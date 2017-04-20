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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Ахметов (1986) боевик (18549) оккупация (6848) Донбасс (14177) гуманитарная катастрофа (108) гуманитарная помощь (754) Казанский Денис (45)

 "Они тут гуляют, пьют, а мы сдыхаем без работы! А с нас еще требуют плату за коммунальные услуги. Как нам жить дальше?!", - жительница оккупированного Донецка. АУДИО

Оккупированный Донбасс находится на грани гуманитарной катастрофы.

Об этом в своем блоге пишет журналист-блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Чуть больше месяца назад, 14 марта, боевики "ДНР" запретили гуманитарному фонду Ахметова работать на подконтрольной им территории. Не секрет, что фонд Ахметова работал довольно эффективно и действительно раздавал людям продуктовые наборы. Понятное дело, что занимался этим олигарх в своих корыстных целях. Но в отличие от российской гуманитарки, которая не доходила до людей, его продукты на самом деле помогали беднейшим жителям Донецкой области выживать. И вот уже месяц жители ОРДЛО живут без ахметовской гуманитарки. Теперь многие вынуждены в буквальном смысле голодать. Оставшиеся без продуктов люди звонят на горячую линию и умоляют сотрудников фонда Ахметова помочь, но ничего сделать уже нельзя. "Защитники" Донбасса из "ДНР" лучше знают, что нужно жителям Донбасса", - рассказал блогер.

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"На канале фонда Ахметова в ютубе периодически выкладывают записи разговоров с жителями в ОРДЛО. Вот настоящий крик души жительницы Донецка", - отметил он.

"Они тут живут, гуляют, пьют, а мы сдыхаем без работы, без ничего. А с нас еще требуют плату за коммунальные услуги, за которые мы не можем заплатить! Как нам жить, скажите? Что нам делать, как нам жить дальше?!" - плачет в трубку женщина, которая дозвонилась в гуманитарный штаб Ахметова.

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"Как хорошо, что Донбасс "спасли от фашистов. Наконец-то жить стало лучше. Спасибо, Россия! Не надо Донецку фашистских продуктов! Донбасс никто не ставил на колени. Деды помирали от голода, и внукам нечего жировать", - иронизирует блогер.
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Брэхня.) Ринатовской гумкой собак и кошек кормили)
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Це порода мразіоти така-насрати Україні,скиглити що всіх годуєш,покликати кацапню,опинитися в стані використаних гандонів,і продовжувати скиглити вже ідейогно близьким кацапам,як мразоті погано жити.
Хай дохнуть ,скоти.
Слава Україні!
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Орали вы до исступленья
и информировали нас
о том, что дескать на колени
не станет никогда Донбасс
на этих крикунов глядели
качая молча головой
считали, что Донбасс на деле
хоть полудурок, но ведь свой...
и так кричал Донбасс годами
но вот настали времена
чтоб подтвердить слова делами
когда в твой дом пришла война
могучий Харьков отстояли
и Николаев не сломлён
и про Одессу все слыхали
как нечисть там сожгли огнём
а вот Донбасс хоть понтовался
когда о гордости кричал
на деле жидким оказался
и молча на колени стал
вот так вот жителей Донбасса
легко нагнули чужаки
борцы за русский мир с Кавказа
и ряженые казаки
затем бандеровцев прислали
они совместно с ВСУ
прогнав чужих донбассу дали
бандеровскую колбасу
на это улыбнувшись кисло
и даже позы не сменив
гуманитарную сосиску
Донбасс за щёку заглотил!
отныне двух не будет мнений
я в этом свято убеждён
Донбасс не просто на коленях,
он был терпилою рождён!
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Ті, що не кликали,вже давно в Україні. А дехто навіть на фронті захищає нашу незалежність.
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Це ви про працездатне населення написали, а немічні одинокі пенсіонери? Нікуди їм їхати і захищати Україну вони теж вже не можуть, значить будуть вмирати.
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Немічні одинокі пенсіонери і даунбаса в своїй більшості отримують зараз по заслугах.
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оператор по телефону дала дельный совет:

- как нам жить дальше, хлюп-хлюп-плям-плям???
- выпейте водички и съешьте таблетку...

