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 Политика Украины, Общество
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 "Кричат, бывает: "Хохлы, сала хотите!?". Салом с ними делимся. Свинцовым", - бойцы ВСУ на мариупольском направлении отбивают атаки боевиков РФ. ВИДЕО

Вблизи Мариуполя пророссийские боевики регулярно нарушают режим тишины. Активно используется запрещенная минскими соглашениями артиллерия более 100 мм, а провокации не прекращаются ни на день.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, незначительное затишье вдоль азовского побережья наблюдалось на Пасху, однако боевиков на долго не хватило и обстрелы продолжились. Украинские военные уверенно держат оборону и готовы дать адекватный отпор врагу.

"Бьют или утром, или на заре. Бывает перекрикиваются - типа: "Хохлы, сала хотите?!". Мы с ними салом делимся. Свинцовым", - говорит боец по имени Михаил.

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Нужно ВСУ стрелять на звук. Если одна из трёх пуль, таким образом, заткнёт баньдюгану глотку -это будет хорошей подмогой.
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Справжнього сала кацапйо в очі не бачило. У відповідь треба пропонувати їм рєпу і ягель з боярою.
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Та ще можна запропонувати засіб для миття ванн.Його вони також дуже полюбляють.
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Конечно сала хотим. Только извиняйте, взамен не можем вам предложить ничего: нету ягеля, не потребляем.
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На шкварки руцьке бидло,на шкварки!!!
пс. Наче в кацапів є те сало...
От кізяки точно мають...
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это борцы с фашизмом-нацизмом, интернационалисты кричат своим братьям...
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Только мне кажется, что у рассейских джентльменов такой великосветский, такой тонкий, граничащий с рязаньской изысканностью юмор? Наш Рыбников еще не плачет от зависти?
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смотрю на дома и думаю в слух..зачем было звать путина и войска? зачем и почему?
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А я думаю , вот как мне с ними жить в одной стране ?
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Метод лжи под названием: «40 на 60» придуман еще Геббельсом. Он заключается в том, что Средства Массовой Дезинформации московии 60 процентов вброса дают в интересах Украины.
Чтобы не вызвать подозрений о происхождении экстремистского материала, «повара путина» вбрасывают хвалебные статьи о «патриотах - Биндеровцах», «Правом секторе» («Мы с вами, хлопцы!»), поют дифирамбы воинам Вооруженных Сил Украины («Орлы! Так держать!»), лицемерно сокрушаются о погибших на растяжках украинских разведчиках («Лучшие дети нации гибнут на фронте»).
Втершись в доверие таким коварным образом, оставшиеся сорок процентов тролли с улицы Савушкина, 55 используют на то, чтобы «повесить лапшу» на уши ордынцам о прибитом к дереву в Славянске мальчике в трусиках, о съеденных «карателями» на Киевщине снегирях и изнасилованной «жидобиндеровцами» на Донбассе эпилептической старухе.
В заключение статьи (40%) поребрики плавно переходят к проклятиям Президента Украины и депутатов Рады, призывая свергнуть законное украинское Правительство и выходить «на третий Майдан».
«Ольгинцы» с утра уже получили из ФСБ РФ новую методичку. «Украина разваливается. Президент Порошенко сбежал». Старая мантра ватников «каструлегаловые каклы - сдохнете от холодомора» уже не востребована.
Как объяснил мне в «личке» житель Санкт-Петербурга: «передачи с участием Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева в России смотрят только дебилы».
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там таких дебилов 86% ,россия срана испоковечных зомби, какой им скажут такой преемник и будет,русские это насекомые
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Порошенко сбежал..сам видел как он тащил по Чопской трассе кравчучку с рошеновскими конфетами....
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Говно вопрос - конечно хотят! Какой рюзге не любит вкусно и досыта поесть лакомства?
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Какое сало ???
ОбосцАнцам ,,, Ягель...Только ягель.
Ну на крайняк верблюжью колючку. Пусть думают, что это карасики...
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пьянь рвань и прочая дрянь.Зачем им отвечать. мочить,мочить и мочить
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Береги ВАС Господь и Пресвятая Дева.Возвращайтесь живыми! Удачи ВАМ ВОИНЫ!
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Сало - это русская национальная еда. "А сало русское едят"…Русский писатель и поэт С. Михалков в своей басне "Две подруги", раскрывая пороки русского общества, написал: "А что ты ешь?- спросила Крысу Мышь. - Есть то, что мы едим, тебе ведь не пристало!"-
"Ах, душенька!- ей Крыса отвечала. -
Тут на меня ничем не угодишь!
Вот разве только хлеб я ем и сало!...".
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Кричат, бывает: "Хохлы, сала хотите!?". Салом с ними делимся. Свинцовым", - бойцы ВСУ на мариупольском направлении отбивают атаки боевиков РФ. ВИДЕО
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