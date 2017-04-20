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 Начались съемки фильма о сопротивлении тральщика "Черкассы" во время оккупации Крыма. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

18 апреля съемочная группа режиссера Тимура Ященко приступила в Очакове к съемкам художественного фильма о российско-украинской войне под названием "Черкассы".

Картина основана на реальных событиях. Она рассказывает о мужественной обороне одноименного морского тральщика, заблокированного российскими оккупационными войсками в бухте Донузлав в марте 2014 года во время аннексии Крыма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НикВести.

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В Очакове, журналисты встретились с режиссером картины Тимуром Ященко, продюсером кинокомпании "МКК Film Servis" Алексеем Карпенко, главным консультантом фильма, командующим "Черкасс" Юрием Федашом, а также моряком корабля и актером Михаилом Воскобойником.

Как известно, экипаж "Черкасс" три недели сопротивлялся врагу, и был единственным из 13 украинских кораблей, кто не спустил государственный флаг до схода последнего своего моряка с борта судна. Производством картины занимается украинская компания "МКК Film Servis" при поддержке Госагентства Украины по вопросам кино. Общий бюджет фильма составляет около 40 миллионов гривен, из которых государственная поддержка - примерно 17,3 миллиона.

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Как отметил продюсер картины Алексей Карпенко, история корабля "Черкассы" послужит основой для создания собирательного образа украинских моряков. Съемочная группа планирует работать в Очакове до начала июня. Здесь будет сниматься история тральщика, в том числе сцены с выходом в море. На два съемочных дня (24-25 апреля) команда перебазируется в Одессу, где запланированы съемки сцен пророссийских выступлений в Крыму.

Режиссер картины Тимур Ященко рассказал, что предварительная работа над фильмом ведется уже 2,5 года. А первоначальным импульсом вдохновения ему послужили любительские ролики с участием моряков "Черкасс" и "Константина Ольшанского", которые задокументировали высокий боевой дух экипажей этих кораблей.

"Тральщик "Черкассы" - это собирательный образ Военно-морских сил Украины. Я сам из Черкасс и меня лично зацепило, что они в условиях российском оккупации показали себя как 300 спартанцев. Для меня это абсолютно мифологическая история", - сказал Тимур Ященко.

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Он подчеркнул, что фильм скорее вдохновлен реальными событиями, а не в точности следует им. Поэтому 70% фильма - это выдуманная история. События в бухте Донузлав будут сниматься у берегов Очакова и Кинбурнской косы. Уже готовы декорации затопленных российских кораблей, которыми оккупанты в 2014 году перегородили путь для "Черкасс". Также построен сам легендарный тральщик.

Начались съемки фильма о сопротивлении тральщика Черкассы во время оккупации Крыма 01

Начались съемки фильма о сопротивлении тральщика Черкассы во время оккупации Крыма 02

Начались съемки фильма о сопротивлении тральщика Черкассы во время оккупации Крыма 03

Начались съемки фильма о сопротивлении тральщика Черкассы во время оккупации Крыма 04


В свою очередь первый заместитель главы Госагентства Украины по вопросам кино Сергей Неретин сообщил, что сегодня в Украине порядка 80 проектов в запуске, к котором имеет отношение государство. А если не считать государственные проекты, то их значительно больше. Весной уже вышло четыре премьеры, а осенью ожидается еще семь картин, которые выйдут в кинотеатрах Украины.

"Нам очень не хватает фильмов, таких как "Черкассы". От него мы ждем, что это будет блокбастер, не хуже голливудских картин. Судя по тому, что рассказывали мне продюсер и режиссер, это будет хорошее эпическое кино. Российские ленты нам нужно перегнать и по качеству, и по месседжам. Потому что патриотическое российское дерьмо, если честно, задолбало. Нам нужно создавать украинский Голливуд", - сказал Сергей Неретин.

Поддержку команде Тимура Ященко оказывает командование Военно-морских Сил. Заместитель командующего ВМС Украины Андрей Урсол работу со съемочной группой назвал плодотворной. "Мы понимаем, насколько в дальнейшем будет сложно, но цель поставлена амбициозная. Мы предоставляем помощь, консультируем, чтобы было правдоподобно. Мы четко понимаем, что это не документальный фильм, вроде "Крым. Как это было". Мы сознаем, что у режиссера такой способ подачи материала и эмоций", - сказал Андрей Урсол.

