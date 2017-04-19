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 Политика Украины
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 "Мы хотим отчета от правоохранительных органов почему это случилось",- адвокаты и родственники Небесной сотни о бегстве беркутовцев в РФ. ВИДЕО

Родственники погибших на Майдане героев Небесной сотни и адвокаты, которые их представляют выступили с заявлением по поводу бегства беркутовцев в Россию.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Сегодня состоялся брифинг на тему "Заявление относительно бегства подозреваемых в расстрелах на Майдане экс-сотрудников спецподразделения "Беркут" в Россию".

В нем приняли участие Владимир Бондарчук, глава ОО "Семья Героев Небесной сотни", сын погибшего Сергея Бондарчука, Владимир Голоднюк, заместитель председателя ОО "Семья Героев Небесной сотни", отец погибшего Устима Голоднюка.





Галина Дидыч, жена погибшего Сергея Дидыча, в убийстве которого в том числе обвиняют Гончаренко, Екатерина Шаповал, мать погибшего Сергея Шаповала, в убийстве которого в том числе обвиняют Гончаренко.



Также свое слово сказали адвокаты - Виталий Кузьменко представитель потерпевших 30 ноября и Виталий Титыч, адвокат родственников погибших героев "Небесной сотни", представитель "Адвокатской совещательной группы".



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Твари наверху забыли на чьих плечах они туда влезли.
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не забули..тому і краще готуються на відміну від овоча..
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Суд вернул защите Насирова паспорт гражданина Украины, 2 паспорта для выезда за границу, дипломатический паспорт и другие документы. Под арестом оставили золотые слитки, несколько часов различных марок, денежные средства и гербовую печать с надписью «ДФС». По словам прокурора САП в руках Насирова паспорта оказаться не должны
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там не бегство ,их просто вывезли как и всех остальных.те кто отдавал приказы беркуту продолжают прислуживать дальше только уже нынешней власти.ведь за многие года власть менялась на оппозицию ,а бандиты в погонах прислуживали не изменно прислуживали то одним то другим!
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Я не верю в случайность.Им просто дали убежать.Кто будет наказан - да никто.
Насиров, обязательно тоже убежит.
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Интересно, а как вам дебилам объяснить, что невозможно по закону оправдать беззаконие?
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"органи" будуть брехать, або морозитись..традиційно..
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Предъяву (чёрную метку) нужно давать Кондитеру...
Соевые, фас.
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Глупенькие ,за три года так ничего и не поняли.Кто прав ,кто виноват.До сих пор правду матку ищут.А надо только зайти в интернет и все станет на свои места.
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Другою, після особистого збагачення, метою порошенко на посаді президента, була максимально повна консервація олігархічного режиму, побудованого ще кучмою..тому все абсолютно логічно..усі призначення, діяльність та бездіяльність..
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какие нахрен правохранительные органы .нужно око за око зуб за зуб
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Ну как дети, право слово

Не будут нынешние правители наказывать беркутят за то, что те исполняли приказы правителей предыдущих. Что они делали - защищали власть?

А что делали люди на Майдане - бунтовали против власти

Вот и думайте, кто кому ближе
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Ворон ворону око не виклює. Одну банду вигнали, другі злодіі на іі місце прийшли.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Мы хотим отчета от правоохранительных органов почему это случилось",- адвокаты и родственники Небесной сотни о бегстве беркутовцев в РФ. ВИДЕО
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