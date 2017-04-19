 На нефтебазе под Киевом прогремел взрыв: пострадал заправщик. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, взрыв раздался, когда автоцистерну заполняли дизельным топливом. Пожара не произошло.
Пострадал заправщик - сотрудник нефтебазы. В момент взрыва мужчина был сверху на цистерне. У него обожжены руки, сейчас он находится в больнице.
Открыто уголовное производство по статье 272 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).
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