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Главным консультантом фильма стал Юрий Федаш - командир тральщика "Черкассы", на плечи которого легла колоссальная ответственность во время крымских событий. "Поначалу мне показалось странным. Почему "Черкассы", а не парни из АТО? Но когда я переосмыслил, то согласился. Сейчас это важно для государства. Со своей стороны, я буду всесторонне содействовать, чтобы все моменты, которые имеют отношение к кораблю, были максимально приближены к действительности", - сказал Юрий Федаш.



Старший матрос тральщика "Черкассы" Михаил Воскобойник в фильме снимется, как актер. По его словам, они легко нашли общий язык с режиссером. В картине он сыграет героя по прозвищу Спорт. Участник горячих перипетий 2014 года признался, что его персонаж в самом деле на него похож. "Тимур Ященко попробовал и поверил в меня. Я считаю, что фильм может вдохновить молодежь на мужественные поступки. В нем я играю новобранца, хотя, на самом деле, до того момента я отслужил на флоте 2,5 года", - рассказал Михаил Воскобойник.

Командир "Черкасс" Юрий Федаш отметил, что после выхода из Крыма матросы тральщика старались держаться вместе. Однако возможности найти подходящий для них корабль не оказалось. Большинство матросов "Черкасс" сейчас служат в Очакове. Судьба каждого сложилась по-своему.

"Мы недавно собирались на годовщину событий. У нас есть для этого особая дата. Мы собираемся и расспрашиваем друг друга. В принципе, все хорошо. Большая часть продолжает нести службу в Военно-морских силах. В те дни было необходимо быстро принимать решения. Кто-то захотел это делать. А кому-то другому захотелось пойти домой и сказать "Я так не играю". Еще кто-то был мотивирован Россией. А мы поступили так, как нас воспитывали. Корабль у нас был подготовленный. Подвига я не вижу - мы просто сделали свое дело. Ведь если не делаешь ты, тогда враг будет работать против тебя", - заключил Юрий Федаш.
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Надеюсь, что такой фильм заставит много людей думать, что делали кацапы при захвате Крыма и кто они нам. По горячим следам и имея непосредственных участников фильм будет достовернее.
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Мужики матросы ГЕРОИ !!! но и вставить надо кадры и о тех кто пока шла оккупация Крыма они делили кресла в КИЁВЕ-о предателях И.О ПРЕЗИДЕНТА???? кстати в конституции такой должности нет -значит самовольное присвоение высших должностных полномочий и ПАСТОР и 260 депутатов того времени за решётку и за предательство
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На этой войне были тысячи героических подвигов и реальных самопожертвований , но из позорной сдачи корабля делать пропаганду , это даже не смешно , уровень наших пропагандистов реально ниже плинтуса.
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Все в твоїх руках, бери знімай достойний фільм
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Легко давай бабло , Шахта Бутовка с 8 февраля 2015 года по 15 мая .Можно Карачун , Дебальцево , Никишино , Фаштивку .
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Не разу там где были мы с побратимами , посты не сдавали . У многих после обстрелов были сильные контузии , пацаны рыгали не слышали не хрена , но с поста даже в госпиталь отказывались ехать , по тому что знали своих нельзя оставлять.
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А когда начнутся съемки фильма о сопротивлении Турчинова во время оккупации Крыма и победоносной сдачи последнего со всеми складами, аэродромами, инфраструктурой....?.
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сказало слопатоедное...
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реальные герои
и это подтверждает пиздеж выше
типа вовченков и тд
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Ну будем надеяться, что фильм получится хотя бы не плохим...
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Телеграммы Турчинова "Не поддаваться на провокации, не допускать кровопролития, огня не открывать, но вы там держитесь, хорошего настроения" тоже будут?
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"Реальні герої"...
Добре. Ральні. Хай так...
Мазня по тарілці три роки нічого не дала. І не дасть...
Тільки українців мусори залякали вже геть...
Пиздять українців тепер всі... мусори, тітушки, поцгвардія, навіть звичайні промоскальські виблядки, що по парках бухають, збираються кодлами і українців пиздять...
Нє, ну можна ще трохи єгові, чи його синку - ісусу єговичу, помолитись, попросити зглянутись на сірих і убогих, щоб захистили від тумака мусорського... А що? Допомагає? Легше стало?...
А! Ще на Трампа надія є! Прийде могутній дядя Сем, і москалям наваляє...
..."Реальні герої"...
...боги єврейські...
...царі москальські...
..."націоналісти" є...
...а націоналізму нема...
...війни нема...
...а загиблі на війні є...
...ТО ХТО Ж МИ Є?...
Ми - країна тупих і невігласних холопів, що надумали собі велич.
А насправді - хвора і безсила нація, яка САМА СОБІ БРЕШЕ, і вірить у цю брехню.
Аферисти, злодії, злочинці, почуваються тут комфортно.