шедеврально, бггг
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Добре, а то меншість, яку ви все ж допускаєте, нехай вмирає. У вас якісь комуністичні погляди, прямо як сталін, коли ліс рубають, то тріски летять.
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У немічних пенсіонерів є родичі, діти. Які у них стосунки в родині чи як вони виховали дітей, те вони й мають зараз. Зовсім одиноких там не лишилось. Бо три роки війни вже зробили свою справу. Крім того, у всіх у 2014 році була можливість, навіть у старих та немічних, виїхати до центарльної України.
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А куди вони повинні були виїхати? Дозвольте запитати, ви скільки у себе вдома одиноких пенсіонерів поселили?
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Отвечаю Вам по поводу возможности: отчим парализованный, прикован к постели, мама за ним ухаживает. И таких очень много. Так-то
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А зараз не важливо, звали вони русскій мір чи ні, їм ніхто вже не допоможе.
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Если вата звонит по телефону то ей снимать со стены портрет Путина а с себя колорадскую ленточку не обязательно .
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Пусть лучше скажут Пете спасибо что коммуналка у них копеечная. За наш счёт.
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Давайте тихо порадуемся за этих "спасенных" от Украины людей , и тихонько позавидуем белой завистью , ведь они в "русском мире " теперь .
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Знаете, я ни "радоваться", ни огорчаться за них не хочу. Потому что не хочу о них слышать вообще. Пусть не обижаются на меня ребята из Донбасса, которые сейчас, воюя в составе ВСУ, всё же хотят вернуться на Донбасс, но даже если возвращаться, то этих предателей всех подряд надо уничтожить и войти на эту территорию, хоть и разрушенную, но полностью свободной от этих недочеловеков. Сегодня зашла на ФБ и надо же было так случиться, что как раз попала на эту тему. Вы бы видели, что там пишут прямо из Донецка. Плюс им ещё и кацапы подпевают. Не знаю, как у кого, а от меня понимания и тем более прощенья эти дебилы не дождутся.
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Они отрезанный ломоть , к сожалению пока это дойдет до большинства а особенно до власти пройдет еще много времени , там границу надо наглухо перекрывать , дать какой то срок на принятие решения туда сюда и наглухо .
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Значит надо выходить на улицы с тряпками рф и кричать-"расия"! а то совсем распоясались бИндеровцы-"Они тут живут, гуляют, пьют, а мы сдыхаем без работы"
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"Кричали женсчины урр-ря и в воздух чепчики бросали" .
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Одни придурки радуются "война пришла " , другие идиоты хоть бы чуть чуть к обочине взяли , прямо по центру асфальт долбают .
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Гораздо раньше чем "освобождение от фашистов", дамбас освободили от мозгов. Могу поспорить что даже такие звонящие не осознали связи между своим предательством и бедственным положением.
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. " только увезите из дыныры ..!!! " "Они тут гуляют, пьют, а мы сдыхаем без работы! А с нас еще требуют плату за коммунальные услуги. Как нам жить дальше?!", - жительница оккупированного Донецка - Цензор.НЕТ 2499.
Девушке нужен СПОНСОР . ! Спонсоры , вы где , ау-у . ?

