 "Вы че ох#ели! Ты че, дура, видела меня за рулем?", - патрульные задержали пьяного экс-главу разрешительной системы МВД Медведя. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом на своей странице в соцсети написала журналистка Александра Титорова . В ответ на замечание экс-правоохранителя об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, Медведь начал ругаться матом.

"Минута славы для бывшего главы разрешительной системы МВД. Валентин Медведь некрасиво выпал из-за руля своего автомобиля, неприлично и неразборчиво говорил, а еще бил ногами полицейских", - пишет она в комментарии к опубликованному видео.

Загрузка видео...

Читайте также: Украина занимает одно из первых мест по уровню смертности на дорогах, - Консультативная миссия Евросоюза





