их посредника должен был купить объем. Этот серьезный покупатель делает запрос на завод, мол, подтвердите, что у этого посредника есть объемы и что он продаст. Эта дура, бл…ть, подписывает, что все есть. Этот трейдер перечисляет предоплату 13 млн евро. И все. Понимаешь, да? Понимаешь? Чистая уголовщина.
Ранее Онищенко обнародовал свои записи, на которых он разговаривает с якобы Мартыненком, а также записи разговора якобы с депутатом Олесем Довгим, которые по его утверждению приехали с ним договариваться.
Как сообщалось, бывший народный депутат Украины из фракции «Народный фронт» Николай Мартыненко в четверг был доставлен в Национальное антикоррупционное бюро для проведения процессуальных и следственных действий.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) согласовала сообщение о подозрении бывшему народному депутату из фракции «Народный фронт» Николаю Мартыненко, которым была совершена растрата средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» в размере $17,28 млн.
Бывший народный депутат из фракции «Народный фронт» Николай Мартыненко заявил, что обвинения против него сфальсифицированы по указанию директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника с целью пиара и отвлечения внимания от провалов НАБУ.
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Как себя чувствуют бриллиантовые прокуроры?
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