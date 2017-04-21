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Все про:НАБУ (1623) Мартыненко (284)

 НАБУ задержала Сергея Перелому, второго фигуранта в деле Мартыненко. ВИДЕО

Детективы НАБУ задержали второго фигуранта в деле нанесения ущерба ГП "ВостГОК", бывшего председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Перелому.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.

В сообщении отмечается: "20 апреля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали второго подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 ("Создание преступной организации"), ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины. В данный момент решается вопрос уведомления задержанного о подозрении.

По версии следствия, задержанный обеспечивал координацию между компанией-посредником и ГП "Востгок". Это лицо также известная как фигурант другого уголовного производства относительно нанесения убытков ПАО "Одесский припортовый завод" в размере 205 миллионов гривен, расследование которого детективы НАБУ завершили в декабре прошлого года. Дело ПАО "ОПЗ" рассматривается в суде, а указанное лицо имеет статус обвиняемого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудники НАБУ вручили подозрение Мартыненко

Как позже уточнил Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий вторым фигурантом в вышеуказаном деле является бывший председатель наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергей Перелома.

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Напоминаем, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений.
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Насірова обрали президентом Федерації дзюдо України.

Федерації самбо, дзю-підчас і дзю-після чекають своїх президентів.
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Куда ему бежать,в единственном месте куда он мог сбежать он в розыске ,как чеченский боевик !
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Да они хоть бы одного человека АП задержали. Но за все время существования НАБУ их и пальцем не тронули, одну Гонтареву и то, пошумели и перестали, обыски даже в ее отсутствие проводили, чтоб не дай бог не обидеть
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Складывается такое ощущение, что это НАБУ чисто под президента создавали, что бы те убирали его конкурентов, а своих не трогали) Так если это ручной орган Порошенко, так пусть он их и содержит за собственный счет, а не выделяют деньги из бюджета.
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Задержать - не значит посадить даже за ч.1 ст. 255 ("Создание преступной организации").
До сих пор пока что не сел за это Кравчук,куЧМО, гниломордый Ющь.....
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тогда обычно обрубали концы к верхушке и свидетелей.
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какойто затихаренный злоумышленник проходящий по нескольким уголовным делам. совершенных неустановленными следствиями лицами
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Ну с одной стороны атом а с другой ОПЗ...Посредине Фонд держмайна получается...
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Количество фигурантов в деле прямо пропорционально размеру кассы
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Детективи НАБУ затримали колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому у справі завдання збитків ДП "СхідГЗК".
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В, деле, Мартыненко, задержан, второй, фигурант, - НАБУ

- вот так ещё правильнее. Кто-то на бабочку наступил, и грянул гром (Рэй Брэдбери).
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Как говорят: Бог в помощь

Как хочется чтоб несколько тысяч подобных уродов уничтожить или хоть посадить с полной конфискацией...

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Мартыненко пускай не переживает,отожмут у него наворованое другие воры и отдадут ему загран паспорта чтоб уебывал из Украины,нак это сделали с Насировым.
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Швидше свою Жульку у колясці побачите, ніж Мартиненка на ношах.
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Создается видимость борьбы с коррупцией. ЛОХАТРОН короче!
Ворон Ворону глаз не выклюет!
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так это ж стиль работы НАБУ, они же только громкие пиарповоды в массы несут, но у же точно не бороться с коррупцией. Пару дней поговорят, видимость работы исполнять и наступит тишина

