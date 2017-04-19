 Мужчина в Киеве застрелил гражданскую жену, а потом себя, - полиция. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева, ночью в Днепровское управление полиции поступило сообщение, что на кухне в квартире находятся мертвые 53-летняя хозяйка и ее 52-летний гражданский муж. По указанному адресу, на проспект Мира, сразу выехала следственно-оперативная группа.
У обоих трупов были обнаружены огнестрельные ранения головы. По предварительной версии, сначала мужчина застрелил женщину, а затем таким же образом покончил с собой.
Правоохранители изъяли пистолет ПМ калибра 9 мм и стреляные гильзы.
Начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
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