 РФ использовала на Донбассе самый мощный танк в своей армии, - Bellingcat. ФОТО+ВИДЕО

По информации издания сообщения о том, что танки семейства T-90 были замечены на востоке Украины, начали поступать летом 2014 года. Примером может служить видео, опубликованное в YouTube, которое, предположительно, было снято 25 августа 2014 года. Таким образом, видео было записано в конце боев за Иловайск, когда террористы активно вели боевые действия. Примечательным является тот факт, что в ходе боев несколько российских танков были уничтожены. Издание отмечает, что без оригинального файла установить точную дату съемки невозможно, однако подтвердить место записи при помощи метода геолокации можно.
"Еще одна российская разработка на базе Т-72 - основной боевой танк T-90 и его модификации, представляющие собой самую мощную бронетанковую технику на вооружении сухопутных войск РФ", - пишет издание.
Отличительной особенностью семейства T-90 стали "горящие глаза" на башне. Они представляют собой прожекторы комплекса оптико-электронного противодействия Штора-1, их функция - нарушение работы систем лазерного наведения атакующих противотанковых снарядов.
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Танк Т-72 створений в КБ «Уралвагонзаводу» під керівництвом Леоніда Карцева на основі Т-64А (Об'єкт 434) та мав стати його «мобілізаційним» варіантом - дешевшим та простішим у виробництві.
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Состояние 200 самых богатых россиян за год выросло на $100 млрд-до $460 млрд.
Падение доходов всего населения РФ продолжается 28 месяцев
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Он ездит задом наперед, что бы всех запутать!
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А по каким признакам определили что это Донбасс?
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Не,цапа,там этого нет,там впопучленцы с луками и копьями бегают
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