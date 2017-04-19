 "Чтобы у вас не было такой судьбы как у украинской молодежи", - в российском Волгограде согнали студентов смотреть фильм о "Гитлере Навальном". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, в видеоролике рассказывалось об "уголовном прошлом" оппозиционера и перечислялись те обвинения, которые позже были признаны Европейским судом по правам человека нарушением права на справедливый суд. Правда, о позиции ЕСПЧ в фильме не говорилось, выстраивался исключительно образ врага.
Просмотром фильма дело не ограничилось, и перед студентами выступила руководитель областной правовой школы
по профилактике экстремизма среди молодежи Алла Быба. Читайте также: В Кремле решили бороться с Навальным, "как с Гитлером", - "Дождь"
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Рабами были, рабами и остануться - трусливые, пропитые, гнилые слуги кадыровцев и тувинцев, скот одним словом.
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От дурні кацапи..))
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Тётя Роза @ANAKOYHER 2 ч.2 часа назад
При демократии часто приходится выбирать из двух зол меньшее.
В России проще - здесь приходится выбирать из одного зла.
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Видать кацапы остановились ,как тупиковая ветвь развития человечества
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ну не тянет Навальный на политика,не тот калибр,впрочем носильщик чемоданов Собчака был тоже всего лишь отставным майором КГБ...
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но слишком эмоционально и искренне.
значит молодежь там еще не вкурила, что спорить с кремлядями бесполезно.
их надо тупо убирать силой.
безнадежная страна в ближайшие годы..
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П.С. До-речі хто ще не читав цю книгу рекомендую.
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