Адже жодного НАЦІЯ ДОСІ НЕ ЗНИКНУЛАБЕЗВІСТИ...
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"тумак", "жодного нація" - русизми, плутаємо роди і відмінки. А не козломордий цей опус своїми копитами намалював?
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"Країна тупих невігласних холопів" - якщо це імпонує тому, хто пише з-під німецького прапора, це його проблеми. Століттями ми протистояли орді монголо-кацапів, вистоїмо і зараз. Валцмани сьогодні є, завтра нема і ніхто їх не згадає добрим словом. А Україна була і буде.
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если все так, как ты пишешь, почему тогда не Тимошенко выбрали? Вот видишь, вот и весь ответ.
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Тимошенко - точно такая же как и Порошенко - потому ее и не выбрали.
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украины уже НЕТ!!! есть территория управляемая ОЛИГАРХОМ _БАРЫГОЙ
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США в 2014 году заверяли, что ситуация в Крыму решится дипломатическим путем, никакой оккупации не будет, - Джемилев
Агрессия РФ стала возможна, потому что мир был легкомыслен и позволял нарушать международное право, - Ирина Геращенко Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что аннексия Россией Крыма и оккупация части Донбасса стали возможны из-за того, что мировое сообщество игнорировало нарушения международного правда, а сейчас недостаточно уделяет внимания нарушениям прав человека в этих регионах. Об этом она заявила в рамках панельной дискуссии "Европа столкновение интересов" на Киевском форуме по безопасности в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Было ли это легкомыслием или обыкновенной трусостью сильных мира сего?
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"Вооружение тральщика "Черкассы": ВооружениеРадиолокационное вооружениеГАС «Лань»Радиоэлектронное вооружениеРЛС управления огнём «Рысь»Артиллерия2 x 2 30-мм АК-230М (2 тысячи патронов)
2 x 2 25-мм 2М-3М (2 тысячи патронов)Ракетное вооружение2 x 4 ПУ ПЗРК МТУ-4 «Стрела-3» (20 ракет 9К32)Противолодочное вооружение2 x 5 252-мм РБУ-1200 (30 РГБ-12)
бомбомёт на 10 глубинных бомбМинно-торпедное вооружениеБыстроходный контактный трал БКТ
Электромагнитный трал ТЭМ-3
Акустический трал АТ-3
Трал Ш-3"_________________________________ А ХОТЬ ОДИН ВЫСТРЕЛ ИЗ ЭТОГО ВООРУЖЕНИЯ БЫЛ СДЕЛАН ЗА ТРИ НЕДЕЛИ(!) "ГЕРОИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ"???????? НЕ ПОЗОРЬТЕСЬ!!!!!!!!!!!!!!!
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Вони змагались зі спокусами,щедрими пропозиціями.
І перемогли. Не продались,не зрадили...
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а "капитану" тральщика, который ..."переосмыслил", дайте не должность "консультанта", а пистолет - пусть застрелится, если он конечно ОФИЦЕР...
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Застрелити слід турьчіновічєй-валцманів та крис із Генштабу. Так погавнокомандили, що досі розгрібаємо.
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и их тоже...а у этого "офицера" был устав, в котором все его действия были четко выписаны и никакие "турчиновы" не могли ему помешать ВЫПОЛНИТЬ СВОЙ ВОИНСКИЙ ДОЛГ!
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Тепер, я думаю, кількість військовослужбовців, які сумніватимуться, чи стріляти у "братів"-кассабів, критично низька. Зараз дискусія на цю тему може бути лише про те, чому у них не стріляти, коли є зброя, скерована у вірному напрямку, загартована у боях воля, а палець нетерпляче танцює на спусковому гачку
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что такое "сомневаются" в армии?? все эти "герои"- командиры в Крыму дымали в первую очередь о своих шкурах, а служба устав долг им был до лампочки! и если этот "командир" СЕЙЧАС "служит" в Украинской армии - ГОРЕ НАМ!
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У таких фільмахк крім, розкриття героїчного образу українського моряка, слід велику увагу приділити розкриттю шовіністичного образу мацкальського рашиста, україноненависницької суті мокшанської недоімперії.
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Поэтому 70% фильма - это выдуманная история.Источник: http://censor.net.ua/n437004... цю фразу нам і будуть тикати, бо скільки насправді перейшли в криму на бік ворога?, скільки пострілів зробив "Черкаси"? при наявності озброєння?
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ровно сколько, сколько сделали вы в защиту Украины
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та не...разница между мной, вами и этим "офицером" заключается в том, что это ОН ДОЛЖЕН БЫЛ НАС ЗАЩИЩАТЬ и за это его содержали(пусть плохо но содержали)слесаря, шахтеры, учителя и колхозники!
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а когда разгоняли армию и нас профессионалов выбрасывали на улицы, вы думали, что вас должен кто то защищать или тупо молчали и радовались. Выставлять цену Крыму никто не может, а тех кого они защищали сами добровольно отдали свои голоса рашке. Вспомните первое интервью на Новый год, когда вчера пили за одним столом, а утром хотели разорвать соседа украинца ну куски, лишь бы в рассею взяли.
