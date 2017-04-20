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23 тонны сухого молока из Финляндии раздавили бульдозером в Ленинградской области РФ. ВИДЕО
На полигоне в Ленинградской области раскатали бульдозером задержанные на границе с Финляндией упаковки сухого молока.
Как сообщает Цензор.НЕТ, общий вес уничтоженной партии 23 тонны. Его пытались ввезти на территорию РФ под видом крахмала.
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Кращє зразу чавити корів і жінок.
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дуринди
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Если бы крахмал был, то пропустили бы? Нахрена им столько крахмала? На мой взгляд, от молока больше толку
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ФАКТ!!!
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Сложился пазл.
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Сначала давят, потом просят
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