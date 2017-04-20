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 Политика Украины
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 Парубий о решении Международного суда ООН: Украина должна сосредоточиться и обеспечить достаточной доказательной базой обвинения против России. ВИДЕО

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал важным, что Международный суд ООН признал свою юрисдикцию и взялся рассматривать иск Украины против Российской Федерации.

Украина должна сосредоточиться и собрать достаточно доказательств финансирования Россией незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Так спикер ВРУ Андрей Парубий прокомментировал вчерашнее решение Международного суда ООН в Гааге о не наложении временных мер против РФ в части иска о финансировании Россией терроризма, передает Цензор.НЕТ.

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"По поводу вчерашнего решения, я считаю важным, что суд принял к рассмотрению вопрос Украины и российской агрессии и считаю сам факт, что суд взялся за рассмотрение, позитивным для Украины. Считаю положительным решением по поводу признания того, что осуществляется давление на нацменьшинства в Крыму и считаю, что на этом пути Украина должна сосредоточиться, чтобы обеспечить достаточной доказательной базой и следующие обвинения, которые Украина выдвигает против РФ, против Путина, но сам факт, что этот путь начат, убежден, является важным и позитивным для Украины", - заявил Парубий.

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19 апреля 2017 года Международный суд ООН огласил промежуточное решение по иску "Украина против РФ". В частности, суд признал за собой юрисдикцию по делу "Украина против России". Однако, отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма. Вместе с тем, Международный суд обязал Украину и Россию полностью выполнять "минские договоренности", а также обязал РФ обеспечить работу Меджлиса и предоставить доступ к обучению на украинском языке в оккупированном Крыму.

Президент Порошенко, комментируя данные решения суда, заявил: "Мы на правильном пути". В МИД Украины заявили, что позитивно оценивают вынесенное Международным судом ООН решение, а также призвали международное сообщество следить за выполнением Россией решения суда ООН. Глава МИД Климкин заявил, что Россия должна немедленно остановить расовую дискриминацию в оккупированном Крыму. А представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба отметил: "На данном этапе со счетом 3:1 победила Украина".

Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко заявила: "Неисполнение промежуточного решения суда ООН будет иметь для России серьезные последствия". А нардеп (НФ) Антон Геращенко отметил, что механизма заставить РФ выполнить решение Международного суда ООН нет. Вместе с тем, Секретарь СНБО Турчинов заявил, что недоволен решением суда.

В МИД РФ также прокомментировали решение Международного суда ООН по иску Украины.

Как сообщалось, 16 января 2017 г. Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Слушания в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее агрессии против Украины прошли 6-9 марта 2017 года. Украина представила аргументы 6 и 8 марта, Россия - 7 и 9 марта. Иск на 45 страницах опубликован на сайте суда.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил: "Украина представит в Международном суде ООН в Гааге доказательства преступлений РФ. Правда сильнее оружия". После первого дня слушаний Порошенко отметил: "Ждем от суда в Гааге решений, которые остановят поставки оружия и позволят прекратить притеснения крымских татар".

По словам главы МИД Павла Климкина, главная цель Украины в Гааге - защитить жизнь и права украинцев. Украина провела около 40 встреч с РФ до подачи иска в Международный суд ООН

Украина в Гааге напомнила о сбитом боевиками МН17: "Мы не знаем, кто может быть следующей жертвой". А также в ходе заседания украинская сторона заявила: "Жертвы среди мирного населения Донбасса - результат спонсирования терроризма Россией ". Ранее Цензор.НЕТ публиковал полный текст выступления представителя Киева на Международном суде ООН.

По мнению первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко, РФ очень перевозбудилась из-за иска против нее: "Это все очень напрягает Москву".

В ходе своего выступления в суде 8 марте представитель РФ заявил: "Боевики нашли оружие в хранилищах и шахтах Донбасса ". А также: "Россия прилагает значительные усилия, чтобы поддерживать крымских татар и украинское сообщество". В ответ, Мининформполитики обнародовало топ-5 лжи российской стороны в международном суде ООН в Гааге. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что над заявлениями РФ в суде ООН "недобрым смехом смеется весь мир ". А представитель Украины в суде Елена Зеркаль отметила: "Мне очень понравилась реакция России. Они были расстроены", а также подчеркнула: "Чем больше Россия будет так очевидно лгать в суде ООН, тем это лучше для позиции украинской стороны ".

Кроме того, родственники жертв крушения МН17 пришли на слушания в Международный суд ООН в Гааге по иску Украины против России: "Этот процесс наша единственная надежда".

