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Все про:Киев (16865) Нацполиция (6976) самоубийство (524) стрельба (2309) убийство (4850)

 Мужчина в Киеве застрелил гражданскую жену, а потом себя, - полиция. ВИДЕО

В квартире в Киеве обнаружены трупы женщины и мужчины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева, ночью в Днепровское управление полиции поступило сообщение, что на кухне в квартире находятся мертвые 53-летняя хозяйка и ее 52-летний гражданский муж. По указанному адресу, на проспект Мира, сразу выехала следственно-оперативная группа.

У обоих трупов были обнаружены огнестрельные ранения головы. По предварительной версии, сначала мужчина застрелил женщину, а затем таким же образом покончил с собой.

Правоохранители изъяли пистолет ПМ калибра 9 мм и стреляные гильзы.

Начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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https://www.youtube.com/watch?v=aZ1ofFEzFl8 Михаил Саакашвили - объединение Движения новых сил с другими демократичными партиями 19.04.2017
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Хорошо. Но объединяться надо вокруг идей, а не вождей. В данном случае вокруг Саакашвили.
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Там ниточки тянутся от какого-то рыговоняловского спонсора. По крайней мере об этом в ФБ шумиха была.
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Я тоже встречал эту информацию. Вот спонсор и будет после выборов за свои ниточки дергать. А декларируемые перед выборами идеи и пафосные речи - фиговый листок.
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А с лузерами и балаболами-популистами только так. Иными словами - используют по назначению.
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отравили проверяльщики газовых/электро счётчиков ?
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просто он на цензори прочитал про пенсионную реформу от Ревы
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по телеку полицаям хоть гарное кино крутили...
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Гражданская жена - это женщина живущаягражданским браком, а гражданский брак не есть брак официально зарегистрированный в ЗАГСе!
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а шо ты ешо знаешь его жен....или вы его законная жена...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияМужчина в Киеве застрелил гражданскую жену, а потом себя, - полиция. ВИДЕО
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