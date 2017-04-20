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 Политика Украины
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 РФ использовала на Донбассе самый мощный танк в своей армии, - Bellingcat. ФОТО+ВИДЕО

Танки семейства T-90, которые были замечены на востоке Украины, начали поступать летом 2014 года.

Россия использовала в боях на Донбассе боевой танк T-90 и его модификации, представляющие собой самую мощную бронетанковую технику на вооружении сухопутных войск РФ. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Bellingcat.

По информации издания сообщения о том, что танки семейства T-90 были замечены на востоке Украины, начали поступать летом 2014 года. Примером может служить видео, опубликованное в YouTube, которое, предположительно, было снято 25 августа 2014 года. Таким образом, видео было записано в конце боев за Иловайск, когда террористы активно вели боевые действия. Примечательным является тот факт, что в ходе боев несколько российских танков были уничтожены. Издание отмечает, что без оригинального файла установить точную дату съемки невозможно, однако подтвердить место записи при помощи метода геолокации можно.

"Еще одна российская разработка на базе Т-72 - основной боевой танк T-90 и его модификации, представляющие собой самую мощную бронетанковую технику на вооружении сухопутных войск РФ", - пишет издание.

РФ использовала на Донбассе самый мощный танк в своей армии, - Bellingcat 01

Отличительной особенностью семейства T-90 стали "горящие глаза" на башне. Они представляют собой прожекторы комплекса оптико-электронного противодействия Штора-1, их функция - нарушение работы систем лазерного наведения атакующих противотанковых снарядов.

