 "Мы хотим отчета от правоохранительных органов почему это случилось",- адвокаты и родственники Небесной сотни о бегстве беркутовцев в РФ. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Сегодня состоялся брифинг на тему "Заявление относительно бегства подозреваемых в расстрелах на Майдане экс-сотрудников спецподразделения "Беркут" в Россию".
В нем приняли участие Владимир Бондарчук, глава ОО "Семья Героев Небесной сотни", сын погибшего Сергея Бондарчука, Владимир Голоднюк, заместитель председателя ОО "Семья Героев Небесной сотни", отец погибшего Устима Голоднюка.
Галина Дидыч, жена погибшего Сергея Дидыча, в убийстве которого в том числе обвиняют Гончаренко, Екатерина Шаповал, мать погибшего Сергея Шаповала, в убийстве которого в том числе обвиняют Гончаренко.
Также свое слово сказали адвокаты - Виталий Кузьменко представитель потерпевших 30 ноября и Виталий Титыч, адвокат родственников погибших героев "Небесной сотни", представитель "Адвокатской совещательной группы".
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Насиров, обязательно тоже убежит.
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Соевые, фас.
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Не будут нынешние правители наказывать беркутят за то, что те исполняли приказы правителей предыдущих. Что они делали - защищали власть?
А что делали люди на Майдане - бунтовали против власти
Вот и думайте, кто кому ближе
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