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НАБУ спецом так все организовало, чтоб решение принимал приближенный к ним судья, который даже из отпуска уходит, лишь бы выполнить их указания. Недавно судящий майдановцем и сам замеченный в коррупционных делах - судья Бобровник https://apostrophe.ua/news/politics/judiciary/2017-04-21/u-martyinenko-prognoziruyut-chto-izbirat-meru-presecheniya-eks-nardepu-budet-svyazannyiy-s-nabu-sudya/93815
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"Зіб'ють бабки" та й відпустять............. або дадуть "втекти"..........
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конечно, надо же как-то НАБУ показывать свою очень "эффективную" работу. Хотя запад уже давно не верит в эти игры, и так всем понятно что реальных результатов нет. " года существует контора, а по факту только 4 дела закрыто. С такими успехами, Украине еще лет 20 не видать борьбы с коррупцией
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Да и украинцы уже не верят НАБУ, по опросу 68% украинцев недовольны работой бюро и я думаю это недовольство будет только расти. А то что они сейчас пытаются имитировать какие то задержания, то этому уже никто не верит
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До купи... а тута ничё нет?.... Чысто! Cleanly......... http://www.radiosvoboda.org/a/28442604.html
Стыдобаааа......
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Решили пожертвовать мартыненко. Лишь бы любых друзив порошенко не трогать.
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так НАБУ и так никогда никого из окружения Порошенко не трогает, им велено работать в другом направлении. Гонтарева вон вообще скоро по тихому со страны умчится, пока тут внимание на других персон перевели
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Согласна, им же проще работать с экс-депутатами, которые ничего не решают в стране) Зато все нынешние преступники, как Кононенко, Коболев до сих пор продолжают работать на своих местах, а "лучший" банкир Европы вообще скоро всем привет из Лондона передаст)
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А-ха-ха, за все время деятельности НАеБУ - на выходе ноль от их работы. Зато носки носят по несколько сот гривен и бюджетное финансирование увеличили им в этом году. А с Колей они уже один раз пролетели, пролетят и в этот раз
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зато хоть попиарится смогут, все же привлекли к себе не малое внимание. Такое впечатление, что в Бюро эффективно работает лишь пиарщик, он уж точно свою зарплату отрабатывает
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МОЛНИЯ! Онищенко выложил в сеть новый компромат на Порошенко: Похоже начались проблемы2 часа назад
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Беглый нардеп Александр Онищенко через СМИ опубликовал новые записи разговора с якобы Николаем Мартыненко, которого сегодня задержало НАБУ.
Два фрагмента записи опубликованы в издании «Страна«.
По словам Онищенка, Мартыненко прилетел к нему в Лондон, где состоялся записанный разговор. Предмет разговора - коррупционные схемы Порошенко и его окружения.
На одной из записей человек с голосом похожим на голос Мартыненка подтверждает, что Порошенко прислал к нему НАБУ с обысками после того, как он рассказал президенту о структуре бизнеса предприятия НАЭК «Энергоатом».
Марытненко: Он мне бизнес по Энергоатому не решил. Потом пристал ко мне, давай я посмотрю твои выписки документов и так далее.. Ну, я дал документы, доступы. Они посмотрели. А потом после этого ко мне СБУ приезжает. По запросам, по всему. Ну чистый пи…рас, понимаешь? Он мне чуть не поломал систему, которую я выстраивал лет десять… Так это Москаленко (лидер группы «Воля народа» - Прим.Ред.), он ко мне вчера приезжал, поднимаюсь на 12 этаж. Он мне - на, ухожу с руководителя группы. Он мне начал рассказывать. Рассказал про этого Пасечника (экс-зам.главы НАК «Нефтегаз», стал известен тем, что обращался экс-министру экономики Абромавичусу и, по заявлению последнего, говорил, что он от Кононенка - Прим.Ред.). Это ж берут 50 тыс, потом говорят еще. Грановский с Кононенко - е… ж твою мать, 10 тыс. 15 тыс., и все им мало.
Онищенко: … А ты с Григоришиным (олигарх Константин Григоришин. - Прим.Ред.) в нормальных отношениях? Он тебе кум или кто?
Мартыненко: Ээээ, не очень. Он же играл против меня с Петей. Он очень опасный. С ним нельзя связываться.
Онищенко: Я просто не понимаю эту игру, что Лещенко (депутат от БПП Сергей Лещенко - Прим.Ред.) - его человек, но в то же время и Петю он глушит и все на свете.
Мартыненко: Ну, это Григоришин такой. Вот они похожи с Петей. Вот он типа не причем. Петя с Григоришиным решили раздерибанить всю энергетику. У Рината (Ринат Ахметов - Прим.Ред.) отжали, у того отжали, у того отжали, а я у них лег поперек горла…
Онищенко: Я ж почему и говорю. Мне Григоришин передавал: зачем Онищенко, б…дь, с Ринатом туда лезет, защищает его, это вообще не его тема - пусть не лезет. Это Паша Фукс передал. Типа, какого х*я он заступается за него. Это моя тема, пусть он туда не лезет. Более того, он же (Порошенко. - Прим.Ред.) хотел, чтобы я поставил министра (экологии. - Прим.Ред.) и уже через министерство начать херить Рината. Более того, министр Шевченко еще может дать показания, что эти все склоки, которые он устраивал с премьер-министром - тоже ему давал задание Петя.
