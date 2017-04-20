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 Общество, За рубежом
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Все про:молоко (114) Россия (70082) санкции (6037) трактор (44) уничтожение (238)

 23 тонны сухого молока из Финляндии раздавили бульдозером в Ленинградской области РФ. ВИДЕО

На полигоне в Ленинградской области раскатали бульдозером задержанные на границе с Финляндией упаковки сухого молока.

Как сообщает Цензор.НЕТ, общий вес уничтоженной партии 23 тонны. Его пытались ввезти на территорию РФ под видом крахмала.

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сначала купили,придумали свою легенду с крахмалом, потом раздавили. круто.
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Я тут писал раньше, что вполне вероятны закупки на госденьги, которые потом прилюдно уничтожаются. Сомневаюсь что это реальная контрабанда. В рашке повальная коррупция и контрабанда прекрасно оплачивается по особому тарифу на таможне.
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Но показательные акции тоже еще никто не отменял!
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Навіщо чавити молоко? Це не рентабельно!
Кращє зразу чавити корів і жінок.
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у нас за взятки ловят каждій день то сбушников то полицейских а там молоко давят...скрепы хули
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краще б роздали тим, хто цього потребує, всеодно самі такої якості продукти не зроблять

дуринди
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Не сметь кормить кацапов! Пусть давят. И побольше, побольше!!
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Просрочку свою давят, а выдают за уничтожение санкционки
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На расее уничтожают просрочку? Это шутка такая?
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Съели гусей. Вот выискивают. что бы ещё подавить
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Если отсутствуют новости из россии про раздавленные или сожёные продуктовые товары иностранного производства,значит не нормально что то у них там. А так, видим. что всё в порядке.зомбирование продолжается
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Под видом крахмала...
Если бы крахмал был, то пропустили бы? Нахрена им столько крахмала? На мой взгляд, от молока больше толку
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"русские" - это не нация, "русские" - это диагноз!

ФАКТ!!!
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На параше дебилов немеряно . Следующий шаг - спалить нахрен всю одежду . Голодные , голожопые но вяликие
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...шо не могли с рашеном поделитси.дебилы бляяяяяяяя...?
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Ну и кто их умными назовет? Идиотизм зашкаливает!
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надо было ещё и трактор сжечь амИриканский!
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расшифровка: 2300 мигрокрамм лсд, высохшего на бумажках, употребили в ленинградском кабаке на стрелке святой троицы "служба безопасности-разведка-контрразведка". Кто режисёр и чо досихпор в ютубе трипа нет ?
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Кисельные берега и молочные реки - то что при коммунизме обещали
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А, блин, опередил. Да, Киселёва надо там ещё раздавить рядом...
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23 тонны сухого молока из Финляндии раздавили бульдозером в Ленинградской области РФ - Цензор.НЕТ 731523 тонны сухого молока из Финляндии раздавили бульдозером в Ленинградской области РФ - Цензор.НЕТ 6339Россиюшка Тудей‏ @RuToday 7 год.7 годин тому

Сложился пазл.
Больница на Алтае просит продукты для пациентов у местных жителей http://www.alt.kp.ru/daily/26667.7/3688636/ …
Сначала давят, потом просят

23 тонны сухого молока из Финляндии раздавили бульдозером в Ленинградской области РФ - Цензор.НЕТ 454
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"23 тонны сухого молока из Финляндии раздавили бульдозером в Ленинградской области РФ" - правильно, москалям не нужен качественный товар, пушечное мясо должно быть не дорогое и в изобилии, главное, чтобы была собачья преданность и управляемость, чтобы довольствовались щами и одеколоном, т.к. бюджет уже почти пустой, и в самом деле, не будет же мясник путлер тратить на биомассу свои, честно наворованные, кровные 140 млрд баксов.
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Новости Кафки‏ @Kafka_News ЧитатьЕщеФранц!
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Малевич кусает свои квадраты. 23 тонны сухого молока из Финляндии раздавили бульдозером в Ленинградской области РФ - Цензор.НЕТ 7261
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кацапы так держать ! темпы дебилизации только наращивать!
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Товарищ лавров: "Дебилы б...ля", не ту страну назвали Гондурасом...
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Боярышник, небось, не раздавят, а молоко - запросто.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество23 тонны сухого молока из Финляндии раздавили бульдозером в Ленинградской области РФ. ВИДЕО
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