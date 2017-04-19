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"Иван, вы действительно считаете, что между Украиной и Россией дружба?", - певец Иван Дорн убегает от украинских журналистов после скандального интервью российским СМИ. ВИДЕО
Певец, который еще на прошлой неделе рассказывал российским СМИ о дружбе между Украиной и Россией, о братских отношениях, увидев камеру украинских журналистов начал убегать.
Как сообщает Цензор.НЕТ, журналисты ТСН застали певца на одной из автозаправок в Киеве. Просьбу прокомментировать свои заявления Дорн проигнорировал и начал убегать. Позже все таки сказал несколько слов рассказав, что его слова были вырваны из контекста.
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может ему в срани-рязани пора, к дружбанам?
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А повторить свои выражения забоялось.
Ваня есть Ваня.,да еще и Дорн....
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