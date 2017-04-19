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 Политика Украины, Общество
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 "Обстановку нагнетают - мол, дорога на Крым через наш город пройдет. Дома не должно быть такого", - отец и сын из Бердянска воюют с боевиками РФ в авдеевской промке. ВИДЕО

47-летний житель Бердянска Олег и его сын служат в одном подразделении украинской армии и сейчас обороняют авдеевскую промзону от российских боевиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ICTV, на фронт Олег пытался попасть еще в 2014 году и даже записался в отряд территориальной обороны в Бердянске. Позже когда в армию призвали его сына постоянно ездил на передовую и помогал сыну как волонтер. На войну попал уже после того, как сын после демобилизации решил вернуться в армию. Сейчас воюют вместе.

"Где-то что-то его не пущу потому, что молодой и куда-то рвется. А где-то и сам может быть вылезу, чтобы не стыдно было сыну за отца, что он в яме где-то сидит", - рассказывает о боевых буднях Олег.

О причинах такого стремления на войну Олег говорит четко и просто: "Постоянно нагнетается обстановка, что дорога на Крым будет проходить как раз через наш город. То, что здесь происходит не должно быть дома".

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В Азовском море много русских свиней бычков накормило в мае 2014....
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Кто из сыновей высокопоставленных чиновников и депутатов находится на передовой на сегодняшний день???
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Обстановку нагнетают - мол, дорога на Крым через наш город пройдет. Дома не должно быть такого", - отец и сын из Бердянска воюют с боевиками РФ в авдеевской промке. ВИДЕО
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