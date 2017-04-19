EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Общество
  3271  58
Материалы по теме:
Все про:история (1310) Киев (16863) СССР (707) декоммунизация (381) Национальный корпус (46)

 "Палач, уничтоженный украинскими националистами": в Киеве "декоммунизировали" памятник советскому генералу Ватутину. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

На памятник советскому генералу Николаю Ватутину в центре Киева активисты партии "Национальный корпус" повесили табличку с надписью "Палач, уничтоженный украинскими националистами".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на странице политсилы в Facebook сказано: "Несмотря на все беды, которые были причинены героем Советского Союза украинскому народу, в Киеве до сих пор стоит его памятник, что является недопустимым, особенно теперь, когда идет война, где агрессором является РФ".

Активисты повесили на шею Ватутину табличку с надписью "Палач, уничтоженный украинскими националистами". "Мы повесили эту табличку, чтобы люди знали, что это действительно палач. И что бы ни утверждала полиция, идет процесс декоммунизации", - отметил спикер "Национального корпуса" Назар Кравченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевский горсовет отказался переименовывать проспект генерала Ватутина в проспект Шухевича

Палач, уничтоженный украинскими националистами: в Киеве декоммунизировали памятник советскому генералу Ватутину 01Палач, уничтоженный украинскими националистами: в Киеве декоммунизировали памятник советскому генералу Ватутину 02Палач, уничтоженный украинскими националистами: в Киеве декоммунизировали памятник советскому генералу Ватутину 03Палач, уничтоженный украинскими националистами: в Киеве декоммунизировали памятник советскому генералу Ватутину 04Палач, уничтоженный украинскими националистами: в Киеве декоммунизировали памятник советскому генералу Ватутину 05Палач, уничтоженный украинскими националистами: в Киеве декоммунизировали памятник советскому генералу Ватутину 06



(Фото и видео "Национального корпуса")
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Практически в каждом городе до сих пор есть улица его имени .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Навіть у Львові була до 1990 року. Тепер це Князя Романа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Соглашение украинского народа с народом США на уничтожение украинских коррупционеров.
Торгуем коррупционерами активно...


Кроме украинцев ватных некому выбить.
Украина кооперируется с японией и катаром.
Украинский типафранцузский легион. Украинцы воюют за штаты в обмен за тотальное уничтожение всех коррупционеров, части предателей и журнашлюх украины , плюс другие усл-я.
Украина набирает еще 30000 войско ихтамнетов для охоты на ватихтамнетов в сирии. 10000 самых лучших из армии украины на добровольной основе з зарплатами от 10000евро в месяц(страховка 50тикратная, чтобы штаты были заинтересованы в максимальном выживании)(платит катар за возможность провести перспективный газопровод в ес и штаты за устранение
нарушителя спокойствия). Которые будут
воевать на американском новом оружии, информации, на американских f-16, под американским командованием в качестве украинских ихтамнетов.Каждые 3-6 месяцев ротация в ВСУ и обратно, могут освободиться после года.
Остальных 20000 по 2-3 тыс евро в месяц, также на добровольной основе, которые в армии скорее всего не служили, но прошли обучение(это решает некоторые проблемы). Пока раша не уберется с крыма, клин вышибают клином.
За это штаты создают одиночные(из независимых одиночек) бригады(формат обсуждаемо свободен) из украинского народа и УНИЧТОЖАЮТ ВСЕХ украинских коррупционеров(начиная с фирташа, левочкина, кононенка, всех министров обороны до 2014, тимошенко, кравчука, и всех прочих, а также некоторых новых - кого уничтожить народ выбирает сам), кто до 2014 года украл более млн $ и кто виновен в развале и разворовывании армии. Остальные уточняемые условия в силе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
учитесь понимать договорной язык коррупционеров. Для Коломойских это порядок вещей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ягель подморозило, сла-а-денький, от их и прёть, с перееду!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
непонимание процесса отношений между коррупционерами не освобождает литрмолочников
от самой бедной страны в европе
 показать весь комментарий
Ответить
 
Только честно : трава или химия ? По тому что от бухла так не глючит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
щоб і смерділо ними,перевертнями червонопузими...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
історик Володимир СергійчукВін кидав сотні людей беззбройними під німецькі танки. Особливо на території України. І тільки завдяки гарматному м'ясу такі генерали як Ватутін вигравали битви. Це велика трагедія народу.[6] »
Як відомо, основний удар по ворогу у битві за Київ 1943 року було вирішено завдати силами 1-го Українського фронту з Букринського плацдарму, де дуже високий і крутий правий берег Дніпра, який до того ж був добре укріплений німцями: кожні кілька метрів кулемет, гранатомет, гармата. Саме на ці неприступні укріплення злочинно, бо без підготовки, без переправних засобів прямо з маршу кидали червоні командири неозброєних, необмундированих сільських хлопців і дядьків, мобілізованих на щойно взятому Лівобережжі. Відомий російський письменник Віктор Астаф'єв, учасник форсування Дніпра, згадував про це так:«Двадцять п'ять тисяч воїнів входить у воду, а виходить на тому березі три тисячі, максимум п'ять. Через п'ять-шість днів усе це спливає. Уявляєте? »
Умови, в яких радянські частини брали Київ, здебільшого мали такий вигляд: вояки у домашньому одязі йшли, як на ешафот, адже попереду - широченна холодна ріка, німецькі кулемети, бомби, а позаду - «загороджувальні загони» автоматників НКВС.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что, не можно поснимать этих истуканов,выполняя нормы закона и здравого смысла?
Нужно ждать активистов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ватутина грохнули бойцы УПА. Это факт. А палач чего вдруг?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В 1938-1939 годах - член партбюро штаба Киевского военного округа;
 показать весь комментарий
Ответить
 