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))) отрубить этому полутораметровому удаву хвост по самую башку
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Экий Вы жестокий! Вот я - добрый. Я предлагаю рубить хвост этому удаву кусочками по 5 см пока до шеи не дойдем.
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Доказано сирийскими повстанцами, которые уже как минимум три Т-90 угандошили, а два отжали в годном для боя состоянии.
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Односторонним прекращением огня вообще никакое оружие нельзя уничтожить .
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большому танку - большой пункт прийома металлома
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От народной революции украинского народа не спасут никакие модные танки.
РФ использовала на Донбассе самый мощный танк в своей армии, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 509
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при чем тут народная революция к российским танкам
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Потому как борется хуйло с украинским народом, вышедшим из под контроля кремля, узрел?
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потому, что он и произведён ещё в СССР, щас, кацапы, ему накрасили губы и всем , пробуют, угрожать
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Старенький TOW, у которого нет лазерных систем наведения, не знал, что на Т-90 стоит модная "Штора-1" и ему нельзя поэтому в танк попадать. Вот и палил. )))
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дик і Т-90 - це модіфікація Т-72, не кращого радянського танка (спрощений варіант Т-64)
Танк Т-72 створений в КБ «Уралвагонзаводу» під керівництвом Леоніда Карцева на основі Т-64А (Об'єкт 434) та мав стати його «мобілізаційним» варіантом - дешевшим та простішим у виробництві.
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и шож, это чудо оружие , ещё не разьежает по Крещатику ? правильно, потому, что такая же херня, что и всё произведённое кацапстаном
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а кто сказал, что была такая цель поставлена?я смотрю вышиватные ребята так и витают в иллюзиях...рашисты просто выполнили поставленную перед ними задачу--не дали произойти краху лугандонии и вынудили подписать минские соглашения
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шо, ты щас за херню, написал, неадекват ?
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Не дали произойти краху Лугандонии ? 3 млн человек убежали в разные стороны , процветающий и самый богатый регион три года назад существует за счет гуманитарки , все порезано на металл это не крах ? Тогда Гитлер не дал произойти краху СССР .
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ну зато для местной ваты можно рассказывать что не дали прийти туда хунте, и главное можно будет говорить и дальше на русском языке)а по поводу разрушений--дык еще один повод упрекать хунту, которая хотела отгеноцидить "народ домбасса", но русский брат не позволил этого)пропаганда работает)
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Ниже написал , у суда нет претензий , а насчет местной ваты - им в Украине уже не жить и все это прекрасно понимают , ну как те подвальные следаки могут прожить когда то в Украине , тоже касается и учителей ,которые сеют в мозгах молодежи ненависть ко всему миру .
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Они что решение суда в Гааге не слушали , там кацапов не было и техники их то же , это иноплнетянские танки , стоящие в шахтах на консервации , 2 миллиона лет.
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в решении суда вроде сомневаются в финансировании рашей терроризма, и не факт, что сюда можно записать даже доказанные поставки техники и вооружений
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Понимаете Сергей , за всеми этими решениями вы упускаете одну вещь , к Украине у суда тоже нет претензий и поэтому возникает вопрос ," где фашисты и биндеровцы ,что едят российскоязычных ? " , плюс отторжение Украины от россии продолжается и наши дети даже внимания не будут обращать на вопли рашистов про "братский " народ .
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а суд должен был и нас рассматривать разве, иск же был к раше?
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При современном уровне спутниковых фото отследить перемещение техники , вопрос нескольких штук баксов , и раз это не делается сознательно , то это о многом говорит . Только не надо нам тут рассказывать про судебное крючкотворство , по тому что назначить на этот суд дебилов , которые не знали яко бы об этом , мог откровенный вредитель.
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просто я вот не могу понять, суд не рассматривал факты агрессии или просто не посчитал эту агрессию терроризмом?
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Не посчитал терроризмом , там же типа "местная выборная " власть , они же забрали оттуда "украинцев " Гиркина , Бородая и других .
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Вы, пожалуйста, не обвиняйте суд в Гааге, там наша прокуратура сделала все возможное и невозможное чтобы представить пидоРашку белой и пушистой.
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А еще у кацапов есть бронекопытные межгалактические звездолеты, которые уничтожили 100005000 штабов ИГИЛ.
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Коктейль Молотова = бензин + масло + пенопласт + кусок тряпки. Итого 1-1,5$. Калорийность горения танка Т-60 и Т-90 вместе с танкистами почти одинаковая. Если нет разницы, то зачем платить больше?
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І без цього танка ясно, що йде агресія росії проти України. Ви в Гаагаском суді про нього розповідаєте, а то доказів ваших недостатньо для прийняття позитивного для України рішення.
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Чудова нагода для розробників протитанкової зброї випробовувати новітні розробки. Дамбас - військовий полігон. Вітаю дамбасян з новим статусом.
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А по каким признакам определили что это Донбасс?По характерной форме листьев на деревьях,или по высоте травы?Поражают украинские журналысты с одной стороны, пишут всякую ересь без доказательств,и кастюли с другой,которые безоговорочно все глотают,главное чтобы фигурировало слово Россия либо Путин
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"Издание отмечает, что без оригинального файла установить точную дату съемки невозможно, однако подтвердить место записи при помощи метода геолокации можно." Источник: http://censor.net.ua/v437016
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А это все от большой "любви" к кацапам.Почитайте прессу времен ВОВ,осудите тех корреспондентов,а после и нынешних, и журналистов и читателей.
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твой хуйло уже подтвердил что они там есть, смени методичку
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Поражает ватноголовое поголовье, для которого любое доказательство - не доказательство. Даже если будут стоять автографы путина-ху-ла и прочей рассейской нечисти. Кастрюлю с головы снять можно, а доказать что-то безмозглому рассеянину - нереально.
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Рогозин-на-орбите‏ @LyapunovS 10 мин.10 минут назад
Состояние 200 самых богатых россиян за год выросло на $100 млрд-до $460 млрд.
Падение доходов всего населения РФ продолжается 28 месяцев
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Это стопы. Это хитрый кацапский танк.
Он ездит задом наперед, что бы всех запутать!
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Hank Moody 07c9fb67
А по каким признакам определили что это Донбасс?
=======
Не,цапа,там этого нет,там впопучленцы с луками и копьями бегают
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И ник такой скрепный, президентский... Муди.. или Мудя...
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От уже ж крысы кремлёвские, всё суки исподтишка, почерк бандитов уникающих правосудия.
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Помнится мне, в 91 году, безскрепные и бездуховные пиндосы, на своих убогих 2500 Абрамсах воевали за поставленых совком Саддаму 4000 великоскрепных Т - 90. Итог боя: Все Абрамсы и екипажи живи все Т 90 расхуяченые в хлам с оторваными башнями.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРФ использовала на Донбассе самый мощный танк в своей армии, - Bellingcat. ФОТО+ВИДЕО
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