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это все бла, бла, бла. "вас профессионалов" в стране 500.000 - где этот пол миллиона был в 2014 году??? вместо вас пошел простой двадцатилетний пацан из села Ерки и погиб...ЗА ВАС, сраных "профессионалов"!!!!!!!
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зная вас, право не стоит дискутировать. Вы сами то как за Украину с оружием в руках или с компом за 3 серебряника. не вас судить о том что было, есть и будет
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вы так осведомлены о моих действиях? а ответьте, зачем 70 процентов выдумывать?
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ибо в ваших действиях тоже может быть 70% выдумки. Мы здесь друг о друге ничего незнаем, а вот о тех днях судить не нам, нас там не было и на "Черкассах" -тоже. Уважать же тех кто прошел через это и не предал Украину-можно, а вот заставлять их доказывать-почему без выстрелов и почему не умерли-мы не имеем права.
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если вспомнить украинцев которые шли на автоматы с флагом и пели гимн... там не нужно 70 процентов придумывать, там есть геройство.
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ну этот Влад и ему подобные именно этот эпизод уже обхамили. Так давайте не будем опускаться до их уровня и просто подумаем, что не было бы орков, не были бы сняты новые фильмы о новых потерях...от бывших братьев.
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В чем героизм? В сдаче флота без единого выстрела? И ничего героического в сдаче крыма не было. Позор, который лучше забыть поскорее.
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да, новая военная линия в кино-противостояние рашке. Я не понимаю многих, которые здесь злословят по поводу геройства или не геройства-вы то сами как думали-нападет рассея на Украину или нет? или для вас это было очевидное? Задним числом легко давать советы, нас там не было и стреляться офицерам не предавшим Родину, увы нет смысла.
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Дякую Вам за Великоднє привітання.
Гарного дня !
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Хоть бы не позорились! "Сопротивление"! Сопротивляться - это мочить превосходящего противника до последнего патрона. А сдать судно или воинскую часть (как Мамчур) толпе старушек - это трибунал и позор несмываемый. Они решили фильм про позор снять???
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Фильм о патриотизме это хорошо.Но я бы подумал о привлечении к уголовной ответственности тех руководителей,кто без единого выстрела сдал Крым россии.Это -позор!
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Тогда надо с Киева начинать, те кто засцал защищать Крым в Крыму и так там остались, безьяичные слизняки. Могу представить как эта шваль за Россию воевать будет Этот весь мусор - подарок для параши, пусть их кормит лилеют и ждут что они так же не предадут их.
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Жалко что только один такои " Черкассы " как обидно что в Крыму не оказалось мужиков с яйцами не считая исключения.
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а шо он такого "героического" сделал? открыл кингстоны? выбросился на скалы?? не???
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А знатно "Черкассы" потопили кацапский крейсер "Очаков" у входа в Донузлав! Надеюсь это будет эпично обыграно в фильме!
Начались съемки фильма о сопротивлении тральщика "Черкассы" во время оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 4756
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Почему бы не снять фильм о том, как Турчинов и Тенюх
подарили Крым Путину на белом блюдечке с каемочкой
цвета звезды на ицраильском флаге ?
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Что не о чем фильмы снимать чтоли? чушь какая то
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Никто не помнит никакого тральщика.
Это при том, что нам не все равно, что и как там происходило.
Траьщик молодец, что сопротивлялся, но не надо делать из этого "Войну и мир".
Снимите фильм о том, как наши начальники воинских частей посылали матом
вооруженных до зубов "зеленых человечков".
О том, как они узнавали, что у "вежливых человечков"
есть их домашние адреса и имена членов их семей.
Расскажите о масштабном предательстве в верхах, как защитники Украины
сознательно ставились под удар вот об этом снимите фильм..
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Если хотите снять сильный фильм, который тронет сердца людей в Европе и Америке -
снимите фильм о том, что такое гибридная война - покажие ее гнилую суть.
Как наши военные увидели людей, говорящих по-русски и направляющих на них автоматы.
Как те, кого считали союзником, оказались подлыми оккупантами.
Как из Киева запрещали открывать огонь, хотя боевой Устав приказывает
давать вооруженный отпор при попытке захвата воинского обьекта.
Покажите, как здоровые мужики пыхтели и делали этот моральный выбор ....