по должности обязан там быть. Только военные редко в "тройках" сидели и подписывали расстрельные приговоры.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"тройки" подчинялись системе НКВД. Военным там делать было нечего.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В сортах лайна не розбираюся. Для мене всі коммуняки- кати українського народу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
100% - "трійка" це партноманклатура і НКВС ... військових туди не залучали .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну так города к праздникам брать , ценой сотен тысяч погибших, только палачи могут
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тоді , на який підставі ми й досі відзначаємо визволення від "німецько-фашиських загарбників" ? Хіба кати можуть визволяти ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Одні окупанти чубилися з іншими окупантами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тоді чому твоя улюблена влада й досі нав'язує нам ідею "звільнення" ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А тому що звільнення і є. Від одних окупантів- в 1944. Від других- в 1991.
А чого ти так нервуєшся? Дєди ваєвалі?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тоді чому твоя улюблена влада не відзначає звільнення від радянських окупантів в 1941 році ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если ты считаешь.. что страна способна функционировать без государственных иститутов то ты обыкновенный анархист... хотя твои посты читаю давно потому скорее маргинал...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тому що німці в Нюрнберзі визнані злочинцями. Знаєш, NNN, так смішно!
Ти завжди корчив з себе націоналіста і спалився в темі про коммуняцький пам'ятник.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та я в темах про Симоненка з ним уже чубився.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цей "хтось" - це напевно , якийсь хохлокацап , якому нещодавно українські патріоти пику начистили , коли воно намагалось "в реалі" прославляти Офшоренка .............
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тебе то чего зубы скалить тыж субъект без явных политических убеждений или собственные посты не читать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кацап - хамити будеш в свой рашці ...зрозуміло ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
е вано какие у человека убеждения важен интеллект.... вот это загвоздка...
 показать весь комментарий
Ответить
 
это он 16-ти летних детей бросил днепр форсировать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
До якої пори це опудало там буде стовбичити? Чому його досі не декомунізували? А ще - "вулиця маршала Жукова" на Лісовому масиві у Києві, наприклад. А ще "вулиця космонавта Волкова". Який стосунок має цей космонавт до Лісового масиву? Він що, там народився, чи хоч раз там бував? А ще - суцільні маршали на Оболоні. Це ті маршали, які Україну кинули у вогонь війни. Дєдивоєвалі?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чому так рано - треба було до початку травня потерпіти - як раз для картинки для ПутлєрТБ ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чому ПАЛАЧ ...АСФАБАДІТЕЛЬ...Під керівництвом Ватутіна війська Воронезького (з жовтня 1943 року - 1-го Українського) фронту брали участь у битві за Дніпро, звільненні Києва (6 листопада 1943 року), а також у подальших операціях з вигнання німців із Правобережної України. У взаємодії з 2-м Українським фронтом на чолі з Конєвим війська 1-го Українського фронту в січні - лютому 1944 року в ході Корсунь-Шевченковської операції оточили чимале угрупування Вермахту та ліквідовували його.Ця операція увійшла в історію військового мистецтва як блискучий приклад оточення і повного знищення противника ціною колосальних жертв серед своїх солдатів і техніки. За повної переваги над противником у повітрі (у німців не було авіації), переважання в танках учетверо (понад 800 радянських проти близько 200 німецьких), колосальної переваги в артилерії і живій силі (вчетверо) втрати німців становили 30 тисяч (у тому числі 19 тис. загиблих) і вся техніка - тоді як радянські війська втратили більш ніж 600 танків, 80 тисяч чоловік (в тому числі 24 тис. загиблих). Більше того, великій групі німців на чолі із командувачем, генералом Штеммерманном (загинув у ході прориву в ніч з 17 на 18 лютого), удалося вирватися з оточення і брати участь у боях проти радянських військ. Невдачі з ліквідації оточеного угрупування приписали недбалості нижчих чинів Радянської Армії...тільки за одне це потрібно було тей "пам"ятник" відправити на щебінь...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Маленькие дурные идиоты)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ума нет... повесили картонку на ней фломастером написано... и долго она так провисит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не стоит так делать. Украинцам - ПОРА НАУЧИТЬСЯ - ДУМАТЬ, отбросив все эмоциии и ОЦЕНИВАТЬ. Мало ли кто этот Ватутин. Это прошлое и оно подлежит оценке, что бы не было плохого в будущем. Нам бы всех ОЦЕНИТЬ, тех кто в АТО. Это и есть оценка. Древние говорили: "У кого нет прошлого-не будет будущего." Борются не с внешностью, именем, фамилией, национальностью, а борются с содержимым. Кто знает, как нас всех оценят потомки...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Придумал не я... выкопать с корнем эти памятники раз они не пойми кому и открыть музей скульптуры... а по этой логике можно памятник открыть например Бомжам Привоза хуле?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чертов бред. Ежедневный чертов бред. Мне плевать на этого Ватутина слюной. Но! Кому-то это надо! Надо обострение. Ну и хер с вами... Разбейте друг-дружке лбы. Можно- топорами. Во, победа будет. Да... профессионально разводят, твари. И также профессионально раскалывают. Н, да, в Гааге ж- назер послали, спецов сраных. Вот это мы сползаем...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильно поступили при балты ,все эти памятники свезли до кучи и поставили в одном парке за городом . Кому нравится коми прошлое велком туда настальгировать. При этом обеспечив за этими памятниками должный уход и сохранность , все же это история и если мы ее знать не будем , чем мы будем лучше кацапов.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоОбщество"Палач, уничтоженный украинскими националистами": в Киеве "декоммунизировали" памятник советскому генералу Ватутину. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти