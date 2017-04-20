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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10173) налоги (2453) пенсионная реформа (847) пенсия (1585) Министерство социальной политики (469) Розенко (469)

 Еще никто из членов Кабмина ни одного варианта пенсионной реформы не видел, - Розенко. ВИДЕО

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что на данный момент проект пенсионной реформы разрабатывается Министерством социальной политики, и ни один из членов Кабинета министров ее еще не видел.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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"Пенсионная реформа разрабатывается Министерством социальной политики, идут непростые дискуссии и с экспертами, и с представителями гражданского общества, и с представителями Международного валютного фонда. Еще никто из членов Кабинета министров ни одного варианта пенсионной реформы еще не видел. Я не могу сейчас ответить ни на один конкретный вопрос, кроме двух вопросов, по которым мы имеем ясность", - сказал П.Розенко журналистам в четверг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работники без официального трудоустройства могут сами платить взносы в Пенсионный фонд, - Розенко

Он уточнил, что речь идет о намерении провести осовременивание пенсий с 1 октября и отмены налогообложения пенсий.

Вице-премьер заявил, что выступает за необходимость широкого общественного обсуждения и консультаций с фракциями коалиции по вопросу пенсионной реформы перед ее внесением в Верховную Раду.

Напомним, ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что правительственный законопроект о пенсионной реформе готов, однако предварительно будет согласован с Международным валютным фондом перед внесением в Верховную Раду.



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Пан Розенко! Еще раз повторите:ОСОВРЕМЕНИТЕ пенсии с 1-го октября. А коэффициент 1,35 оставите или уменьшите пенсии на 35% ? А среднюю зарплату за предыдущий год или за три предыдущих, как ввел проффесор Янукович ? Правда, умный человек : одним махом - и средняя зарплата намного меньше. И еще : как происходит дискуссия с представителями гражданского общества если проект пенсионной реформы даже в кабмине никто не видел??? І хоч " дурень думкою багатіє" , але ми запам' ятали, що з 1 жовтня ОСУЧАСНЕННЯ пенсій!
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Кто глас и кто вопиющий? Я понял "глас" это Розенко. А вопиющие кто?
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Короче никто не хотит на себя брать ответственность по лишению пенсий граждан Украины!! Все хотят это дело спихнуть на безликое какое то совещательное лицо!!
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Ось тому і не потрібна нам ця ВР, бо конкретно спитати нема з кого.
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Смотрят в зеркало и думают: Что это за зеркало, что смотришь, а оно мой зад показывает.
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А Рева хвастался шо уже все разработано и будет подано в ВР в ближайшее время. Хорошо когда единомышленники у власти выполняют тщательно продуманную и согласованную между собой программу. Эгеж?
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и осовременивать будут (средняя по стране для начисления пенсий-3764)..утром на ZIK е сказал..вот и посмотрим....
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а где можно узнать,что это за представители гражданского общества?что то типа по многочисленным "просьбам трудящихся"?кто эти "трудящиеся" -хз..но некие же представители были?...вот и отстаньте-а то щас путин как нападе...
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Да что там выносить, возраст пока побоятся поднимать но увеличат стаж работы необходимый для выхода на пенсию, также уберут все льготы по раннему выходу.
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при стаже 50 лет как думаете какой нужен возраст? мне какая разница что увеличат результат будет тот же!! я же не могу начать работать с 5 лет!!... или могу?!!
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иди на Список -1 так к общему стражу добавляются годы по 1 списку....Вот мне 57..а стажа уже 65!!! ))) Можно если захотеть)))
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если сильно захотеть.....
можно себе нарисовать много чего
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Да в принципе никакая реформа и не нужна! Просто надо всю прибыль от бизнеса шоколадного джо отдавать в пенсионный фонд а не выводить на острова,и заживут пенсионеры лучше чем пенсионеры Швейцарии! (хотя половину всё равно разворуют)
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Отменять надо пенсии и ЕСВ. Разгонять все ПФонды с тысячами дармоедов. Зарплаты чиновников ( в том числе судей и др. привилегированных каст ) приземлить до возможностей государства. Возвратить прихватизированные предприятия стране. И будет нам счастье.
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Дефицит пенсионного фонда уже случился из за дурацких реформ налоговой, часть денег уходить в тень , люди предпочитают не оффицировать свои заработки , чтобы не платить непомерные налоги. Учитывая безработицу, войну и низкую рождаемость , идиотские решения толстомордых недоумков привидет к вымиранию и эмиграции населения Украины.
Жуткий непрофессионализм ,метание из крайности в крайность , как результат ограничиваемся залатывание дыр, и урвать где только возможно, что приведет не к экономическому росту и улучшению уровня жизни ,а к геноциду украинского народа.
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Эти, так сказать, люди жить в Украине не собираются, поэтому и не видят и не слышат.
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она наверное секретная, сказал)), забыл сказать розовенко!
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никто не видел-но обсуждают все кому не лень.как будто видели давно...
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Как можно дискуссировать по реформе, если ее никто в глаза не видел.? И вы , наверное, тоже. Вам уже тысячу раз предлагали в первую очередь сделать аудит и посчитать всех тех, кому вы платите пенсии. Никто ж не знает никаких точных цифр. По убирайте оттуда мертвые души, снизьте пенсии до среднего уровня всем судьям и другим прихлебателям , перестаньте платить оккупированным территориям , обложите налогами тех, кто законно сейчас уволит деньги в офшоры и вуаля! Вы найдете деньги! А то вы гоняете их от одних нуждающихся к другим. При этом банда как не платила налоги так и не платит.
А как можно сложить деньги в кубышку , если в ней нет дна? Да вы уже за три года украсили не меньше , чем овощ. С денег , с огромного состояния клюевых уже снят арест, и таких примеров масса, а шо мы ищем тогда? Вчерашний день?
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Оно ширинку на штанах не в состоянии научится застегивать!
А уже пытается пенсионную реформу целого государства писать!
Еще никто из членов Кабмина ни одного варианта пенсионной реформы не видел, - Розенко - Цензор.НЕТ 9884

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необходимо срочно вводить разрешение на детский труд..лет с четырех!! может они хоть до пенсии дотянут
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЕще никто из членов Кабмина ни одного варианта пенсионной реформы не видел, - Розенко. ВИДЕО
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