В другом фрагменте описывается, как люди Порошенка - Александр Грановский и Игорь Кононенко зарабатывали на Одесском припортовом заводе.
Мартыненко: Я был у Рината, по одному из ГОКов маленьких. Ты знаешь с Фонда госимущества, где был Леонид Парфененко. У него был ГОК завод умирающий - 150 тыс тонн руды давал. Что б ты понимал, общий объем миллионов 30. Он это все время находился в собственности Фонда держмайна. У Рината закончился суд и они устроили ему х…ню, чтобы он его отдал. Ну сколько он там зарабатывает? Да нисколько. Они с него выжимали до последнего. Фирташ Запорожский метал. Я говорю, Игорь (Кононенко. - Прим.Ред.), я знаю этот бизнес, это не бизнес. Они с них отжали 150. Они за каждую х*йню цепяют - 100 тыс, 200 тыс.
Онищенко: У меня такое было. Он, Конос (Кононенко, -Прим.Ред.) пришел ко мне и говорит: будешь поставлять на Центрэнерго газ. Он сидел, приходил и каждый месяц считал у меня каждые 10 тыс. долларов. Дал еще мне еще несколько предприятий, куда поставлял… Потом лично приезжал и сам забирал деньги. Это просто п…здец. Я когда смотрел на это.… Это еще, слава богу, что я не вляпался в этот, б…дь, припортовый завод (Одесский припортовый завод. - Прим.Ред.). Он хотел, чтобы я туда тоже поставлял. Но у меня не было таких объемов. То, что было - он везде меня на свои предприятия закидывал и лично приезжал потом за каждыми 20 копеек. Забирал.
Мартыненко: …Они с Грановским (они - депутаты от БПП Александр Грановский и Игорь Кононенко. - Прим.Ред.) на припортовый устроил работать свою девочку - замом директора по финансам. Дальше происходит следующее - они выставляют своего трейдера, который сидит на причале ОПЗ. Далее разводят одного серьезного покупателя в Швейцарии, который через их посредника должен был купить объем. Этот серьезный покупатель делает запрос на завод, мол, подтвердите, что у этого посредника есть объемы и что он продаст. Эта дура, бл…ть, подписывает, что все есть. Этот трейдер перечисляет предоплату 13 млн евро. И все. Понимаешь, да? Понимаешь? Чистая уголовщина.
Ранее Онищенко обнародовал свои записи, на которых он разговаривает с якобы Мартыненком, а также записи разговора якобы с депутатом Олесем Довгим, которые по его утверждению приехали с ним договариваться.
Как сообщалось, бывший народный депутат Украины из фракции «Народный фронт» Николай Мартыненко в четверг был доставлен в Национальное антикоррупционное бюро для проведения процессуальных и следственных действий.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) согласовала сообщение о подозрении бывшему народному депутату из фракции «Народный фронт» Николаю Мартыненко, которым была совершена растрата средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» в размере $17,28 млн.
Бывший народный депутат из фракции «Народный фронт» Николай Мартыненко заявил, что обвинения против него сфальсифицированы по указанию директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника с целью пиара и отвлечения внимания от провалов НАБУ.
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кого-то же надо арестовывать, нужны показатели "борьбы" с коррупцией. запад бдит. рыло у 99% илит в пуху , но большинство под крышей будки, построенной шоколадным сцарем. а мартыненко вполне удобная "жертва".
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А где реальные доказательства причастности? Где подписанный контракт хотя бы? Больше похоже на очередную пиар акцию для НАБУ по поводу Дня их рождения. https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/1440486979304665?pnref=story
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Надо же за носки по несколько сот гривен и увеличение бюджетного финансирования отрабатывать, вот и старается конторка НАеБУ, КПД которой - НОЛЬ. И на Мартыненко они уже один раз погорели.
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А носки конечно знатные получились, по 400 грн за пару, зато посмотрите как долго носятся. И смешно и грешно, если честно.
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что-то что а себя они точно не обидят, если надо будет еще парочку тысяч золотых носочков прикупить, то прикупят и плевать им на то, что результатов работы не дают да и бюджетные деньги страны транжирят, главное они же ого-го какие детективы ))))
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Депутатики, которые не имеют права заниматься бизнесом. Пауки в банке, и нет там правых - сплошное барыжное дерьмо. Поплачьте и пожалейте упырей.
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Помню тисы уже были рассказы о задержании 10 людей, для большего эффекта. Ребят ж в НАБУ любят нарисовать красивые цифры, сказать прекрасные слова для пиара.
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Не более. У них юбилей - 2 года работы. За два года - ни одного дела, доведенного до ума-разума, зато на 30% в этом году увеличение бюджетного финансирования.
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Ха, согласен с Вами про цифры) Вон Сытник недавно рассказывал, что они арестовали 4млрд. грн. и что расследуют 49 дел, только и слышим от них громкие заявления, а по факту никаких результатов. Уже даже западные партнеры не довольный работой НАБУ.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНАБУ задержала Сергея Перелому, второго фигуранта в деле Мартыненко. ВИДЕО
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