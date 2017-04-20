 "По документам это учреждение здравоохранения и соцпомощи", - новый дворец Ахметова в селе Плюты возле Киева. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, об этом узнали журналисты Слідство.Інфо
. Узнать об этом им удалось не с первого раза. При первых попытках рассмотреть масштабное строительство неизвестные начали стрелять по журналистам. Строительство ведется на территории 20 гектаров. Основное здание окружено двойным забором.
"По документам дворец оформлен как "учреждение здравоохранения и социальной помощи". Наверное, Ринат Ахметов построил его для отдыха шахтеров, работающих на его предприятиях. Именно здесь, охрана стреляет по журналистах. Чтобы никто не тревожил простых шахтеров Донбасса", - пишут журналисты на странице проекта в соцсети. Смотрите также: Журналистов "Слідство.Інфо" обстреляли во время съемок нового дома Ахметова под Киевом. ВИДЕО
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1. Ахметов только строит себе дворец под Киева, а "ваш" президент уже построил.
2. За 25 лет независимости Украины Ахметов был депутатом 4 года, а "ваш" президент был депутатом или госслужащим 20 лет.
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Гитлер во время войны построил бы себе хатынку под Москвой.
хаха
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більш розлого про "освобождение", будь ласка..
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Шо там кучерявый гидрант обещал? Шо больше олигархи ни на что влиять не будут?
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Гнойсман - собирала.
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Короче, тот самый Оплот, который пытался сделать из Харькова ХНР, был создан и финансируется ахметовым. Вся эта заварушка со всеми этими недореспубликами - его рук дело.
На помощь украинской армии он ни копейки не дал, объясняя это тем, что платит налоги. Зато лугандонам постоянно гумконвои посылал - они ему родее. С нас три шкуры дерет за эл энергию, зато туда её бесплатно поставляет. И все это - с благословения пети, сени и гройсмана.
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