 "Палач, уничтоженный украинскими националистами": в Киеве "декоммунизировали" памятник советскому генералу Ватутину. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на странице политсилы в Facebook сказано: "Несмотря на все беды, которые были причинены героем Советского Союза украинскому народу, в Киеве до сих пор стоит его памятник, что является недопустимым, особенно теперь, когда идет война, где агрессором является РФ".
Активисты повесили на шею Ватутину табличку с надписью "Палач, уничтоженный украинскими националистами". "Мы повесили эту табличку, чтобы люди знали, что это действительно палач. И что бы ни утверждала полиция, идет процесс декоммунизации", - отметил спикер "Национального корпуса" Назар Кравченко.
(Фото и видео "Национального корпуса")
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Торгуем коррупционерами активно...
Кроме украинцев ватных некому выбить.
Украина кооперируется с японией и катаром.
Украинский типафранцузский легион. Украинцы воюют за штаты в обмен за тотальное уничтожение всех коррупционеров, части предателей и журнашлюх украины , плюс другие усл-я.
Украина набирает еще 30000 войско ихтамнетов для охоты на ватихтамнетов в сирии. 10000 самых лучших из армии украины на добровольной основе з зарплатами от 10000евро в месяц(страховка 50тикратная, чтобы штаты были заинтересованы в максимальном выживании)(платит катар за возможность провести перспективный газопровод в ес и штаты за устранение
нарушителя спокойствия). Которые будут
воевать на американском новом оружии, информации, на американских f-16, под американским командованием в качестве украинских ихтамнетов.Каждые 3-6 месяцев ротация в ВСУ и обратно, могут освободиться после года.
Остальных 20000 по 2-3 тыс евро в месяц, также на добровольной основе, которые в армии скорее всего не служили, но прошли обучение(это решает некоторые проблемы). Пока раша не уберется с крыма, клин вышибают клином.
За это штаты создают одиночные(из независимых одиночек) бригады(формат обсуждаемо свободен) из украинского народа и УНИЧТОЖАЮТ ВСЕХ украинских коррупционеров(начиная с фирташа, левочкина, кононенка, всех министров обороны до 2014, тимошенко, кравчука, и всех прочих, а также некоторых новых - кого уничтожить народ выбирает сам), кто до 2014 года украл более млн $ и кто виновен в развале и разворовывании армии. Остальные уточняемые условия в силе.
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от самой бедной страны в европе
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Як відомо, основний удар по ворогу у битві за Київ 1943 року було вирішено завдати силами 1-го Українського фронту з Букринського плацдарму, де дуже високий і крутий правий берег Дніпра, який до того ж був добре укріплений німцями: кожні кілька метрів кулемет, гранатомет, гармата. Саме на ці неприступні укріплення злочинно, бо без підготовки, без переправних засобів прямо з маршу кидали червоні командири неозброєних, необмундированих сільських хлопців і дядьків, мобілізованих на щойно взятому Лівобережжі. Відомий російський письменник Віктор Астаф'єв, учасник форсування Дніпра, згадував про це так:«Двадцять п'ять тисяч воїнів входить у воду, а виходить на тому березі три тисячі, максимум п'ять. Через п'ять-шість днів усе це спливає. Уявляєте? »
Умови, в яких радянські частини брали Київ, здебільшого мали такий вигляд: вояки у домашньому одязі йшли, як на ешафот, адже попереду - широченна холодна ріка, німецькі кулемети, бомби, а позаду - «загороджувальні загони» автоматників НКВС.
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https://www.youtube.com/watch?v=0ZolbAzV_TY
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Нужно ждать активистов?
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А чого ти так нервуєшся? Дєди ваєвалі?
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Кто здесь?
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Ти завжди корчив з себе націоналіста і спалився в темі про коммуняцький пам'ятник.
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