А еще одного кино про командимра счастливой "Щуки"
или несчастного тральщика - не надо.

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Узковатый сюжет ...предателиУкраины сдали Крым и сегодня находятся у власти - тупо ржут с таких фильмов.
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Потому что патриотическое российское дерьмо, если честно, задолбало. (С)
Ну так не закупайте его и не крутите в кинотеатрах.
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Лучше снимите фильм, как пастор-балобол сдал Крым без единого выстрела, а одноразовый Пъётер за неделю окончил войну на Востоке.
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сама тема интересная и многообещающая . вопрос только в том на сколько хорошо будет продуман сценарий и на сколько хорошо сыграют актеры . не хотелось бы потратив деньги и время получить сырой и недоделанный щирпотреб
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почитал коменты . какие все грамотные . а снимите фильм про Пастора . а снимите про Петю . а снимите про то и про это . что за дибильная привычка вместо объективного мнения по данной теме все сводить к одному Петя и Ко мудаки и давайте предадим их анафеме . кроме нашей вороватой и трусоватой власти ( которая напомню в то время еще и властью в полной мере не являлась ибо рычаги руководства еще не освоила ) были и простые люди . вот такие как и моряки " Черкасс" которые не испугались и как могли выполняли свой долг . этот фильм будет о них и для них

ПыСы а про тех кто во время событий в Крыму что то мог сделать и не сделал я лучше не в кино посмотрю а в Новостях в разделе " Криминальная Хроника"
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ЭПИЧЕСКОЕ кино про тральщик, которого через 3 года вспомнить не могут !
Ждем с нетерпением !
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Не суди,да не судим будешь.Что-то тут у нас много героев и стратегов.Так почему мы не в москве?Или весь героизм,патриотизм,самопожертвование заканчивается у компа,мучая клаву.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоНачались съемки фильма о сопротивлении тральщика "Черкассы" во время оккупации Крыма. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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