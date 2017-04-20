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 Политика Украины
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 Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне. Войска РФ способны вторгнуться в Украину в течение 2-3 часов, - Турчинов. ВИДЕО+ ФОТО

Подразделения РФ, дислоцированные вблизи государственной границы, способны в течение 2-3 часов вторгнуться в Украину.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов в ходе своего выступления во время открытия программы "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины", передает Цензор.НЕТ.

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"В случае принятия Москвой политического решения по расширению масштабов вооруженной агрессии против Украины, 1 и 2 армейские корпуса будут вести наступательные действия, после их перегруппировки и усиления российскими регулярными войсками. Российские подразделения, дислоцированные вблизи государственной границы, способны в течение 2-3 часов вторгнуться на территорию нашего государства. Готовятся к войне и военно-промышленные комплексы России", - заявил Турчинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша задача - продвигаться на восток. Главное - не проскочить границу, - Турчинов

По словам Турчинова, "Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне, которая угрожает не только Украине, но и другим странам центральной и восточной Европы".

Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне. Войска РФ способны вторгнуться в Украину в течение 2-3 часов, - Турчинов 01

Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне. Войска РФ способны вторгнуться в Украину в течение 2-3 часов, - Турчинов 02

Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне. Войска РФ способны вторгнуться в Украину в течение 2-3 часов, - Турчинов 03

Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне. Войска РФ способны вторгнуться в Украину в течение 2-3 часов, - Турчинов 04

Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне. Войска РФ способны вторгнуться в Украину в течение 2-3 часов, - Турчинов 05

Напомним, ранее руководитель группы ИС Дмитрий Тымчук заявил, что с военной точки зрения наиболее вероятным для наступления российских войск является мариупольское направление.
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Да откуда такая уверенность в том, что главная цель - воевать за воров - нет ни одного военного который бы воевал именно за ваш тезис. А в современной войне и трёх миллионов мало - в современной войне всё решает кто раньше нажмёт кнопку. Для локальных военных действий достаточно и миллиона - не подскажите где и когда в военной современной компании использовалось миллион военных.
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Вот тако сценарий сейчас воплощается
Порошенко и когорта под руководством МВФ доводят до полной деморализации население Украины новыми тарифами и налогами. Геноцид как при Сталине, реально нечего жрать, поля проданы и обтянуты колючкой, попытаешься наломать качанов - расстреляют.
Российская армия(как на параде) входит в Киев (арсеналы подожгли украинские прапорщики, партизанам нечем вооружаться, правый сектор и прочие патриоты давно уничтожены в так называемом АТО, молодые уехали батрачить в ЕС после безвиза) под приветствие немногих голодных жителей столицы.
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Странно , если все так плохо почему дырявые не в Киеве или хотя бы в Харькове , партизаны давно вооружены .
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А ну ка факты про - поля проданы и обтянуты колючкой, попытаешься наломать качанов - растрел??????
Дядя!
Вы дурак?
И за шо вам фысыбы деньги платит?!!!
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Может он с Алтаем перепутал и не знает что у нас земля не продается ?
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Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне. Войска РФ способны вторгнуться в Украину в течение 2-3 часов, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3017
КИТАЙ ТОЖЕ ГОТОВИТЬСЯ, взять Сибирь до Урала. Из 2 330 000 военнослужащих китайской армии почти две трети служит в округах, так или иначе потенциально нацеленных на Россию.
http://www.svoboda.org/a/28437464.html
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А не нападе ? - мамой побожись....
впрочем, кому ты нужен....
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Нахрена хуйлу наступать, когда украинские власти и сами отлично справляются? Это всё трендёжь. Была бы угроза то, Турчинов сам бы вдоль границы рвы копал лопатой. Это он быдло пугает.
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кацапы если и придут то за такими вот олезлыми пасторами вальцманами и гнойсманами и етот пастор больше всего боится потому и поносит -пйми пастр ты для нарда глист паразит
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Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне ? И что нам предлагает РНБО ? Где инициативы про безвиз , прекращение отношений , торговли , закрытие границы ? Или давай подымем цену на газ и он не нападет ?
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Украина продолжает готовиться к полномасштабной войне. ВСУ способны вторгнуться в Россию в течение 2-3 часов, - Медведев. ВИДЕО

