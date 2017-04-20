 Еще никто из членов Кабмина ни одного варианта пенсионной реформы не видел, - Розенко. ВИДЕО

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"Пенсионная реформа разрабатывается Министерством социальной политики, идут непростые дискуссии и с экспертами, и с представителями гражданского общества, и с представителями Международного валютного фонда. Еще никто из членов Кабинета министров ни одного варианта пенсионной реформы еще не видел. Я не могу сейчас ответить ни на один конкретный вопрос, кроме двух вопросов, по которым мы имеем ясность", - сказал П.Розенко журналистам в четверг.
Он уточнил, что речь идет о намерении провести осовременивание пенсий с 1 октября и отмены налогообложения пенсий.
Вице-премьер заявил, что выступает за необходимость широкого общественного обсуждения и консультаций с фракциями коалиции по вопросу пенсионной реформы перед ее внесением в Верховную Раду.
Напомним, ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что правительственный законопроект о пенсионной реформе готов, однако предварительно будет согласован с Международным валютным фондом перед внесением в Верховную Раду.
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можно себе нарисовать много чего
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Жуткий непрофессионализм ,метание из крайности в крайность , как результат ограничиваемся залатывание дыр, и урвать где только возможно, что приведет не к экономическому росту и улучшению уровня жизни ,а к геноциду украинского народа.
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А как можно сложить деньги в кубышку , если в ней нет дна? Да вы уже за три года украсили не меньше , чем овощ. С денег , с огромного состояния клюевых уже снят арест, и таких примеров масса, а шо мы ищем тогда? Вчерашний день?
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А уже пытается пенсионную реформу целого государства писать!
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http://censor.net.ua/news/436992/rabotniki_bez_ofitsialnogo_trudoustroyistva_mogut_sami_platit_vznosy_v_pensionnyyi_fond_rozenko
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