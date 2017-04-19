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 Общество, За рубежом
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Все про:Гитлер (145) Россия (70039) Навальный (343) студенты (510)

 "Чтобы у вас не было такой судьбы как у украинской молодежи", - в российском Волгограде согнали студентов смотреть фильм о "Гитлере Навальном". ВИДЕО

18 апреля в актовом зале главного корпуса Волгоградского госуниверситета для владимирских студентов, а в особенности для принявших участие в митинге 26 марта "Он вам не Димон", организовали просмотр фильма, посвященного оппозиционному кандидату в президенты России Алексею Навальному.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в видеоролике рассказывалось об "уголовном прошлом" оппозиционера и перечислялись те обвинения, которые позже были признаны Европейским судом по правам человека нарушением права на справедливый суд. Правда, о позиции ЕСПЧ в фильме не говорилось, выстраивался исключительно образ врага.

Просмотром фильма дело не ограничилось, и перед студентами выступила руководитель областной правовой школы по профилактике экстремизма среди молодежи Алла Быба.

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Задовбують.Нас рашка давно вже задовбала!
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Как кремляди все таки зависимы от телевизора в своей пропаганде
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А какая судьба у "маладежи педерацейськой" может быть ???
Рабами были, рабами и остануться - трусливые, пропитые, гнилые слуги кадыровцев и тувинцев, скот одним словом.
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тепер є вибір - стати удобрєнієм на Дамбасі або здохнути в пісках Сирії
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Та ну на..й этого Педального.Какой он в ...ду оппозиционер???? Все кто Путину мешал или мог мешать от Лебедя до Немцова в земле гниют.Развод для лохов, мол у нас кто-то против чего то выступает
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як що переді мною "виступила" ота Быба, то я б точно не повірив її побрехенькам..
От дурні кацапи..))
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Навальный сам наверное запасной человек ТКК (Тайная канцеллярия Кремля.Таких мы видели уже.
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Гитлер на данный момент у нас один - это Путлер. А Навальный это так, птица помельче - Кальтенбрунер или Гейдрих не больше. Хотя оба порождения российского Империализма! Украине, что тот, что этот все равно. От Навального легче не станет.
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Феерические идиЁты.. кто их учит? Чем сильнее щемят в параше кого-то - тем больше к нему интерес. Кретины, чтобы с чем-то атм бороться - нужно организовать и возглавить. И это точно похороны. А так - только пиар варят Навальному
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- А сейчас, от имени 40-ка разбойников выступит Алла Быба!
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"Чтобы у вас не было такой судьбы как у украинской молодежи", - в российском Волгограде согнали студентов смотреть фильм о "Гитлере Навальном" - Цензор.НЕТ 6525
Тётя Роза‏ @ANAKOYHER 2 ч.2 часа назад

При демократии часто приходится выбирать из двух зол меньшее.
В России проще - здесь приходится выбирать из одного зла.
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Посмотрел и вспомнил далекие совковые годы с пропагандистами в лекционном зале.
Видать кацапы остановились ,как тупиковая ветвь развития человечества
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И я о том же. В студенческую мою бытность пропагандисты приходили и рассказывали о трудной жизни пролетариев в кап. странах. И мы слушали и завидовали. И росли диссидентами в душе. Правда, идя на экзамен по истории КПСС нацепляли значок. Комсовмольский
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КГБэшная Хунта обучает Шариковых с помощью ящика а теперь с киношкой соорудили клипчик типа Навальный фюрер.
ну не тянет Навальный на политика,не тот калибр,впрочем носильщик чемоданов Собчака был тоже всего лишь отставным майором КГБ...
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что спорят с пропагандонами, это хорошо
но слишком эмоционально и искренне.
значит молодежь там еще не вкурила, что спорить с кремлядями бесполезно.
их надо тупо убирать силой.
безнадежная страна в ближайшие годы..
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это называется заставь дурака Богу молиться... Верной дорогой идешь )(уйло, твои же .ополизы тебя и доведут до цугундера, как Яныка в свое время.
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В своєму романі "1984" Д.Орвелл подібну процедуру називав "п'ятихвилинка ненависті", тепер рашка використовує цю книгу як методичку)))
П.С. До-речі хто ще не читав цю книгу рекомендую.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Чтобы у вас не было такой судьбы как у украинской молодежи", - в российском Волгограде согнали студентов смотреть фильм о "Гитлере Навальном". ВИДЕО
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