Напомним, ранее министр обороны РФ Шойгу заявил, что с военной точки зрения наиболее вероятным для наступления украинских войск является ростовское направление....
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ну не ты же будешь волноваться в этом случае что предпринимать,ты будешь сидеть своей бесполезной жепой на диване и ждать лучших времен
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Ну как так можна не признавать заслуг урядовцив.
С данными ГУР полетели доложилис ьв США ЕС и УК убедили что путин нападе получили Джавелины и др оружие что с таким оружием у ВСУ хйло трижды задумается нападать ли...
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Турчинов заипал! Он бы еще сказал, что трава зеленая, а вода мокрая... млять, уроды вы в верхушке, во главе с говонокомандующим! Трухановы, Допы и Гепы напрямую руководят саботажем и продолжают воровать гос.бюджет. а вам на все это наsрать! Ну нужно людей тупо пугать страшилками, что #путиннападэ - это и ежу понятно, а что вы суки делаете для укрепления ВСУ? Или только "кугуары" для "беркута" закупаете?!... уроды...
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пастор в своем репертуаре, нагнетает истерику среди дыбилов. Видно, готовится еще что-то продать после Крыма.
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Штырить скоро будет тебя, мажоришко. Ваше правление не вечно.
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Турчинов и Юля будут казнены за государственную измену и сдачу Крыма.
Хватит слушать речи предателя!
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а ты что делал во время сдачи ??? или отвоевал уже ???
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Турчинов, не истери. Просто принимай меры. Свой шанс напасть РФ имела в 2014 . Ограничилась Крымом. Теперь до них приходит осознание чего это им стоило. Вон, чуть не с кулаками набросились в ООН на британского представителя со словами "Не позволим разрушить наши отношения с США!" Я чуть слезу не пустил. Это же как оказывается вата вдруг полюбила проклятых пендосов!

Так что не нагнетай Пастор. Лучше в ответ свои учения проводи, они помогают кстати удерживать армию в период затишья от разложения и пьянства. Это РФ лучше других понимают. А то случись что действительно и опять вся нагрузка ляжет на добробатов и волонтеров. Только на этот раз Педофильный уже шанса отбиться партизанскими методами не даст. Попрет всей силой. Не повторите ошибок Сталина в 41-м, проявляйте активность войск в местах опасных для вторжения.
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в очередной раз налетела стая тупых бездарных ботов которые кроме оскорблений ничего сказать и не могут больше
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СЛАВЯНСК 🇺🇦‏ @Slavyansk_UA 2 ч.2 часа назад
американские "Томагавки" убедили Сирию передислоцировать свою авиацию к российской военной базе вместе бояться получить люлей не так стыдно
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Шо за полова? То для примусу України виконувати мінський договорняк, так сказав суд ООН.
А Турч ще не прохавав, все йому вороги мерещаться. Кругом одні друзі! Ну крім нього самого і прісних.
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Кремлю нужен вабанк или все или пипец всей раше ,,, так что точим топоры
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Их задача - не сказать, а пос...ать
а вы - нюхайте.
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Сказать куйлу, если ихтамнеты вторгнуться в Украину, их накроют сразу же точкой У, а ближайшие города параши подвергнуться обстрелу и придется кубань брат под защиту от рюскоговорящих фашистов. Что бы они не думали, что им так все просто обойдется как в 2014 году.
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В 1979 г. СССР тоже вторгся в Афганистан устанавливать там русский мир. Гонору и пафосу было хоть пруд пруди. А какой результат? Почти 10 лет в условиях партизанской войны, 15 тыс. погибших и КРАХ "самой великой" и "самой могучей".
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Спецслужбы США ищут в своих рядах информатора WikiLeaks - СМИ
ЦРУ и ФБР пытаются найти человека, который передал WikiLeaks "тысячи документов", касающихся методов ведения слежки, сообщает телеканал CBS News.
Американские спецслужбы проводят расследование, пытаясь выяснить, кто среди сотрудников ЦРУ и ФБР является информатором WikiLeaks. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
По данным телеканала, спецслужбы хотят найти человека, который передал WikiLeaks "тысячи документов". В них содержится информация о методах и технологиях слежения, дающих доступ к смартфонам, смарт-телевизорам и компьютерам.
Большая часть материалов хорошо защищена, но доступ к ней все равно имели "сотни людей", списки которых изучают следователи.
По словам источников, спецслужбы предполагают, что информатор находится среди сотрудников либо подрядчиков ЦРУ. Он должен иметь физический доступ к засекреченным документам.
7 марта 2017 года портал WikiLeaks объявил о начале публикации новой серии секретных документов, которые находились в базе данных ЦРУ в США. Серия получила кодовое название Vault 7 ("Сейф 7") и является крупнейшей публикацией за все время.
Из опубликованных на сайте WikiLeaks документов следует, что Вашингтон создал тайную базу хакеров в консульстве США во Франкфурте, разработал сотни вредоносных программ для прослушивания и слежки, а в своих кибератаках использовал "почерки" других группировок и спецслужб, чтобы скрыть следы преступлений.
http://www.cbsnews.com/news/cia-fbi-on-manhunt-for-leaker-who-gave-top-secret-documents-to-wikileaks/
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панамарь -епштейн перснаж вальцмана гнйсмана трупчинва ег кляузы интересны тка ег хзяевам -в мусор
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Radio Lemberg‏ @RadioLemberg 10 ч.10 часов назад
Адміністрація Трампа та держдепартамент повністю переглянуть політику щодо Ірану, який не тільки підтримує Асада, а й погрожує кораблям США
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Справжній план Путіна: відділити Донбас і забрати собі - Bloomberg