"Они тут гуляют, пьют, а мы сдыхаем без работы! А с нас еще требуют плату за коммунальные услуги. Как нам жить дальше?!", - жительница оккупированного Донецка - Цензор.НЕТ 1356 .
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Хорошенькая. Я б её спас. Но моя жена возражает))
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Симпотна лденеерівка... Я б її до себе забрав та в мене дружина націоналістка...не вживуться...
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Як варіант нехай йде до хлопців з ПС "рабинею"
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уважаемая, ваши садистские наклонности не удовлетвореньі, да?
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уважаемый, о каким моих "садистских наклонностях" речь,
над пропагандистами вроде Д.Казанского? так он не голоден,
и средства на видео есть но он не старается и тупо их проедает
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Не заморачивайся Елена , тут все прекрасно знают что ДНР-ах живут лучше чем в Украине и питаются так что американцы слюнями исходят , просто зависть в людях говорит , завидуют прекрасному житью дырявых , а нам "биндеры" не разрешают .
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ну явно ведь неудовлетвореньі, мадам)))
ни морально, ни, боюсь оказаться правьім, сексуально!
каким боком сюдьі твой казанский? если намек на фейки с его стороньі, к нему и обращайся!
если намек на фейковость всей инфьі по донбасу со стороньі Украиньі - вам, милочка, к психиатру, причем к очень искусному!!!
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10 000 убитых на просьбу Путину мне жалко . А этих путинопризывальщиков мне не жалко совсем .
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10 000 убитых и мне жалко но нельзя злорадствовать вот с таких
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Вот вот , на это и расчет , наши бабульки ихних пожалеют , а потом те внуки будут убивать наших , ходим по одних и тех же граблям .
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Рюзьке мир оказался поддельный , не такой , как па тиливизару ...
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Масове отруєння сталося у школі №97 в окупованому Донецьку. Місцеві мешканці у соцмережах пишуть, що після обіду у шкільній їдальні опинилися на лікарняних ліжках 70 дітей. Нібито діти обідали продуктами з так званої гуманітарної допомоги від «влади ДНР», повідомляє pl.com.ua.
При цьому батькам наказано не розповсюджувати цієї інформації.
«Протермінована «гуманітарка». Батькам наказали мовчати. Цією їжею отруїлися діти. Нібито намутили із фаршем», - пишуть у соцмережах.
До речі, донеччанам часто трапляється протермінована їжа у гуманітарній допомозі. Особливо це стосується м'ясних консервів - в банках м`ясо не рожеве, а зелене або сіре.
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Да нахер им жратва,упали на коленки и молитесь на сталактит из мочи и на петуха из гавна.Хуйло им уже помог,пусть теперь сами себе помогут.
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Так давайте все вместе дружно "Рихвирентум, рихвирентум....!!!"
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ммм... хотел поиздеваться, но... бабу действительно жаль...
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А я вспоминаю дедулю который мед с гранатой нашим приносил ....
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Ага..И кобілу которая ребятам на блок-посту в воду снотворное подмешивала...Все помним!
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вот смотри... у нас ведь здесь куча зрадоботов и даже нескрьіваемой наглой ватьі... еще больше пофигистов, так назьіваемой серой массьі... правда?

можно ведь допустить, что и там не все поголовно сепарастьі? ну да, заслужили! потому как думали, что "обойдется", и сидели тупо впялившись в свои ящики с парашенской изнанкой!!! да, они заслуживают всяческого порицания и осуждения! но в некоторьіх довольно редких случаях заслуживают очень немногие из них и сочувствия... плохо все єто!
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Жалью моря не переедешь. А ты уверен что вот эта же особа не радовалась весной и в августе 14-ого? Немцы сполна расплатились в 45-ом за радость 38-ого. Тут то же самое но в неизмеримо более мягком варианте.
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Аквафреш в руки и на площадь орать : Хуйло накорми. Есть вариант попроще ,собрали манатки и в Сибирь , там и работа и квартира и бабло и пряники и боярышник , короче все о чем мечтали.
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А ведь он мог бы стать неплохим художником, писать пейзажи, но в свое время Адолфа Алоизиевича Шикльгрубера не приняли в Венскую академию ... Адольф Гитлер как художник К 128 летию....
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заголовок статьи можно вполне отнести к любой области (городу) Украины --- (например подставить фамилии рева, гройсман,розенко,яценюк, яресько, коболев, вовк, ахметов,
90 проц фамилий депутатов рады, министры "реформаторы" с 2014 года, судьи и так далее
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Колорадские референдумные на всю голову недовольны что их желания сбываются .
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Желудок очень хорошо помогает голове в осознании причинно-следственных связей. Так что все идет как надо.
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Да нормально вы живете))Почаще референдумы устраивайте за свою ЛыныДыру!...пфф))
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До чего хунта кровавая довела кормильцев Украины и Европы.
"Они тут гуляют, пьют, а мы сдыхаем без работы! А с нас еще требуют плату за коммунальные услуги. Как нам жить дальше?!", - жительница оккупированного Донецка - Цензор.НЕТ 5404
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Ставайте на коліна і повзіть до лінії фронту, падлюки, співаючи Гімн.
А перед хлопцями - так само навколішки - цілуйте наш прапор і вимолюйте прощення. Можете паралельно поезії повчити, є Шевченко, Франко, Леся, Сосюра - "Любіть Україну" ...

