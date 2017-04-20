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 Происшествия, Общество
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 "Вы че ох#ели! Ты че, дура, видела меня за рулем?", - патрульные задержали пьяного экс-главу разрешительной системы МВД Медведя. ВИДЕО

Правоохранители задержали бывшего главу разрешительной системы МВД Валентина Медведя, находившегося за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети написала журналистка Александра Титорова. В ответ на замечание экс-правоохранителя об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, Медведь начал ругаться матом.

"Минута славы для бывшего главы разрешительной системы МВД. Валентин Медведь некрасиво выпал из-за руля своего автомобиля, неприлично и неразборчиво говорил, а еще бил ногами полицейских", - пишет она в комментарии к опубликованному видео.

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Р ебятам и девушкам при ИСПОЛНЕНИИ! РЕСПЕКТ! А т уволят.....Ждём блеяния от ттони геращенко, фейсбкова, зоряна и шкиряка....наркомана киву не беспокоиь!
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На фига он им сдался? Он же бывший глава
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Зраду у нас даже в использованных памперсах в мусорных пакетах найти могут ГЛАВНОЕ - чтобы мусор был того, кого надо из власти.
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Все справедливо, но к сожалению, за подобное селфиков могут и посадить.
На видео видно четко процесс обыска, понятно что без ухвалы слидчого судди. Вся проблема в Законе. Они трактуют это как поверхова перевирка, но в реалии это обыск.
Кроме того, слабая психологическая подготовка. Они представители державы, им и не с такими депилами придется общаться. Ржать и вступать с ним в дискуссии они не должны!
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В такой ситуации никакой ухвалы не нужно.
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Скажи,а у нас же нет принудительного освидетельствования на алкоголь?Не приняли жеш?
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Снять пальчик с рулевого - и всё... Но это не в Украине к сожалению...
Пьяное быдло...слава Богу что не убил кого...
100% отмажут, это не предположение а ФАКТ!
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Ребяткам учитывая природную сложность нашего народа надо учиться не три месяца.А вообще это феномен,во всем мире люди боятся Закона ибо все равны перед ним,а тут жеш..
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Ведмідь зрозумів, що не скрізь для нього малина і мед, тому від обурення у нього пропав дар мови і крім матюків він міг тільки ревіти. Ось тільки невідомо, чи знімуть з нього шкуру або і далі буде вільно жити в заказнику.
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Ни один из полицаев не выполняет закон про гос. язык. Все стоят, прикалываются, вместо того, чтоб упаковывать. Вообще - ощущение балагана.
А по поводу респектов: так у него на машине не написано, кто он. Пьяного остановили, и все. Если б задерживали министра, авакова там, или хотя бы тошу геращенко, то тогда б сразу и однозначно респект, а так он всего лишь бывший. Вопрос, будет ли для него наказание? Слабо верится. В суде как раз и вспомнят кто и что, и окажется, что его и не было за рулем, и задержали его неправильно...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Вы че ох#ели! Ты че, дура, видела меня за рулем?", - патрульные задержали пьяного экс-главу разрешительной системы МВД Медведя. ВИДЕО
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