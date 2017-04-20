 Парубий о решении Международного суда ООН: Украина должна сосредоточиться и обеспечить достаточной доказательной базой обвинения против России. ВИДЕО

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"По поводу вчерашнего решения, я считаю важным, что суд принял к рассмотрению вопрос Украины и российской агрессии и считаю сам факт, что суд взялся за рассмотрение, позитивным для Украины. Считаю положительным решением по поводу признания того, что осуществляется давление на нацменьшинства в Крыму и считаю, что на этом пути Украина должна сосредоточиться, чтобы обеспечить достаточной доказательной базой и следующие обвинения, которые Украина выдвигает против РФ, против Путина, но сам факт, что этот путь начат, убежден, является важным и позитивным для Украины", - заявил Парубий.
19 апреля 2017 года Международный суд ООН огласил промежуточное решение по иску "Украина против РФ". В частности, суд признал за собой юрисдикцию по делу "Украина против России". Однако, отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма. Вместе с тем, Международный суд обязал Украину и Россию полностью выполнять "минские договоренности", а также обязал РФ обеспечить работу Меджлиса и предоставить доступ к обучению на украинском языке в оккупированном Крыму.
Президент Порошенко, комментируя данные решения суда, заявил: "Мы на правильном пути". В МИД Украины заявили, что позитивно оценивают вынесенное Международным судом ООН решение, а также призвали международное сообщество следить за выполнением Россией решения суда ООН. Глава МИД Климкин заявил, что Россия должна немедленно остановить расовую дискриминацию в оккупированном Крыму. А представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба отметил: "На данном этапе со счетом 3:1 победила Украина".
Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко заявила: "Неисполнение промежуточного решения суда ООН будет иметь для России серьезные последствия". А нардеп (НФ) Антон Геращенко отметил, что механизма заставить РФ выполнить решение Международного суда ООН нет. Вместе с тем, Секретарь СНБО Турчинов заявил, что недоволен решением суда.
В МИД РФ также прокомментировали решение Международного суда ООН по иску Украины.
Как сообщалось, 16 января 2017 г. Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Слушания в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее агрессии против Украины прошли 6-9 марта 2017 года. Украина представила аргументы 6 и 8 марта, Россия - 7 и 9 марта. Иск на 45 страницах опубликован на сайте суда.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил: "Украина представит в Международном суде ООН в Гааге доказательства преступлений РФ. Правда сильнее оружия". После первого дня слушаний Порошенко отметил: "Ждем от суда в Гааге решений, которые остановят поставки оружия и позволят прекратить притеснения крымских татар".
По словам главы МИД Павла Климкина, главная цель Украины в Гааге - защитить жизнь и права украинцев. Украина провела около 40 встреч с РФ до подачи иска в Международный суд ООН
Украина в Гааге напомнила о сбитом боевиками МН17: "Мы не знаем, кто может быть следующей жертвой". А также в ходе заседания украинская сторона заявила: "Жертвы среди мирного населения Донбасса - результат спонсирования терроризма Россией ". Ранее Цензор.НЕТ публиковал полный текст выступления представителя Киева на Международном суде ООН.
По мнению первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко, РФ очень перевозбудилась из-за иска против нее: "Это все очень напрягает Москву".
В ходе своего выступления в суде 8 марте представитель РФ заявил: "Боевики нашли оружие в хранилищах и шахтах Донбасса ". А также: "Россия прилагает значительные усилия, чтобы поддерживать крымских татар и украинское сообщество". В ответ, Мининформполитики обнародовало топ-5 лжи российской стороны в международном суде ООН в Гааге. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что над заявлениями РФ в суде ООН "недобрым смехом смеется весь мир ". А представитель Украины в суде Елена Зеркаль отметила: "Мне очень понравилась реакция России. Они были расстроены", а также подчеркнула: "Чем больше Россия будет так очевидно лгать в суде ООН, тем это лучше для позиции украинской стороны ".
Кроме того, родственники жертв крушения МН17 пришли на слушания в Международный суд ООН в Гааге по иску Украины против России: "Этот процесс наша единственная надежда".
В ответном слове 8 марта представитель Украины подчеркнул: "Россия не отрицает, что поставляет оружие для атаки против гражданских на востоке Украины".
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ой відчувало моє серце , що позов був сформульований в москві - ТАК ВОНО І СТАЛОСЯ .
Результат БІЛЬШ НІЖ ПЕРЕМОЖНИЙ ДЛЯ путьки.....
Тер чекаєм відміни санкцій - ІБО ІХ ТАМ НЄТ ..... і це юридично доказано.....
Як так подавать , то краще жувать..... бо приходится сосать...
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МЗС:Україна перемогла у Гаазі. Українці:Але ж суд не визнав що росія фінансує тероризм і веде проти нас війну. Порохойоби:Петро стратєг.
ГРИГОРОВИЧ @sergiy080520141 5 ч.5 часов назад
КОЛИ ЛИШ ЗАДУКУМЕНТОВАНИХ ФАКТІВ ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ А ВІДЕО И ФОТОДОКАЗІВ СОТНІ ТИСЯЧ ТО ПРОГРАНА СПРАВА ЦЕ 100% РОБОТА НА ПУТІНА,ЦЕ СЛІПИМ ВИДНО
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Или расчитывали на "весь Мир с нами ©", без доказательств?
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нормальные сначала доказательную базу собирают, а потом в суд подают. лозунгам иностранные суды не верят.
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Судя по тому , что в Раде каникулы за каникулами, пока гибнет народ Украины, " сосредотачиваться" никто не будет.
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Если тебя есть за что "взять за ж.пу", то ты сам инициируешь судебный процесс против себя либо от контролируемой подставной конторы, либо используешь "полезных идиотов". При этом доказательная база заведомо делается "никакой" и любой суд (даже без материальной "мотивации") легко выносит решение в твою пользу.
После чего на руках - оправдательное решение, которым ты всем тычешь в морду.
Сейчас все это было повторено на уровне международного суда.
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