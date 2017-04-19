 Международный суд в Гааге объявляет промежуточное решение в деле Украины против России. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське ТВ, решение объявляет президент международного суда ООН Ронни Абрагам.
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