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 Политика Украины, Общество, Шоу-бизнес
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 "Иван, вы действительно считаете, что между Украиной и Россией дружба?", - певец Иван Дорн убегает от украинских журналистов после скандального интервью российским СМИ. ВИДЕО

Певец, который еще на прошлой неделе рассказывал российским СМИ о дружбе между Украиной и Россией, о братских отношениях, увидев камеру украинских журналистов начал убегать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, журналисты ТСН застали певца на одной из автозаправок в Киеве. Просьбу прокомментировать свои заявления Дорн проигнорировал и начал убегать. Позже все таки сказал несколько слов рассказав, что его слова были вырваны из контекста.
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Сколько "Цензор" получил за рекламу этого Дорна?
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Так теперь ему по Украине и придётся бегать.
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Украинцам нужно вобще избавляться от этого имени иван.Это типично руское имя оно там часто в словесочетании иван-дурак.В Европе тоже как поганялово, на всех руских говорят руский иван.,тоесть типа такое невоспитаное низко интелектуальное существо
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так он полукацап. и считает себя наверняка рюзьге. таким можно и Иваном и Федей.)
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Дурак по ходу ты, хоть и Александр. А Иван Богун и Иван Мазепа были настоящими патриотами Украины.
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ведет себя как дешевая пидараска. убегает, виляя задом.))
может ему в срани-рязани пора, к дружбанам?
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Завдяки цьому скандалу довідався про існування якогось Дорна . А воно мені треба ?
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Т.е. мы все таки братья,младшие...
А повторить свои выражения забоялось.
Ваня есть Ваня.,да еще и Дорн....
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Обычное жлобское жадное отребье.За деньги продаст все.И имя ,иван ,этим все сказано.
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министр культур-мультур лЫнЫРы приглашает друга Ваньку Дорна на гастроли в молодую республику.

"Иван, вы действительно считаете, что между Украиной и Россией дружба?", - певец Иван Дорн убегает от украинских журналистов после скандального интервью российским СМИ - Цензор.НЕТ 1049
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Иван, вы действительно считаете, что между Украиной и Россией дружба?", - певец Иван Дорн убегает от украинских журналистов после скандального интервью российским СМИ. ВИДЕО
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