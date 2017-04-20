 "Кричат, бывает: "Хохлы, сала хотите!?". Салом с ними делимся. Свинцовым", - бойцы ВСУ на мариупольском направлении отбивают атаки боевиков РФ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на Військове телебачення України
, незначительное затишье вдоль азовского побережья наблюдалось на Пасху, однако боевиков на долго не хватило и обстрелы продолжились. Украинские военные уверенно держат оборону и готовы дать адекватный отпор врагу.
"Бьют или утром, или на заре. Бывает перекрикиваются - типа: "Хохлы, сала хотите?!". Мы с ними салом делимся. Свинцовым", - говорит боец по имени Михаил. Смотрите также: РФ использовала на Донбассе самый мощный танк в своей армии, - Bellingcat. ФОТО+ВИДЕО
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звыняйтэ, бананив у нас нэма
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Бережи Вас Бог!
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пс. Наче в кацапів є те сало...
От кізяки точно мають...
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Чтобы не вызвать подозрений о происхождении экстремистского материала, «повара путина» вбрасывают хвалебные статьи о «патриотах - Биндеровцах», «Правом секторе» («Мы с вами, хлопцы!»), поют дифирамбы воинам Вооруженных Сил Украины («Орлы! Так держать!»), лицемерно сокрушаются о погибших на растяжках украинских разведчиках («Лучшие дети нации гибнут на фронте»).
Втершись в доверие таким коварным образом, оставшиеся сорок процентов тролли с улицы Савушкина, 55 используют на то, чтобы «повесить лапшу» на уши ордынцам о прибитом к дереву в Славянске мальчике в трусиках, о съеденных «карателями» на Киевщине снегирях и изнасилованной «жидобиндеровцами» на Донбассе эпилептической старухе.
В заключение статьи (40%) поребрики плавно переходят к проклятиям Президента Украины и депутатов Рады, призывая свергнуть законное украинское Правительство и выходить «на третий Майдан».
«Ольгинцы» с утра уже получили из ФСБ РФ новую методичку. «Украина разваливается. Президент Порошенко сбежал». Старая мантра ватников «каструлегаловые каклы - сдохнете от холодомора» уже не востребована.
Как объяснил мне в «личке» житель Санкт-Петербурга: «передачи с участием Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева в России смотрят только дебилы».
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ОбосцАнцам ,,, Ягель...Только ягель.
Ну на крайняк верблюжью колючку. Пусть думают, что это карасики...
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"Ах, душенька!- ей Крыса отвечала. -
Тут на меня ничем не угодишь!
Вот разве только хлеб я ем и сало!...".
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