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 Политика Украины, Общество
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Все про:Ахметов (1988) недвижимость (714)

 "По документам это учреждение здравоохранения и соцпомощи", - новый дворец Ахметова в селе Плюты возле Киева. ВИДЕО

Олигарх Ринат Ахметов возводит новый дворец в селе Плюты возле Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом узнали журналисты Слідство.Інфо. Узнать об этом им удалось не с первого раза. При первых попытках рассмотреть масштабное строительство неизвестные начали стрелять по журналистам. Строительство ведется на территории 20 гектаров. Основное здание окружено двойным забором.

"По документам дворец оформлен как "учреждение здравоохранения и социальной помощи". Наверное, Ринат Ахметов построил его для отдыха шахтеров, работающих на его предприятиях. Именно здесь, охрана стреляет по журналистах. Чтобы никто не тревожил простых шахтеров Донбасса", - пишут журналисты на странице проекта в соцсети.

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Так це пансіонат і до того ж збитковий пансіонат, тому з нього ніхто ніяких податків сплачувати не буде! Ось так рлігархи взувають українців як лохів, бо влада належить мафії!
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бындюк Ахметов это Фсбшная подстилка кремля. Он уже должен быть ликвидирован или сидеть на Нарах за спонсирвание Днр_Лнр.

"По документам это учреждение здравоохранения и соцпомощи", - новый дворец Ахметова в селе Плюты возле Киева - Цензор.НЕТ 6053
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Нашему президенту уже пора определиться, или Украина или Ахметов.
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Ахметов назначен мировым наднациональным капиталом. Он входит в касту неприкасаемых.
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смею предположить, масоны побрезговали бы ноги вытереть об каталу
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Сам он не справится. Нужны матросы и выстрел с ;Авроры;
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Разница между "вашим" президентом и Ахметовым заключается в двух пунктах:
1. Ахметов только строит себе дворец под Киева, а "ваш" президент уже построил.
2. За 25 лет независимости Украины Ахметов был депутатом 4 года, а "ваш" президент был депутатом или госслужащим 20 лет.
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Так в чем дело? И начать его использовать по назначению, указанному в документах
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Нужно, чтобы целевое назначение было соблюдено!
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раз лохи оплачивают - почему бы и не построить?
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Почти как

Гитлер во время войны построил бы себе хатынку под Москвой.

хаха
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После краха СССР в большинстве стран СНГ утвердился жосткий феодализм. Украина начала от него постепенно освобождаться - никакие журналисты не посмели бы даже приблизиться к этому "хозяйству" при предыдущих режимах.
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"Украина начала от него постепенно освобождаться.."
більш розлого про "освобождение", будь ласка..
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А вот начало было положено в момент когда владелец золотого батона дал дёру. Порох постепенно выдавит всех "смотрящих".
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кацапи українською ні бе ні ме. ти йому на його мові кажи.
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Мафия это, а не феодализм. Похуже колумбийского картеля.
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это конфетная больница, там заместо уколов конфеты сукам при власти дают , за роттердам + и за ониженаши недра
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За "наши недра" мы все платим, и 70%, и лицензии, и НДС - двойное налогооблажение !
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Це і є "реформи" банди офшоренка панамського!!!
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ахметка)) молодца и переоформлять домину) не нада будет!
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а зачем? коммуналку МинЗдрав заплатит за больного
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Жил себе в Донецке по царски, запаскудил Донецк и мозги народу . Не без его участия произошла война в Донецке. Теперь приперся в Киев и весь свой гадюшник за собой тянет и привычки барские.
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Бл..., эта тварь грабила Восток Украины всю свою жизнь, привела к войне, спонсируя орков, когда там началась война оно приехало на житие в Киев , начало грабить всю оставшуюся часть Украины.
Шо там кучерявый гидрант обещал? Шо больше олигархи ни на что влиять не будут?
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Вот они, наши тарифы за тепло - все пошли в бюджет, на армию, на дороги, на пенсии.
Гнойсман - собирала.
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воспрепятствие деятельности журналиста ст ук 121-122 125-126 171. + стрельба это вообще писец полный где менты полицаи где следствие ? вообщем надо тихо сидеть а то путин нападет
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Наверное у него тоже можно деньги брать вместо МВФ.
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Пусть строят и как можно больше. Солдатам после войні надо же где-то жить. А то понаобещали ведь. Вот как раз и пару сотен можн а поселить . А еще ведь целая верховная рада подрядчиков-строителей. Так что ребята после войні, без жилья --не останутся.
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Мечтай, мечтатель. Болт они на твои мечты ложили. С левой резьбой.
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плутократы захватили власть в Украине, и конца этому не видно
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Учреждение здравоохранения и соцпомощи "Роттердам+"
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А как на его гавноканале с придыханием журнашлюхи пиарят "гуманитарный фонд ахметова". Называется-возьмите,лохи кило гречки и кильку в томате,а я в своей "хатке" шампанское похлебаю за ваше здоровье за 5 тонн зелени. Тьфу!
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вот где сцуко осиное гнездо и где напалмом нужно поработать!!падаль как и вся власть
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В Новой газете было подробно написано про весь этот гадюшник на Донбассе, про передел собственности и про роль ахметова во всей этой истории.
Короче, тот самый Оплот, который пытался сделать из Харькова ХНР, был создан и финансируется ахметовым. Вся эта заварушка со всеми этими недореспубликами - его рук дело.
На помощь украинской армии он ни копейки не дал, объясняя это тем, что платит налоги. Зато лугандонам постоянно гумконвои посылал - они ему родее. С нас три шкуры дерет за эл энергию, зато туда её бесплатно поставляет. И все это - с благословения пети, сени и гройсмана.
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Наверное, квартира в центре Лондона за 200 миллионов фунтов - это центр реабилитации и протезирования воинов АТО. Через Роттердам+ всей страной насобирали
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Снести нахер. То что построено для одной семьи перепрофилировать не выйдет.
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"По документам это учреждение здравоохранения и соцпомощи", - новый дворец Ахметова в селе Плюты возле Киева" - пусть строит пока Шоколад его крышует, когда закончит, Шоколад заберёт дворец себе, а остальную наворованную собственность (заводы, предприятия и пр. активы) национализирует в пользу государства, и все будут счастливы.
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Гнойный прыщ на больном теле Украины под названием ахметкаолигарх давно пора выдавить.
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и ведь ничего не боится и власть у него в прислугах бегает. до чего противно читать такие новости.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"По документам это учреждение здравоохранения и соцпомощи", - новый дворец Ахметова в селе Плюты возле Киева. ВИДЕО
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