 "Они тут гуляют, пьют, а мы сдыхаем без работы! А с нас еще требуют плату за коммунальные услуги. Как нам жить дальше?!", - жительница оккупированного Донецка. АУДИО

"Чуть больше месяца назад, 14 марта, боевики "ДНР" запретили гуманитарному фонду Ахметова работать на подконтрольной им территории. Не секрет, что фонд Ахметова работал довольно эффективно и действительно раздавал людям продуктовые наборы. Понятное дело, что занимался этим олигарх в своих корыстных целях. Но в отличие от российской гуманитарки, которая не доходила до людей, его продукты на самом деле помогали беднейшим жителям Донецкой области выживать. И вот уже месяц жители ОРДЛО живут без ахметовской гуманитарки. Теперь многие вынуждены в буквальном смысле голодать. Оставшиеся без продуктов люди звонят на горячую линию и умоляют сотрудников фонда Ахметова помочь, но ничего сделать уже нельзя. "Защитники" Донбасса из "ДНР" лучше знают, что нужно жителям Донбасса", - рассказал блогер.
"На канале фонда Ахметова в ютубе периодически выкладывают записи разговоров с жителями в ОРДЛО. Вот настоящий крик души жительницы Донецка", - отметил он.
"Они тут живут, гуляют, пьют, а мы сдыхаем без работы, без ничего. А с нас еще требуют плату за коммунальные услуги, за которые мы не можем заплатить! Как нам жить, скажите? Что нам делать, как нам жить дальше?!" - плачет в трубку женщина, которая дозвонилась в гуманитарный штаб Ахметова.
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"Как хорошо, что Донбасс "спасли от фашистов. Наконец-то жить стало лучше. Спасибо, Россия! Не надо Донецку фашистских продуктов! Донбасс никто не ставил на колени. Деды помирали от голода, и внукам нечего жировать", - иронизирует блогер.
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Хай дохнуть ,скоти.
Слава Україні!
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и информировали нас
о том, что дескать на колени
не станет никогда Донбасс
на этих крикунов глядели
качая молча головой
считали, что Донбасс на деле
хоть полудурок, но ведь свой...
и так кричал Донбасс годами
но вот настали времена
чтоб подтвердить слова делами
когда в твой дом пришла война
могучий Харьков отстояли
и Николаев не сломлён
и про Одессу все слыхали
как нечисть там сожгли огнём
а вот Донбасс хоть понтовался
когда о гордости кричал
на деле жидким оказался
и молча на колени стал
вот так вот жителей Донбасса
легко нагнули чужаки
борцы за русский мир с Кавказа
и ряженые казаки
затем бандеровцев прислали
они совместно с ВСУ
прогнав чужих донбассу дали
бандеровскую колбасу
на это улыбнувшись кисло
и даже позы не сменив
гуманитарную сосиску
Донбасс за щёку заглотил!
отныне двух не будет мнений
я в этом свято убеждён
Донбасс не просто на коленях,
он был терпилою рождён!
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- как нам жить дальше, хлюп-хлюп-плям-плям???
- выпейте водички и съешьте таблетку...
шедеврально, бггг
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Девушке нужен СПОНСОР . ! Спонсоры , вы где , ау-у . ?
.
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над пропагандистами вроде Д.Казанского? так он не голоден,
и средства на видео есть но он не старается и тупо их проедает
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ни морально, ни, боюсь оказаться правьім, сексуально!
каким боком сюдьі твой казанский? если намек на фейки с его стороньі, к нему и обращайся!
если намек на фейковость всей инфьі по донбасу со стороньі Украиньі - вам, милочка, к психиатру, причем к очень искусному!!!
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При цьому батькам наказано не розповсюджувати цієї інформації.
«Протермінована «гуманітарка». Батькам наказали мовчати. Цією їжею отруїлися діти. Нібито намутили із фаршем», - пишуть у соцмережах.
До речі, донеччанам часто трапляється протермінована їжа у гуманітарній допомозі. Особливо це стосується м'ясних консервів - в банках м`ясо не рожеве, а зелене або сіре.
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можно ведь допустить, что и там не все поголовно сепарастьі? ну да, заслужили! потому как думали, что "обойдется", и сидели тупо впялившись в свои ящики с парашенской изнанкой!!! да, они заслуживают всяческого порицания и осуждения! но в некоторьіх довольно редких случаях заслуживают очень немногие из них и сочувствия... плохо все єто!
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90 проц фамилий депутатов рады, министры "реформаторы" с 2014 года, судьи и так далее
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А перед хлопцями - так само навколішки - цілуйте наш прапор і вимолюйте прощення. Можете паралельно поезії повчити, є Шевченко, Франко, Леся, Сосюра - "Любіть Україну" ...
А взагалі ... Передивлялася вчора на ФБ останнє відео, на якому Володимир Рибак живий, як пробував пройти до міськради, як його схопили і повели ...
І стояли там гадини горлівські і підвивали, підначували ...
Розумію, що там вимушено залишилися окремі проукраїнські жителі. Важко їм.
Але після подібних відео, щоденних повідомлень про наших поранених і загиблих ...
"Як вам жити" ? Через вас, уродів, втратили життя тисячі прекрасних людей, осиротіли діти, овдовіли жінки ...
Сволота.
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В среду, 19 апреля, на площади Ленина в центре Донецка шахтеры не смогли провести митинг, о котором ранее было заявлено в социальных сетях.
Планировалось, что работники угольных предприятий потребуют от незаконной организации «днр» выплаты задолженности по зарплате. Однако митинг, запланированный на 10 часов утра не состоялся, потому как на час ранее на центральной площади города движение «Молодая республика» развернуло игровые площадки и палатки с развлечениями для школьников и студентов.
На площади установили волейбольные, баскетбольные и хоккейные площадки, устроили любительский шахматный турнир, в соседних палатках делали прически всем желающим, продавали картины.
Около 60 человек собрались на митинг, однако увидев, что там проходят студенческие мероприятия, участники акции отправились к зданию, где располагается так называемое «министерство угольной промышленности днр».ВИДЕО https://inforesist.org/srochnyie-narodnyie-gulyaniya-v-dnr-sorvali-miting-shahterov-protiv-zaharchenko/
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