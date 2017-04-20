 Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне. Войска РФ способны вторгнуться в Украину в течение 2-3 часов, - Турчинов. ВИДЕО+ ФОТО

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"В случае принятия Москвой политического решения по расширению масштабов вооруженной агрессии против Украины, 1 и 2 армейские корпуса будут вести наступательные действия, после их перегруппировки и усиления российскими регулярными войсками. Российские подразделения, дислоцированные вблизи государственной границы, способны в течение 2-3 часов вторгнуться на территорию нашего государства. Готовятся к войне и военно-промышленные комплексы России", - заявил Турчинов.
По словам Турчинова, "Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне, которая угрожает не только Украине, но и другим странам центральной и восточной Европы".
заявил, что с военной точки зрения наиболее вероятным для наступления российских войск является мариупольское направление.
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Порошенко и когорта под руководством МВФ доводят до полной деморализации население Украины новыми тарифами и налогами. Геноцид как при Сталине, реально нечего жрать, поля проданы и обтянуты колючкой, попытаешься наломать качанов - расстреляют.
Российская армия(как на параде) входит в Киев (арсеналы подожгли украинские прапорщики, партизанам нечем вооружаться, правый сектор и прочие патриоты давно уничтожены в так называемом АТО, молодые уехали батрачить в ЕС после безвиза) под приветствие немногих голодных жителей столицы.
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Дядя!
Вы дурак?
И за шо вам фысыбы деньги платит?!!!
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КИТАЙ ТОЖЕ ГОТОВИТЬСЯ, взять Сибирь до Урала. Из 2 330 000 военнослужащих китайской армии почти две трети служит в округах, так или иначе потенциально нацеленных на Россию.
http://www.svoboda.org/a/28437464.html
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впрочем, кому ты нужен....
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Новости Крымнаша. Выпуск #884 за 19.04.2017 «Гаага животворящая всё ближе» https://crimeaua1.wordpress.com/2017/04/19/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-884-%d0%b7%d0%b0-19-04-2017-%d0%b3%d0%b0%d0%b0%d0%b3%d0%b0/ … ссылки, фото и видео в блоге
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Напомним, ранее министр обороны РФ Шойгу заявил, что с военной точки зрения наиболее вероятным для наступления украинских войск является ростовское направление....
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С данными ГУР полетели доложилис ьв США ЕС и УК убедили что путин нападе получили Джавелины и др оружие что с таким оружием у ВСУ хйло трижды задумается нападать ли...
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Хватит слушать речи предателя!
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Так что не нагнетай Пастор. Лучше в ответ свои учения проводи, они помогают кстати удерживать армию в период затишья от разложения и пьянства. Это РФ лучше других понимают. А то случись что действительно и опять вся нагрузка ляжет на добробатов и волонтеров. Только на этот раз Педофильный уже шанса отбиться партизанскими методами не даст. Попрет всей силой. Не повторите ошибок Сталина в 41-м, проявляйте активность войск в местах опасных для вторжения.
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американские "Томагавки" убедили Сирию передислоцировать свою авиацию к российской военной базе вместе бояться получить люлей не так стыдно
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А Турч ще не прохавав, все йому вороги мерещаться. Кругом одні друзі! Ну крім нього самого і прісних.
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а вы - нюхайте.
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Высокие цены в Крыму связали с отсутствием торговых сетей. А с оккупацией Крыма россией - не связали http://fresh.org.ua/novosti/131578/vysokie-tseny-v-krymu-svyazali-s-otsutstviem-torgovykh-setey_2017-04-20 …
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ЦРУ и ФБР пытаются найти человека, который передал WikiLeaks "тысячи документов", касающихся методов ведения слежки, сообщает телеканал CBS News.
Американские спецслужбы проводят расследование, пытаясь выяснить, кто среди сотрудников ЦРУ и ФБР является информатором WikiLeaks. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
По данным телеканала, спецслужбы хотят найти человека, который передал WikiLeaks "тысячи документов". В них содержится информация о методах и технологиях слежения, дающих доступ к смартфонам, смарт-телевизорам и компьютерам.
Большая часть материалов хорошо защищена, но доступ к ней все равно имели "сотни людей", списки которых изучают следователи.
По словам источников, спецслужбы предполагают, что информатор находится среди сотрудников либо подрядчиков ЦРУ. Он должен иметь физический доступ к засекреченным документам.
7 марта 2017 года портал WikiLeaks объявил о начале публикации новой серии секретных документов, которые находились в базе данных ЦРУ в США. Серия получила кодовое название Vault 7 ("Сейф 7") и является крупнейшей публикацией за все время.
Из опубликованных на сайте WikiLeaks документов следует, что Вашингтон создал тайную базу хакеров в консульстве США во Франкфурте, разработал сотни вредоносных программ для прослушивания и слежки, а в своих кибератаках использовал "почерки" других группировок и спецслужб, чтобы скрыть следы преступлений.
http://www.cbsnews.com/news/cia-fbi-on-manhunt-for-leaker-who-gave-top-secret-documents-to-wikileaks/
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Адміністрація Трампа та держдепартамент повністю переглянуть політику щодо Ірану, який не тільки підтримує Асада, а й погрожує кораблям США
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Незважаючи на удаване замороження конфлікту на Донбасі, реальна стратегія президента РФ Володимира Путіна - повністю відокремити регіон від України й поступово ввести до складу Росії.
Про це повідомили три близьких до Кремля джерела, пише агентство Bloomberg.
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воевать будете, пастор?
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План по вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году разработал Российский институт стратегических исследований (РИСИ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех действующих и четырех бывших чиновников американской администрации.
"Дорожную карту" влияния на выборы в США попросил составить лично президент Путин, уточнил бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки. По информации источников агентства, в РИСИ подготовили два документа.
В июне прошлого года были разработаны рекомендации для Кремля о запуске пропагандистской кампании в социальных сетях и на государственных СМИ с целью склонить американцев избрать президента, который займет более мягкую позицию в отношении России, нежели бывший глава государства Барак Обама.
Второй документ был подготовлен в октябре. В нем эксперты исходили из вероятной победы Хиллари Клинтон и рекомендовали прекратить пропаганду в поддержку Трампа и перейти к вбросу сведений о фальсификациях на голосовании, чтобы нанести ущерб репутации Клинтон как вероятного будущего президента США.
В то же время хакерские взломы серверов Демократической партии в рекомендациях РИСИ не упоминались, отмечает Reuters.
Каким образом эти документы попали к американским спецслужбам, не сообщается.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пресс-службы РИСИ и RT не ответили на запросы Reuters. Представитель агентства Sputnik назвал сообщения "абсолютной ложью".
В настоящее время американские спецслужбы расследуют предполагаемое вмешательство России в прошлогодние выборы президента США. В январе разведывательное сообщество США заявило, что президент России Владимир Путин распорядился провести хакерские атаки на Демократическую партию, чтобы повлиять на предвыборную кампанию и помочь Трампу. В Кремле причастность к кибератакам отрицают.
http://www.reuters.com/article/us-usa-russia-election-exclusive-idUSKBN17L2N3
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20.04.1938 р. ухвалено постанову про обов'язкове вивчення російської мови в усіх школах України
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