А взагалі ... Передивлялася вчора на ФБ останнє відео, на якому Володимир Рибак живий, як пробував пройти до міськради, як його схопили і повели ...
І стояли там гадини горлівські і підвивали, підначували ...

Розумію, що там вимушено залишилися окремі проукраїнські жителі. Важко їм.

Але після подібних відео, щоденних повідомлень про наших поранених і загиблих ...
"Як вам жити" ? Через вас, уродів, втратили життя тисячі прекрасних людей, осиротіли діти, овдовіли жінки ...

Сволота.
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Так им и надо... А могли бы жить как нормальные люди живут- когда власть не жирует гуляя , работы валом и главное никто не требует платы за комуналку.
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Без их помощи тут бы не происходило, то что происходит. И у них бы не происходило.
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Причинно-следственная связь - связь между явлениями, при которой одно явление, называемое, при наличии определенных условий порождает другое явление, называемое следствием.- ВОТ И ВСЁ ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ
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МАйданить вздумали?! Ану бегом уголь жрать и остановки строить!
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пусть махає триколором і кричить "путін ввід ваіска!", і зігріється, і про голод на якийсь час забуде
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Я одному дивуюся-вже народ стільки коментів настрочив і ніхто Пєцю не приплів. Це зрада!
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Еще раз для тех кто пожалел эту женщину на проводе. Она бы вас не пожалела, ботинками в толпе таких же забила бы.
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РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!
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Срочные «народные гуляния»: В «днр» сорвали митинг шахтеров против Захарченко

В среду, 19 апреля, на площади Ленина в центре Донецка шахтеры не смогли провести митинг, о котором ранее было заявлено в социальных сетях.
Планировалось, что работники угольных предприятий потребуют от незаконной организации «днр» выплаты задолженности по зарплате. Однако митинг, запланированный на 10 часов утра не состоялся, потому как на час ранее на центральной площади города движение «Молодая республика» развернуло игровые площадки и палатки с развлечениями для школьников и студентов.
На площади установили волейбольные, баскетбольные и хоккейные площадки, устроили любительский шахматный турнир, в соседних палатках делали прически всем желающим, продавали картины.
Около 60 человек собрались на митинг, однако увидев, что там проходят студенческие мероприятия, участники акции отправились к зданию, где располагается так называемое «министерство угольной промышленности днр».ВИДЕО https://inforesist.org/srochnyie-narodnyie-gulyaniya-v-dnr-sorvali-miting-shahterov-protiv-zaharchenko/
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Я ей верю, что жить ей стало не выносимо, а вот что делать , покаяться наверно , вот ток вешаться точно не надо , под танк ДНР лечь или отогнать арту от своего дома, как то так, а вообще чуть сам не зарыдал
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Они тут гуляют, пьют, а мы сдыхаем без работы! А с нас еще требуют плату за коммунальные услуги. Как нам жить дальше?!", - жительница оккупированного Донецка. АУДИО
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