В ответном слове 8 марта представитель Украины подчеркнул: "Россия не отрицает, что поставляет оружие для атаки против гражданских на востоке Украины".
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еще палубия отправить доводы излагать и все...пеця снова будет рад...
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м-да.....
ой відчувало моє серце , що позов був сформульований в москві - ТАК ВОНО І СТАЛОСЯ .
Результат БІЛЬШ НІЖ ПЕРЕМОЖНИЙ ДЛЯ путьки.....
Тер чекаєм відміни санкцій - ІБО ІХ ТАМ НЄТ ..... і це юридично доказано.....
Як так подавать , то краще жувать..... бо приходится сосать...
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лохонута заява, як і взагалі суд той до одного місця, Україна з того нічого не виграє.
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кто там сосредоточится? все сильные юристы заняты адвокатурой насирова, ефремова, яныка и пр. нечисти
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Пока само государство не признает на законодательном уровне ;оккупанта -оккупантом,войну-войной,агрессора-агрессором,террориста-террористом,кацапов-стороной агрессора,все это выглядит как пособнечество и предательство!
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даже если Украина признает Донбасс террористами, а рашка меджлис, кто будет признавать на международном уровне? в Крыму рашка по всем мировым законам защитила свои легитимные и признанные Украиной военные обьекты и точка. в донбассе Украина незаконно применила армию в мирное время, кто теперь террорист сложно выяснить.
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Клімкін та Петренко - є Вороги України , вони не можуть бути Міністрами МЗС та МЮ !!!!!!!
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Парубий о решении Международного суда ООН: Украина должна сосредоточиться и обеспечить достаточной доказательной базой обвинения против России - Цензор.НЕТ 3575Макар Ернстенко‏ @MakarErnst 5 ч.5 часов назад
МЗС:Україна перемогла у Гаазі. Українці:Але ж суд не визнав що росія фінансує тероризм і веде проти нас війну. Порохойоби:Петро стратєг.

Парубий о решении Международного суда ООН: Украина должна сосредоточиться и обеспечить достаточной доказательной базой обвинения против России - Цензор.НЕТ 2238 ГРИГОРОВИЧ‏ @sergiy080520141 5 ч.5 часов назад
КОЛИ ЛИШ ЗАДУКУМЕНТОВАНИХ ФАКТІВ ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ А ВІДЕО И ФОТОДОКАЗІВ СОТНІ ТИСЯЧ ТО ПРОГРАНА СПРАВА ЦЕ 100% РОБОТА НА ПУТІНА,ЦЕ СЛІПИМ ВИДНО
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Хоть одно доказательство назвал бы или военная тайна? бред необразовынных кортавых дебилов.
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За три года войны нет доказательной базы? Так сколько ещё времени годов?
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для нас может быть это доказательства, для суда - нет. тонкости международного права
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Шо то вы аж три года сосредоточиться (кроме своего личного интереса) не можите. Смотрите, что бы НАРОД на вас в скором времени не сосредоточился.
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Україна повинна натиснути на кремлівських щурів таких як кум Хуйла, Ахмєтка, Підрахуя, Труханова і т.д. щоб в Європі теж бачили що українська влада активно бореться з кацапами і їх агентами. А то виходить що кацапських виродків не чіпаємо, а просимо весь світ заступитися за нас.
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Да блин дебилы волонтерам закажите доказательства , они вам за месяц такую доказуху по нету нароют , что нервно будет курить СБУ , ГПУ и все остальные.
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Можно ещё в Фейсбуке скринов наделать. Опять же Ютуб ещё работает. Можно и оттуда роликов надёргать.
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Украина просерает все суды по тому что ей рулить пытаются откровенные враги Украины .Задача которых продать по больше пока они не дрыснули.
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Вот поэтому и просирает все суды Украина. Не понимает она, что такое доказательства.
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А нахрена вообще лезли без достаточной доказательной базы? Позориться? Получилось.
Или расчитывали на "весь Мир с нами ©", без доказательств?
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Неуспевшие свидетели, заходьте в зал! Пробуем ще раз.
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Если за три года войны не смогли "сосредоточиться" то или не можете, или не хотите.
Судя по тому , что в Раде каникулы за каникулами, пока гибнет народ Украины, " сосредотачиваться" никто не будет.
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Схема уже давно была отработана рыгами в Украине:
Если тебя есть за что "взять за ж.пу", то ты сам инициируешь судебный процесс против себя либо от контролируемой подставной конторы, либо используешь "полезных идиотов". При этом доказательная база заведомо делается "никакой" и любой суд (даже без материальной "мотивации") легко выносит решение в твою пользу.
После чего на руках - оправдательное решение, которым ты всем тычешь в морду.

Сейчас все это было повторено на уровне международного суда.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПарубий о решении Международного суда ООН: Украина должна сосредоточиться и обеспечить достаточной доказательной базой обвинения против России. ВИДЕО
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