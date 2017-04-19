 "Обстановку нагнетают - мол, дорога на Крым через наш город пройдет. Дома не должно быть такого", - отец и сын из Бердянска воюют с боевиками РФ в авдеевской промке. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на ICTV
, на фронт Олег пытался попасть еще в 2014 году и даже записался в отряд территориальной обороны в Бердянске. Позже когда в армию призвали его сына постоянно ездил на передовую и помогал сыну как волонтер. На войну попал уже после того, как сын после демобилизации решил вернуться в армию. Сейчас воюют вместе.
"Где-то что-то его не пущу потому, что молодой и куда-то рвется. А где-то и сам может быть вылезу, чтобы не стыдно было сыну за отца, что он в яме где-то сидит", - рассказывает о боевых буднях Олег.
О причинах такого стремления на войну Олег говорит четко и просто: "Постоянно нагнетается обстановка, что дорога на Крым будет проходить как раз через наш город. То, что здесь происходит не должно быть дома". Читайте также: Враг открывал огонь по позициям ВСУ из 120- и 82-мм минометов, зениток, БМП и гранатометов. За сутки - 35 обстрелов, - штаб
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