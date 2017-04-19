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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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 Международный суд в Гааге объявляет промежуточное решение в деле Украины против России. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Международный суд в Гааге объявляет промежуточное решение в деле Украины против России

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське ТВ, решение объявляет президент международного суда ООН Ронни Абрагам.


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походу на наших каналах сегодня будет "перемога", а на кацапских "победа"
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промежуточное это как? раша нам должна бабла в промежутке от 50 до 100 мрлд?
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Обратите внимание на 6:17 видео #здесь https://www.youtube.com/watch?v=flncsRyUq2Y . Обратите внимание на танк с бортовым номером "532" #здесь . Странно, может мне показалось но #танки очень похожи на #модернизированные #Украиной #после 2014 (обратите внимание на динамическую защиту (ДЗ)). Кстати это #далеко #не #первое #фото и #видео #подобного #плана . И если факт #поставки #оружия #правительством #Порошенко в #оккупированные #районы таки окажется правдой что тогда надо делать с коллаборационистским режимом Банды Петра Порошенко ( #БПП ) ??? / Обратите внимание на танк с бортовым номером "532" #здесь http://www.bbc.com/russian/features-38847474
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Об этом уже говорилось Этот танк представляет собой имитацию украинского танка "Булат" сделанную не из Т-64, как настоящий "Булат", а из Т-62., которые Рашка поставила сепарам. Это хорошо заметно по каткам.
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транслейторы есть? пишите в ветку, на работе колонки отключены
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Надеюсь хоть пару лярдов отсудят чтобы перебить иск по кредиту.
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Раньше, признаюсь честно, я кацапов не то что любил, но относился нормально... Переживал когда чеченцы их резали, болел за кацапов на всяких соревнованиях... но в 2014 во мне что-то надломилось, ибо ненавижу предателей. Так что теперь чем в парашии хуже - тем для меня лучше... как-то так
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМеждународный суд в Гааге объявляет промежуточное решение в деле Украины против России. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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