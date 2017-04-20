 "Вы че ох#ели! Ты че, дура, видела меня за рулем?", - патрульные задержали пьяного экс-главу разрешительной системы МВД Медведя. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, об этом на своей странице в соцсети написала журналистка Александра Титорова
. В ответ на замечание экс-правоохранителя об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, Медведь начал ругаться матом.
"Минута славы для бывшего главы разрешительной системы МВД. Валентин Медведь некрасиво выпал из-за руля своего автомобиля, неприлично и неразборчиво говорил, а еще бил ногами полицейских", - пишет она в комментарии к опубликованному видео.
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На видео видно четко процесс обыска, понятно что без ухвалы слидчого судди. Вся проблема в Законе. Они трактуют это как поверхова перевирка, но в реалии это обыск.
Кроме того, слабая психологическая подготовка. Они представители державы, им и не с такими депилами придется общаться. Ржать и вступать с ним в дискуссии они не должны!
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Пьяное быдло...слава Богу что не убил кого...
100% отмажут, это не предположение а ФАКТ!
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А по поводу респектов: так у него на машине не написано, кто он. Пьяного остановили, и все. Если б задерживали министра, авакова там, или хотя бы тошу геращенко, то тогда б сразу и однозначно респект, а так он всего лишь бывший. Вопрос, будет ли для него наказание? Слабо верится. В суде как раз и вспомнят кто и что, и окажется, что его и не было за рулем, и задержали его неправильно...
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