Незважаючи на удаване замороження конфлікту на Донбасі, реальна стратегія президента РФ Володимира Путіна - повністю відокремити регіон від України й поступово ввести до складу Росії.
Про це повідомили три близьких до Кремля джерела, пише агентство Bloomberg.
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Ну да, а реально оснащали МВД от майдана подальше так сказать, а теперь ОЙ.... Мусорами
воевать будете, пастор?
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До тех пор ,пока украинское руководство будет само себя накручивать "полномасштабным вторжением" расейцы будут действовать нестандартно и через свою агентуру и агентов влияния вставлять Украине палки в колеса, в том числе и на международном уровне. Необходима нормальная, полноценная граница с РФ и побольше рвения у спецcлужб, по отлову агентуры.
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Штунда тобі вже дійсно баптизм всі мізки роз'їв?А як же шатун?
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Reuters узнало авторов плана влияния России на выборы в США

План по вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году разработал Российский институт стратегических исследований (РИСИ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех действующих и четырех бывших чиновников американской администрации.
"Дорожную карту" влияния на выборы в США попросил составить лично президент Путин, уточнил бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки. По информации источников агентства, в РИСИ подготовили два документа.
В июне прошлого года были разработаны рекомендации для Кремля о запуске пропагандистской кампании в социальных сетях и на государственных СМИ с целью склонить американцев избрать президента, который займет более мягкую позицию в отношении России, нежели бывший глава государства Барак Обама.
Второй документ был подготовлен в октябре. В нем эксперты исходили из вероятной победы Хиллари Клинтон и рекомендовали прекратить пропаганду в поддержку Трампа и перейти к вбросу сведений о фальсификациях на голосовании, чтобы нанести ущерб репутации Клинтон как вероятного будущего президента США.
В то же время хакерские взломы серверов Демократической партии в рекомендациях РИСИ не упоминались, отмечает Reuters.
Каким образом эти документы попали к американским спецслужбам, не сообщается.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пресс-службы РИСИ и RT не ответили на запросы Reuters. Представитель агентства Sputnik назвал сообщения "абсолютной ложью".
В настоящее время американские спецслужбы расследуют предполагаемое вмешательство России в прошлогодние выборы президента США. В январе разведывательное сообщество США заявило, что президент России Владимир Путин распорядился провести хакерские атаки на Демократическую партию, чтобы повлиять на предвыборную кампанию и помочь Трампу. В Кремле причастность к кибератакам отрицают.
http://www.reuters.com/article/us-usa-russia-election-exclusive-idUSKBN17L2N3
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Сидить тихо...не заважайте щурам красти....бо хуйло нападе
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А шо Пуйло сказал что больше не нападет и все поверили?
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Готовится к нападению и направить туда всё внимание (информационное, военное и тд.) Значит упустить из виду гораздо более опасную(на данном этапе) деятельность российских спецслужб(в том числе и дипломатических) по дискредитации, разложению, внесению сумятицы и раздора в украинское общество.
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Andrii Olefirov 🇺🇦‏Подлинная учетная запись @AndriiOlefirov 2 ч.2 часа назад
20.04.1938 р. ухвалено постанову про обов'язкове вивчення російської мови в усіх школах України

Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне. Войска РФ способны вторгнуться в Украину в течение 2-3 часов, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7144
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Как уже достал этот мудак плешивый. Реально превратили страну в Северную Корею. Но, в отличие от наших бандюг Ким Чен Ын хотя-бы не ведёт подковёрных сделок со своим врагом.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКремль продолжает готовиться к полномасштабной войне. Войска РФ способны вторгнуться в Украину в течение 2-3 часов, - Турчинов. ВИДЕО+ ФОТО
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